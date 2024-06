Idén is horror áron mérik a nyár slágergyümölcsét: luxus lett a lekvár, befőtt, ez már megfizethetetlen

A szélsőséges tavaszi időjárás miatt biztosan kisebb lesz az idei meggytermés, mint tavaly volt, ennek ellenére nem kell komoly drágulásra számítani - mondta a Pénzcentrumnak Raskó György agrárközgazdász. Ennek legfőbb oka, hogy már a tavalyi árakon is többször meggondolták a magyar vásárlók, hogy vajon szánjanak-e rá a pénzükből. A Fruitveb szerint aggódni mindenesetre nem kell, a felvevőpiacaink készen állnak befogadni a jó minőségű magyar gyümölcsöt.

Kevesebb lesz idén a meggytermés, viszont a minőségre biztosan nem lesz panasz - ezt mind Raskó György agrárközgazdász, mint pedig a gyümölcstermesztőket összefogó szervezet, a Fruitveb is állítja. Az azonban elsőre nem volt egészen egyértelmű, hogy ha kevesebb lesz idén ebből a közkedvelt nyári gyümölcsből, az vajon a piaci logika alapján jelentheti-e azt, hogy brutális drágulással kelljen a piacokon vagy a boltokban szembenéznie annak, aki vásárolna belőle?

Megnéztük az elmúlt évek termésátlagát és az árakat is, majd szakértővel beszéltük át, hogy vajon a kevesebb termés mit jelent. A Fruitveb álláspontját is közöljük, amiből azért szintén meg lehetett tudni egy-két dolgot az idei nyár meggytermésére vonatkozóan.

Jó a meggytermés, de egyre drágább

A meggyet kimondottan szeretik a magyarok, a legfrissebb hozzáférhető adatok szerint nagyjából egy kilót fogyasztunk belőle fejenként, évente. Ebben persze benne van mindenfajta feldolgozott és feldolgozatlan mód is, tehát azt is számolják, ha valaki a leszedés után megmosva csemegézik, és az is, ha meggykompótként fogyasztja például. Az biztos, hogy van is mit megenni belőle, mert bár sok megy exportra, a termésre igazán nem lehet panasz - ezt szemléltetjük a lenti grafikonon.

Mint látjuk, a legjobb év az elmúlt évtizedben 2014 és 2018 volt, mikor egy hektáron átlagosan hatezer kilogramm meggy is termett, de még 2022-ben is egészen jó évet mondhattak magukénak a termelők. Ehhez képest lett kisebb a termés már tavaly, de mint a Fruitveb elemzéséből kiderült, ez sem annyira vészes azért - erre még visszatérünk később.

Más a helyzet, ha az árat nézzük. A lenti grafikonon a meggy kilónkénti árát mutatjuk meg, itt pedig természetesen folyamatos az emelkedő tendencia: 2023-ban már bőven túlszárnyalta a meggy ára az ezer forintos kilónkénti határt - ami, ha azt nézzük, hogy az azt megelőző évben 885 forint volt, azért egy jelentős ugrásnak számít.

Nagyon drága meggyet nem veszünk

Mindent összevetve azért nincs miért aggódni - így reagált a Pénzcentrum megkeresésére Raskó György agrárközgazdász. Szerinte már való igaz és észre is vehető a szakembereknek, hogy kevesebb a termés, mind a belső fogyasztási igényeket, mind pedig a meggy esetében jelentős exportpiacot el tudjuk látni majd áruval.

Való igaz, hogy kevesebb a termés az idén, viszont a minőségben kimondottan jól áll a meggyszektor, ami nem csak a belső felhasználás és eladás, hanem az export miatt is fontos. A magyar meggy exportkitettsége meglehetősen nagy érték, évente nagyjából harmincezer tonna, tehát kimondottan fontos, hogy a három termékkategóriában – üveges, fagyasztott és természetesen a friss meggy esetében is – jó minőségű árut tudjunk kiküldeni külföldre. De ebben viszont tényleg jól állunk

- mondta az agrárközgazdász. Raskó György azonban hozzátette, hogy az itthoni kereskedelemben azért egyszerre több kérdőjelet is felvet a termelési mennyiség csökkenése, mert nem biztos, hogy egy további áremelést a vevők pozitívan fogadnak. Ennek pedig megint csak egyszerű oka van: a magyarok most már sokadik éve nagyon óvatosan költik a pénzüket.

