Légifelvétel közvetlenül egy daru vagy mechanikus kotrógép fölött, amely egy dömperkocsit rakodik földdel és talajjal az építőiparban, egy barnamezős telephelyen, másolati térrel.
Gazdaság

Még mindig nagyon köhög a magyar ipar: a gigagyárak húzhatnak ki a csávából?

Pénzcentrum
2025. október 7. 08:30

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján. A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a csökkenés 4,6% volt.

A KSH jelentése szerint a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal mérséklődött a 2025. júliusihoz képest.

A feldolgozóipari alágak közül egy kivételével mindegyiknél csökkenést mértek az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú járműgyártásban különösen jelentős volt a visszaesés, míg a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása bővülést mutatott.

2025 első nyolc hónapjában az ipari termelés volumene összességében 3,9%-kal maradt el a 2024. január–augusztusi szinttől.

 
Címlapkép: Getty Images
