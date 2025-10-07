2025. október 7. kedd Amália
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. szeptember 2.Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese beszél az új fizetési megoldás, a qvik indulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón az MNB székházában, a Lámfalussy Konferencia Központban 2024. szepte
Gazdaság

OTP-vezér: nincs más választás, más irányba kell állítani a magyar gazdaságot

Pénzcentrum
2025. október 7. 13:28

A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett - hangsúlyozta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján. A bankvezető sürgette a bankszektor terheinek csökkentését, kiemelve, hogy 2010 óta mindössze két évben haladta meg a bankok jövedelmezősége a befektetői elvárásokat.

Csányi Péter előadásában rámutatott, hogy a magyar hitelpenetráció még jelentősen elmarad az eurózóna szintjétől, a lakossági hitelek esetében pedig a régiós átlagtól is. Ugyanakkor az Otthon Start Program hozzájárulhat ahhoz, hogy idén és jövőre is kétszámjegyű növekedést érjen el a háztartások hitelállománya - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vezérigazgató "Gazdasági kilátások és a bankszektor helyzete Európában és a régióban" című előadásában hangsúlyozta, hogy a globalizáció nem választás kérdése, hanem realitás, amely erőteljesen befolyásolja a hazai gazdaságot. Kiemelte, hogy Európa viszonylag jól átvészelte az elmúlt évek nehézségeit, javultak az eurózóna mutatói a GDP-növekedés, infláció, költségvetési hiány és államadósság tekintetében.

Csányi szerint azonban számos kihívással kell szembenézni, különösen aggasztó a francia-olasz államadósság-helyzet, valamint Kína magas részesedése több exportpiacon és az európai energiaárak magas szintje. Bár Európa fiskális költéssel és strukturális intézkedésekkel próbálja kezelni a geopolitikai kihívásokat, a Draghi-jelentés javaslatainak gyakorlati megvalósítása nem halad megfelelő ütemben.

Kapcsolódó cikkeink:

Az OTP Bank vezetője kiemelte, hogy a bankszektor terheinek csökkentése nagyobb szerepet kaphatna a szabályozásban. Az eurózóna bankszektorának jövedelmezősége az elmúlt években jelentősen javult: a tőkearányos megtérülés (ROE) a 2014-2022 közötti 4,7%-os átlagról tavaly 8,8%-ra emelkedett, de ez éppen csak fedezi a tőkeköltséget.

A bankszektor konszolidációja sokat segíthetne a költséghatékonyságon, de az országokon átívelő egyesülésekre alig van példa. A technológiai lehetőségek kiaknázása is lassú ütemben halad, miközben a szabályozás szigorodása versenyhátrányt jelent az európai bankoknak a fintech cégekkel és az amerikai bankokkal szemben.

A közép- és kelet-európai régió alacsonyabb növekedési szakaszba került a járvány, az energiaválság és a háború miatt. Magyarországon 2010-2021 között gyors gazdasági növekedés volt tapasztalható, köszönhetően a prociklikus gazdaságpolitikának, az uniós forrásoknak és az MNB laza monetáris politikájának, ami a túlfűtöttség jeleit mutatta.

A 2022-es energiaválság során költségvetési és monetáris korrekcióra kényszerült a magyar gazdaságpolitika. Csányi szerint a legnagyobb feladat most az, hogy a korábbi extenzív modell helyett a hatékonyságra és termelékenységre fókuszáló megközelítést kövessünk, mivel a munkaerő és a tőke növelése is korlátokba ütközik.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A beruházások visszaesésével a vállalati hitelezés is lassul Magyarországon, míg a lakossági hitelezésben a kétszámjegyű növekedést a támogatott hitelek hajtják, amelyek az elmúlt öt év hitelnövekedésének mintegy 60%-át magyarázzák. Támogatott programok nélkül folytatódott volna a lakossági hitelleépülés.

A magyar bankszektor jövedelmezősége az elmúlt tíz évben még az eurózóna átlagánál is rosszabbul teljesített, és tartósan elmaradt a befektetők által elvárt szinttől. 2010 óta mindössze két olyan év volt (2016 és 2017), amikor a bankszektor által elért eredmény meghaladta a befektetők által elvárt szintet.

Több átmenetinek indult, a bankszektor jövedelmezőségét negatívan érintő kormányzati intézkedés a mai napig érvényben van, bár hasonló jelenségek más piacokon is megfigyelhetők. Ennek ellenére a magyar bankszektor tőke- és likviditási helyzete kiváló.

Az OTP Csoport különösen jól teljesít: mérlegfőösszege 2014-hez képest több mint háromszorosára nőtt, messze meghaladva a régiós versenytársak átlagát. A bank 14 akvizíciót hajtott végre ebben az időszakban, és öt országban piacvezető pozíciót ért el. A kiváló teljesítményt a Standard&Poor's is elismerte, idén a második legsikeresebb európai bankként értékelve az OTP-t, amely az EBA-stresszteszten is a felső harmadban végzett.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
 
#hitel #mnb #beruházás #államadósság #infláció #gazdaság #portfolio #eurózóna #fintech #otp bank #bankszektor #nagy márton #energiaválság #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:28
13:23
13:15
13:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 6. 17:06
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 7. 12:34
Döntőben a Dirty Payments a Daphne Caruana Galizia-díjon
Egy nemzetközi oknyomozás eredményeként megszületett cikkben a 24.hu újságírói is részt vettek, ez é...
Bankmonitor  |  2025. október 7. 11:40
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi k...
Holdblog  |  2025. október 7. 08:42
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 7.
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
2025. október 7.
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
2025. október 6.
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 7. kedd
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
2
2 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
3
2 napja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
4
2 hete
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
5
4 napja
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 13:15
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 13:02
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
Agrárszektor  |  2025. október 7. 13:32
Ezeket a zöldségeket még télen is szedheted: túlélik a nagy fagyokat is