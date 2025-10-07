2025. október 7. kedd Amália
8 °C Budapest
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Példátlanul nagyot zuhant a forint ma estére: ideje újra aggódni?

Pénzcentrum
2025. október 7. 18:53

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása árfolyam oldalunkon is nyomon követhető.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,54 forintról 393,47 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 388,19 forint és 393,62 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 417,47 forintról 422,96 forintra ment fel,
  • A dolláré 332,20 forintról 337,07 forintra emelkedett.
  • Az euró jegyzése a reggeli 1,1703 dollárról 1,1674 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
