Keményen üzent az MNB-nek Nagy Márton: itt az ideje vágni az alapkamaton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján adott interjújában hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.

A miniszter a kamatszintekről is kifejtette álláspontját: szerinte a magyar reálkamat jelenleg túl magas, ugyanakkor nem arról van szó, hogy a pozitív reálkamatnak el kellene tűnnie; továbbra is fent kell maradnia - számolt be róla a Portfolio.

Nagy Márton kiemelte, hogy alacsonyabb reálkamat mellett is elérhető az inflációs cél, az árfolyam stabilitása fennmaradhat, és az ország finanszírozása is biztosított marad. Hozzátette: a jelenlegi magas kamatszint következtében magas a carry, vagyis a külföldieknek fizetett kamatkülönbözet, ami „forró pénzt” vonz Magyarországra. Ha a kamatokat dollárba átszámítjuk, az látszik, hogy a környező országokhoz képest Magyarország fizeti a legtöbbet a külföldi befektetőknek.

A kamatcsökkentés lehetséges időzítésével kapcsolatban Nagy Márton elmondta, hogy a külső és belső gazdasági környezet egyaránt indokolhatja a lépést. Említést tett az amerikai Fed és az Európai Központi Bank közelmúltbeli kamatcsökkentéseiről is, amelyek jelzik, hogy a nemzetközi jegybankok a gazdasági növekedés kockázatait vizsgálják.

A miniszter végül hangsúlyozta: nem az a cél, hogy a pozitív reálkamat eltűnjön, hanem hogy csökkenthető legyen, és az alacsonyabb szinten is fenntartható maradjon.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA

