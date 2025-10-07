Még mindig nagyon köhög a magyar ipar: a gigagyárak húzhatnak ki a csávából?

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján. A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a csökkenés 4,6% volt.

A KSH jelentése szerint a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal mérséklődött a 2025. júliusihoz képest.

A feldolgozóipari alágak közül egy kivételével mindegyiknél csökkenést mértek az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú járműgyártásban különösen jelentős volt a visszaesés, míg a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása bővülést mutatott.

2025 első nyolc hónapjában az ipari termelés volumene összességében 3,9%-kal maradt el a 2024. január–augusztusi szinttől.