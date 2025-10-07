Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
OTP-vezér: nincs más választás, más irányba kell állítani a magyar gazdaságot
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett - hangsúlyozta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján. A bankvezető sürgette a bankszektor terheinek csökkentését, kiemelve, hogy 2010 óta mindössze két évben haladta meg a bankok jövedelmezősége a befektetői elvárásokat.
Csányi Péter előadásában rámutatott, hogy a magyar hitelpenetráció még jelentősen elmarad az eurózóna szintjétől, a lakossági hitelek esetében pedig a régiós átlagtól is. Ugyanakkor az Otthon Start Program hozzájárulhat ahhoz, hogy idén és jövőre is kétszámjegyű növekedést érjen el a háztartások hitelállománya - írja a Portfolio.
A vezérigazgató "Gazdasági kilátások és a bankszektor helyzete Európában és a régióban" című előadásában hangsúlyozta, hogy a globalizáció nem választás kérdése, hanem realitás, amely erőteljesen befolyásolja a hazai gazdaságot. Kiemelte, hogy Európa viszonylag jól átvészelte az elmúlt évek nehézségeit, javultak az eurózóna mutatói a GDP-növekedés, infláció, költségvetési hiány és államadósság tekintetében.
Csányi szerint azonban számos kihívással kell szembenézni, különösen aggasztó a francia-olasz államadósság-helyzet, valamint Kína magas részesedése több exportpiacon és az európai energiaárak magas szintje. Bár Európa fiskális költéssel és strukturális intézkedésekkel próbálja kezelni a geopolitikai kihívásokat, a Draghi-jelentés javaslatainak gyakorlati megvalósítása nem halad megfelelő ütemben.
Az OTP Bank vezetője kiemelte, hogy a bankszektor terheinek csökkentése nagyobb szerepet kaphatna a szabályozásban. Az eurózóna bankszektorának jövedelmezősége az elmúlt években jelentősen javult: a tőkearányos megtérülés (ROE) a 2014-2022 közötti 4,7%-os átlagról tavaly 8,8%-ra emelkedett, de ez éppen csak fedezi a tőkeköltséget.
A bankszektor konszolidációja sokat segíthetne a költséghatékonyságon, de az országokon átívelő egyesülésekre alig van példa. A technológiai lehetőségek kiaknázása is lassú ütemben halad, miközben a szabályozás szigorodása versenyhátrányt jelent az európai bankoknak a fintech cégekkel és az amerikai bankokkal szemben.
A közép- és kelet-európai régió alacsonyabb növekedési szakaszba került a járvány, az energiaválság és a háború miatt. Magyarországon 2010-2021 között gyors gazdasági növekedés volt tapasztalható, köszönhetően a prociklikus gazdaságpolitikának, az uniós forrásoknak és az MNB laza monetáris politikájának, ami a túlfűtöttség jeleit mutatta.
A 2022-es energiaválság során költségvetési és monetáris korrekcióra kényszerült a magyar gazdaságpolitika. Csányi szerint a legnagyobb feladat most az, hogy a korábbi extenzív modell helyett a hatékonyságra és termelékenységre fókuszáló megközelítést kövessünk, mivel a munkaerő és a tőke növelése is korlátokba ütközik.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A beruházások visszaesésével a vállalati hitelezés is lassul Magyarországon, míg a lakossági hitelezésben a kétszámjegyű növekedést a támogatott hitelek hajtják, amelyek az elmúlt öt év hitelnövekedésének mintegy 60%-át magyarázzák. Támogatott programok nélkül folytatódott volna a lakossági hitelleépülés.
A magyar bankszektor jövedelmezősége az elmúlt tíz évben még az eurózóna átlagánál is rosszabbul teljesített, és tartósan elmaradt a befektetők által elvárt szinttől. 2010 óta mindössze két olyan év volt (2016 és 2017), amikor a bankszektor által elért eredmény meghaladta a befektetők által elvárt szintet.
Több átmenetinek indult, a bankszektor jövedelmezőségét negatívan érintő kormányzati intézkedés a mai napig érvényben van, bár hasonló jelenségek más piacokon is megfigyelhetők. Ennek ellenére a magyar bankszektor tőke- és likviditási helyzete kiváló.
Az OTP Csoport különösen jól teljesít: mérlegfőösszege 2014-hez képest több mint háromszorosára nőtt, messze meghaladva a régiós versenytársak átlagát. A bank 14 akvizíciót hajtott végre ebben az időszakban, és öt országban piacvezető pozíciót ért el. A kiváló teljesítményt a Standard&Poor's is elismerte, idén a második legsikeresebb európai bankként értékelve az OTP-t, amely az EBA-stresszteszten is a felső harmadban végzett.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
A K&H október 3-ától több mint egy napon át szünetelteti internetbanki és mobilbanki szolgáltatásait, a kártyás fizetések is érintettek.
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát