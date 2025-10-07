2025. október 7. kedd Amália
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Újabb árfolyamfordulat a devizapiacon: merre veszi az irányt a forint kedden?

Pénzcentrum
2025. október 7. 08:01

Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.

Az euró hét órakor 388,54 forinton állt, ami enyhe csökkenést jelent a hétfő esti 388,84 forinthoz képest. A dollár jegyzése minimálisan emelkedett, 332,15 forintról 332,20 forintra. A svájci frank viszont 417,60 forintról 417,47 forintra gyengült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró és a dollár közötti árfolyam szintén alig változott: az előző esti 1,1707-ről 1,1703-ra módosult.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:13
09:02
08:44
08:30
08:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 6. 17:06
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
Holdblog  |  2025. október 7. 08:42
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja...
MEDIA1  |  2025. október 7. 07:33
Reagált Magyar Péter felkérésére a MÚOSZ az Index ügyében
Megszólaltatta a HVG Kocsi Ilonát, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) elnökét azután, ho...
Bankmonitor  |  2025. október 7. 01:39
Pontosítják az Otthon Start egyes feltételeit
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start egyes feltételeit módosító kormányrende...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 7.
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 6.
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
2025. október 6.
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 7. kedd
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már rengeteg magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez már bűncselekmény
2
2 hete
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
3
2 hete
Itt a bejelentés: felbontanák az orosz gázszerződést, indulhat a leválás?
4
2 napja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
5
4 napja
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyont terhelő zálogjog
A kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat a követelés biztosítékául.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 09:02
Hozzányúlhatnak a hitelszabályokhoz, bankszámlákat is érint a tervezet: mire készül a magyar kormány?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 07:29
Figyelem! Durván belenyúlnak az Otthon Start szabályaiba: erről mindenkinek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. október 7. 08:14
Nálad is van otthon ilyen élelmiszer? Akkor nem árt tudnod, veszélyes lehet