A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Súlyos válságban az eurózóna: megvan az új sztárdeviza is, ez lehet sokaknak a jackpot
A jen és az euró tovább gyengült a dollárral szemben, miután Japánban Takaichi Sanae nyerte a kormánypárti vezetőválasztást, Franciaországban pedig lemondott a miniszterelnök - írta meg a Reuters.
A politikai fejlemények határozták meg a devizapiacokat kedden. A jen kéthavi mélypontra süllyedt, miután Takaichi Sanae megnyerte a japán kormánypárt vezetőválasztását, míg az euró továbbra is gyenge maradt a francia miniszterelnök lemondását követően.
A helyzet további nyomást helyez Emmanuel Macron elnökre és kétségessé teszi a költségvetési konszolidációt. Franciaország várhatóan nem tudja tartani a 2026-os költségvetés benyújtásának határidejét, ami átmeneti költségvetési intézkedéseket tesz szükségessé.
A befektetők szorosan figyelik a francia és német 10 éves államkötvények hozamkülönbözetét, amely hétfőn január óta a legszélesebb szintre, 88 bázispontra tágult. Az euró a második egymást követő napon gyengült, és 0,3%-kal 1,1681 dollárra esett.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói, köztük Christine Lagarde elnök, hétfőn kijelentették, hogy a jelenlegi kamatlábak megfelelőek, de szükség lehet a hitelfelvételi költségek enyhe csökkentésére, ha növekszik az infláció túlzott csökkenésének kockázata.
A keddi adatok szerint a német ipari megrendelések váratlanul csökkentek augusztusban, amit az autóipar gyengesége és a külföldi kereslet visszaesése okozott. Az amerikai dollár profitált a gyengébb euróból és jenből, a dollárindex 0,2%-kal 98,33-ra emelkedett, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban továbbra is tart a kormányzati leállás.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát