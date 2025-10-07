Újabb árfolyamfordulat a devizapiacon: merre veszi az irányt a forint kedden?

Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.

Az euró hét órakor 388,54 forinton állt, ami enyhe csökkenést jelent a hétfő esti 388,84 forinthoz képest. A dollár jegyzése minimálisan emelkedett, 332,15 forintról 332,20 forintra. A svájci frank viszont 417,60 forintról 417,47 forintra gyengült.

Az euró és a dollár közötti árfolyam szintén alig változott: az előző esti 1,1707-ről 1,1703-ra módosult.