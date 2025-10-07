2025. október 7. kedd Amália
Tőzsdei grafikon egy világtérképen, izzó részecskékkel és kapcsolati hálózattal.
Gazdaság

Milliók bukták el egy nap alatt? – Vérzett a magyar tőzsde, de jön a fordulat?

Pénzcentrum
2025. október 7. 09:22

Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

A BUX index hétfőn 541,36 pontos, 0,54 százalékos mínusszal, 99 921,60 ponton fejezte be a napot.

A vezető részvények közül:

  • OTP: a bankpapírok árfolyama hétfőn 130 forinttal, 0,45 százalékkal esett vissza 28 950 forintra, a forgalom 6,0 milliárd forint volt. Az elemző szerint támasz 27 500 és 27 173 forintnál, míg ellenállás 29 361 forintnál látható.
  • Richter: a gyógyszergyártó részvényei 50 forinttal, 0,49 százalékkal gyengültek 10 120 forintra, 615,5 millió forintos forgalomban. Támasz 10 100 forintnál van, felfelé pedig a 30 és 50 napos mozgóátlag (10 138 és 10 275 forint) jelent ellenállást.
  • Mol: az olajpapírok árfolyama 16 forinttal, 0,58 százalékkal 2754 forintra csökkent, 560,4 millió forintos forgalom mellett. A grafikon szerint támasz 2747 forintnál, ellenállás 2765 forintnál húzódik.
  • Magyar Telekom: a távközlési cég részvényei 32 forinttal, 1,73 százalékkal estek vissza 1820 forintra, 562,9 millió forintos forgalomban. Támasz 1800, ellenállás 1858 forintnál látszik.
