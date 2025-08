Megugrott a vagyonuk: ennyivel gyarapodtak a magyar szupergazdagok fél év alatt, itt a teljes lista

A magyar privátbanki szektor tovább erősödött: a kezelt vagyon átlépte a 12 ezermilliárd forintos határt, miközben a szolgáltatók növekvő kockázatokat látnak a piaci környezetben. A Portfolio legfrissebb Privátbanki Felmérése szerint az egy számlára jutó átlagvagyon már meghaladja a 190 millió forintot, és a privátbanki pénzek többsége devizában van elhelyezve. - közölte a Portfolio.

A turbulens piaci környezet és a geopolitikai feszültségek ellenére a hazai privátbanki szektor jelentős növekedést mutatott 2024 első félévében. A kezelt vagyon meghaladta a 12 ezermilliárd forintot, ami fél év alatt több mint 6%-os, éves szinten pedig közel 16%-os bővülést jelent. Ezzel párhuzamosan az ügyfélszámlák száma is növekedett, június végére megközelítve a 64 ezret.

Az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon is emelkedett, meghaladva a 190 millió forintot. Több szolgáltató is emelte a belépési küszöbértéket, köztük a CIB Private Banking, amely az eddigi 60 millió forintos limitet 100 millióra növelte. A legmagasabb belépési küszöbbel továbbra is a Bank Gutmann rendelkezik 399 millió forinttal, ezt követi az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millió forinttal - közölte a Portfolio.

Az átlagvagyon tekintetében kiemelkedik a Bank Gutmann 1,1 milliárd forintot meghaladó értékkel, mögötte az Apelso Wealth Management 900 millió forinttal, valamint a Hold Alapkezelő 525 millió forinttal. Az ügyfélszámlák számának növekedésében a Hold Alapkezelő járt az élen 14%-os bővüléssel, majd az Apelso Wealth Management következett 13,6%-kal, a harmadik helyen pedig a Raiffeisen Private Banking végzett közel 10%-os növekedéssel.

A legnagyobb ügyfélszámlaszámmal továbbra is az OTP, a K&H és az MBH Private Banking rendelkezik. A vagyonnövekedés terén a Hold Alapkezelő teljesített a legjobban 18,5%-kal, ezt követte az Equilor 16%-kal, majd az Apelso Wealth Management 15,4%-kal. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli 3525 milliárd forinttal, ami a teljes privátbanki vagyon mintegy 29%-át jelenti.

Az iparági adatok szerint átlagosan 130 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra. A legterheltebb tanácsadók a K&H-nál dolgoznak, ahol átlagosan 240 ügyfélszámla jut egy szakemberre, míg a legalacsonyabb terhelés az Apelsónál tapasztalható, ahol ez a szám mindössze 13. A teljes szektorban 489 privátbankár felel a több mint 12 ezermilliárd forintos vagyonért.

A felmérés szerint a privátbanki vagyon 74%-a, több mint 9000 milliárd forint köthető a 100 millió forint feletti ügyfélkörhöz. A portfóliók összetételét tekintve egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 17%-ban tartalmaz részvényeket, ami az elmúlt évben gyakorlatilag változatlan maradt. A legtöbb privátbanki vagyon továbbra is befektetési alapokban található (44%), ezt követik a kötvények (24%). Idén nőtt a készpénz és betét, valamint az alternatív befektetések aránya is a portfóliókon belül.

Új elemként a felmérés azt is vizsgálta, milyen devizában tartják vagyonukat a privátbanki ügyfelek. Az adatok szerint a kezelt vagyon mindössze 47%-a van forintban, a többi devizában, elsősorban euróban (35%) és dollárban (15%) található.

A szolgáltatók várakozásai a jövőbeli vagyonnövekedést illetően megosztottak. Egyéves időtávon nagyjából egyenlő arányban vannak azok, akik 4-8%, illetve 8-12% közötti bővülést várnak, de vannak, akik 16% feletti növekedéssel számolnak. A piac egészére vonatkozóan a legtöbben 8-12% közötti vagyonnövekedést prognosztizálnak.

A privátbanki szolgáltatók egyre több kockázati tényezőt azonosítanak. A legfontosabbként a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de jelentős aggodalom övezi a hazai gazdaságpolitikát, a magyar gazdaság általános helyzetét, a pénz- és tőkepiaci környezetet, valamint a forintárfolyamot és a lakosság jövedelmi helyzetét is.

Egyes szolgáltatók kiemelték, hogy a közelgő hazai választások miatt a rövid távú politikai célok felülírhatják a hosszú távú gazdasági szempontokat, ami romló egyensúlyi mutatókhoz és a gazdasági szereplők bizalomvesztéséhez vezethet. Aggasztónak tartják továbbá a túlzott állami szerepvállalást, az EU-val való viszony esetleges további romlását és az európai elszigetelődés kockázatát is. Globális szinten a geopolitikai kockázatok növekedését és a "trumpi világ" által okozott volatilitást és bizonytalanságot említették.