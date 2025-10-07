Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: nem kívánja eszkalálni az orosz–ukrán háborút.
Egyre nagyobb kockázat orosz gázt vásárolni? Egyre nehezebb helyzetbe kerül Magyarország
Magyarország gázpolitikája az elmúlt években nem bizonyult teljesen irracionálisnak: a 2022–23-as energiaválságot pánikvásárlások nélkül vészeltük át, és hosszú ideig olcsóbban jutottunk energiához, mint azok az országok, amelyek azonnal elfordultak az orosz energiahordozóktól. Mostanra azonban megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa szerint a teljes, azonnali leválás az orosz olajról és gázról éves szinten körülbelül 400 milliárd forintos többletköltséget okozna. Ez a magyar GDP nagyjából fél százaléka – érzékelhető, de kezelhető teher, főleg egy kényszerű, válsághelyzetben bekövetkező átállás várható következményeihez képest.
Magyarország jelenlegi ellátása alapvetően az orosz gázra épül, amely a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik. Ez az útvonal háborús, politikai és szankciós kockázatokat hordoz, ráadásul egyetlen tranzitország döntése is zavarokat okozhat. „Álmodni sem lehetne kockázatosabb viszonyokat, az ellátásbiztonság állatorvosi lova a mai magyar helyzet” – fogalmaz Deák.
Az osztrák, román és horvát interkonnektorok, valamint az adriai LNG-terminál révén az ország orosz molekulák nélkül is ellátható. A belföldi fogyasztás tartósan alacsonyabb, mint a 2000-es évek csúcsa, ami mérsékli a sérülékenységet. A régiós kínálat ráadásul bővül: 2027-től elérhető lesz a fekete-tengeri román Neptun mező gáza, és bővül a horvát LNG-kapacitás is.
Most olcsóbb lépni, mint válságban kapkodni
Bár a váltás rövid távon többe kerülne, a halogatás hosszú távon jóval nagyobb veszteséggel járhat. „Lehet, itt az ideje lassan ellépegetni, és kialakítani egy kiegyensúlyozottabb portfóliót, ami ha valamivel drágább is, növeli a hitelességet és csökkenti egy ma már reálisnak tűnő negatív kimenetel következményeit” – zárja elemzését Deák András.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
A K&H október 3-ától több mint egy napon át szünetelteti internetbanki és mobilbanki szolgáltatásait, a kártyás fizetések is érintettek.
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát