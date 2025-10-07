Milliók bukták el egy nap alatt? – Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
A BUX index hétfőn 541,36 pontos, 0,54 százalékos mínusszal, 99 921,60 ponton fejezte be a napot.
A vezető részvények közül:
- OTP: a bankpapírok árfolyama hétfőn 130 forinttal, 0,45 százalékkal esett vissza 28 950 forintra, a forgalom 6,0 milliárd forint volt. Az elemző szerint támasz 27 500 és 27 173 forintnál, míg ellenállás 29 361 forintnál látható.
- Richter: a gyógyszergyártó részvényei 50 forinttal, 0,49 százalékkal gyengültek 10 120 forintra, 615,5 millió forintos forgalomban. Támasz 10 100 forintnál van, felfelé pedig a 30 és 50 napos mozgóátlag (10 138 és 10 275 forint) jelent ellenállást.
- Mol: az olajpapírok árfolyama 16 forinttal, 0,58 százalékkal 2754 forintra csökkent, 560,4 millió forintos forgalom mellett. A grafikon szerint támasz 2747 forintnál, ellenállás 2765 forintnál húzódik.
- Magyar Telekom: a távközlési cég részvényei 32 forinttal, 1,73 százalékkal estek vissza 1820 forintra, 562,9 millió forintos forgalomban. Támasz 1800, ellenállás 1858 forintnál látszik.
Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
