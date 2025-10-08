Újabb csúnya meglepetés: hát már sosem lesz vége az őrült drágulásnak Magyarországon?

2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - írja friss tájékoztatójában a KSH.

2024. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,0%-kal), ezen belül a csokoládé, kakaóé 19,2, a tojásé 18,2, a kávéé 17,6, az édesipari lisztesárué 13,1, a gyümölcs-, zöldségléé 11,9, a büféáruké 9,5, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 9,2 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 19,6), az étolajé, valamint a házon kívüli étkezésé 8,4-8,4%-kal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,0, a liszté 12,0, a tejtermékeké 8,4, a cukoré 8,2, a párizsi, kolbászé 7,7, a tejé 7,4, a sertéshúsé 4,5%-kal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,4, az elektromos energia 2,3%-kal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7%-kal.

A szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,9, a járműjavítás és -karbantartás, valamint a testápolási szolgáltatások 9,5-9,5, a lakásjavítás és -karbantartás 9,4, a lakbér 9,3, a sport, múzeumi belépők 8,8, az egészségügyi szolgáltatások 8,6%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,5%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 20,7, a szobabútorok 5,1, a fűtő- és főzőberendezések 4,1, az új személygépkocsik 1,8%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 0,3%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,4%-kal drágultak.

Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5%-kal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 4,0%-os árcsökkenése következtében. A száraztészta ára 2,0, a péksüteményeké 1,3, a tejé, valamint a vaj, vajkrémé 0,7-0,7, a rizs, hántolmányoké 0,6%-kal csökkent, az iskolai étkezésé 2,1, az óvodai, bölcsődei étkezésé 1,4, a tojásé 1,3, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a tejtermékeké 0,8%-kal nőtt.

A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 1,5%-kal. A háztartási energia ára 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül az elektromos energiáért 0,2%-kal többet, a palackos gázért 1,0%-kal kevesebbet kellett fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 0,4%-kal csökkent, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára – a szezonális hatások miatt – 6,3%-kal mérséklődött. A járműüzemanyagok, valamint a gyógyszer, gyógyáruk 0,4-0,4%-kal drágultak.