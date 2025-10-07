2025. október 7. kedd Amália
Budget, calculations, money
Gazdaság

Súlyos válságban az eurózóna: megvan az új sztárdeviza is, ez lehet sokaknak a jackpot

Pénzcentrum
2025. október 7. 15:45

A jen és az euró tovább gyengült a dollárral szemben, miután Japánban Takaichi Sanae nyerte a kormánypárti vezetőválasztást, Franciaországban pedig lemondott a miniszterelnök - írta meg a Reuters.

A politikai fejlemények határozták meg a devizapiacokat kedden. A jen kéthavi mélypontra süllyedt, miután Takaichi Sanae megnyerte a japán kormánypárt vezetőválasztását, míg az euró továbbra is gyenge maradt a francia miniszterelnök lemondását követően.

A helyzet további nyomást helyez Emmanuel Macron elnökre és kétségessé teszi a költségvetési konszolidációt. Franciaország várhatóan nem tudja tartani a 2026-os költségvetés benyújtásának határidejét, ami átmeneti költségvetési intézkedéseket tesz szükségessé.

A befektetők szorosan figyelik a francia és német 10 éves államkötvények hozamkülönbözetét, amely hétfőn január óta a legszélesebb szintre, 88 bázispontra tágult. Az euró a második egymást követő napon gyengült, és 0,3%-kal 1,1681 dollárra esett.

Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói, köztük Christine Lagarde elnök, hétfőn kijelentették, hogy a jelenlegi kamatlábak megfelelőek, de szükség lehet a hitelfelvételi költségek enyhe csökkentésére, ha növekszik az infláció túlzott csökkenésének kockázata.

A keddi adatok szerint a német ipari megrendelések váratlanul csökkentek augusztusban, amit az autóipar gyengesége és a külföldi kereslet visszaesése okozott. Az amerikai dollár profitált a gyengébb euróból és jenből, a dollárindex 0,2%-kal 98,33-ra emelkedett, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban továbbra is tart a kormányzati leállás.
Címlapkép: Getty Images