Más a helyzet belföldön, ahol viszont hiába diktálná azt a piaci logika, hogy mivel valamiből kevesebb an, ezért az rögtön drágább is lesz, egyáltalán nem biztos, hogy ez a taktika be is válik. Egyrészt ha csak a friss meggyről beszélünk, azt ugye gyorsabban el kell adni, tehát nem lehet gyorsan nagyot emelni az áron, másfelől pedig a meggy esetében is igaz, ami sok más terméknél is: a magyar emberek mostanában ötször is átgondolják azt, hogy mire költsenek – és nem biztos, hogy ha a meggy pont drágább, akkor azt a vásárlók el fogják vinni. A kereskedőknek most lavíroznia kell a lehetséges jó megoldások között, mert ugye rá sem rohadhat az áruja – hiszen ez máris veszteség, minél több marad rajta, annál nagyobb – másrészt viszont azért meg kell találni a maga árrését is a terméken. Mindezeket egyszerre figyelembe véve inkább nem gondolom, hogy komoly áremelkedést tapasztalhatunk majd a meggy esetében a piacokon vagy a boltokban

- mondta erről Raskó György.

A szélsőséges időjárás tehet a kevesebb termésről

Nem csak a meggy, hanem sok más gyümölcs esetében is elmondható, hogy egyáltalán nem átlagos az idei szezon - ezt már a Fruitveb írja, akik még egy hete adtak ki egy nagyobb elemzést a meggyszezonról. Mind írták, a szélsőséges időjárás a meggytermesztést is keretek közé szorította idén.

Az idei gyümölcsszezon nem tekinthető átlagosnak, az enyhe tél és a korai kitavaszodás miatt a szokásosnál három héttel hamarabb indult a vegetáció. A meggy virágzása március végére gyakorlatilag országszerte lezajlott. A március 19-20-án érkező fagyok még virágbimbós állapotban érték a meggyet, jelentős károkat csak kevés ültetvényben okoztak, de így is kihatással lehettek a virágok termékenyülő képességére. A helyenként robbanásszerűen, máshol vontatottan zajló virágzás időszakában szokatlanul meleg volt, emiatt a bibék hamar beszáradtak. Így – még ha megfelelő intenzitással jártak is a méhek és megtörtént a beporzás – a megtermékenyülés elmaradt, ami rányomta bélyegét az idei terméskilátásokra. A virágzás vége felé vagy befejeződése után röviddel beköszöntött egy másfél hetes, erősebb lehűlési hullám alacsony hőmérsékletekkel, borult, fényszegény időjárással, ami nem kedvezett a terméskötődésnek. Az április közepi lehűlési hullám során érkező éjszakai fagyok érdemi károkat okoztak a kisebb gyümölcsökben. Emiatt az átlagosnál kevesebb termés várható, ami nem csak a hazai, hanem részben az európai termesztőkörzetekre is igaz

- írta a szakmaközi szervezet. Még azt is hozzátették, hogy mivel a magyar meggy jelentős része exportra megy, azért a termelők nem járnak rosszul: ez főleg annak köszönhető, hogy az egyik legnagyobb felvevőpiacnak számító Lengyelországban komoly hiány lépett fel fagyasztott meggyből.

A hazai meggy jelentős része exportpiacokra kerül. A kivitel 25%-a friss meggy, 70%-a befőtt, 5%-a fagyasztott. Az exportlehetőségeket és a felvásárlási árakat pozitívan befolyásolhatja, hogy idén Lengyelországban is alacsonyabb terméssel számolnak. Az alapanyaghiány különösen a lengyel hűtőipart égeti, tekintettel arra, hogy egész Európában üresek a fagyasztott meggy készletek, a vevők pedig elvárják a kiszolgálást. Mivel más európai országokban is gyengébb a meggytermés, a főbb exportpiacunknak számító Lengyelország és Németország mellett intenzívebb érdeklődés várható a cseh, a szlovák és a holland piacról is a magyar meggy iránt

- írták még az elemzésben. A szakmaközi szervezet pedig arra kis kitért, hogy azért ami itthon marad, azt érdemes fogyasztani: nemcsak finom, de még kimondottan kedvező élettani hatású is a meggy.

A meggy igazi szupergyümölcs, fogyasztása elsősorban frissen ajánlott, hiszen így hasznosulnak leginkább a kedvező élettani hatásai. A meggy vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag gyümölcs, jelentős C-vitamin tartalma mellett remek vas, kalcium, kálium és magnézium forrás. Serkenti az idegek működését, segíti az emésztést, vízhajtó hatása közismer

- zárul az idei meggyelemzés.

A meggy tehát sajnos egyre drágább, és kevesebb is van belőle, ennek ellenére nem túl valószínű, hogy az idei évben is olyan ugrás lesz az árban, mint 2022 és 2023 között volt. Ennek pedig az a legfőbb oka, hogy a magyarok még mindig nagyon óvatosan vásárolnak: egy 1000 forint/kilogramm árú gyümölcsöt már sokszor is meggondolnak, mielőtt bármilyen formában is a kosarukba teszik.

címlapkép: Oláh Tibor, MTI/MTVA Bizományosi