Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban

Írtunk klímákról, nyaralásról, boltokról és ATM-ekről a 30. héten. A legolvasottabb cikkeket gyűjtöttük össze vasárnap estére, hogy ha lemaradtál volna egyikről vagy másikról, most be tudd pótolni.

A Pénzcentrum az év harmincadik hetében is igyekezett a leginkább aktuális, fontos témákkal foglalkozni. Írtunk horvátországi nyaralásról, közbiztonságról a nyári utcákon, és az ATM-ek szabályozásának változása is szóba került.

De nem lehetett elmenni a boltok helyzete mellett sem, rendet vágunk a klímahelyzetben, és természetesen nem engedtük el a világgazdaság változásait sem. Itt vannak a legolvasottabb, legjobb cikkeink ezen a héten, jó csemegézést!

Kőkemény szigorítás a magyar boltokban: minden vásárlót érint, ezekre a termékekre kell figyelni

Hosszú évek óta visszatérő probléma, hogy a fogyasztási cikkek gyártói csökkentik a termékek méretét, vagy mennyiségét, miközben az ár változatlan marad. Magyarország európai összehasonlításban is jól áll, sőt, élen jár a szigorban, a Pénzcentrum információi szerint azonban most következik egy újabb lépcsőfok, egy újabb grádic: július 20-tól már a kereskedelmi törvényben, és a fogyasztóvédelmi törvényben is megjelennek a tiltó szabályok. A szakértők szerint mindezen túl, indokolt lenne a fogyasztói tudatosságot növelő kampányok rendszeres indítása.

Nálad is így szerelték fel a klímát a lakásban? A kánikulában se használd, simán kigyulladhat

Újabb hőhullám érte el Magyarországot, a hőségriasztás csütörtökig van érvényben. Hétfőn sok helyen 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, ami nemcsak az embereket, de a háztartási eszközöket is extrém terhelés alá helyezi. A folyamatosan működő, elöregedett vagy szakszerűtlenül beszerelt klímaberendezések ilyenkor akár ki is gyulladhatnak. Évente 30–40 ilyen tűzeset történik Magyarországon, gyakran a túlterhelt elektromos hálózat miatt. A Pénzcentrum utánajárt, hogyan előzhetjük meg a klímatüzeket a kánikulában.

A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: végül tényleg az orosz medve vérzik ki először?

Donald Trump új bejelentései az ukrajnai háborúval kapcsolatban figyelemre méltó fordulatot jelentenek a korábbi retorikájához képest. A volt amerikai elnök most már nemcsak fegyvereket ígér Ukrajnának – köztük létfontosságú Patriot légvédelmi rendszereket –, hanem egyenesen 100%-os vámokat is kilátásba helyez Oroszország kereskedelmi partnereivel szemben, amennyiben Vlagyimir Putyin nem hajlandó tűzszünetet kötni 50 napon belül. Emellett az elmúlt időszakban több gazdasági nehézség is sújtotta Oroszországot. Vajon a történések láncolata mennyire viseli meg a nagyhatalmat? Cikkünkben ennek járunk utána.

Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban

Drámai visszaesést mutatnak a KSH legfrissebb adatai: 2024 végére több mint 5200 darabbal csökkent a hazai kiskereskedelmi üzletek száma az egy évvel korábbihoz képest. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a boltbezárások mögött egyre világosabban kirajzolódó gazdasági és strukturális folyamatok húzódnak meg. A kiskereskedelmi szektor jövőképe egyértelmű: az üzletek száma csökken, de az egy boltra jutó alapterület növekszik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kisebb üzletek kiszorulnak a piacról, míg a nagyobb, hatékonyabban működő boltok megmaradnak és bővülnek. Neubauer Katalin, az MNKSZ főtitkára szerint a hazai kisboltokat nagyon nehéz helyzetbe hozta az árrésstop még úgy is, hogy rájuk nem vonatkozik a szabályozás.

Óriási gazdasági fordulat közeleg: hihetetlenül meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép

Miközben a hagyományos agrártérségek egy része egyre nehezebben boldogul az aszállyal, hőséggel és vízhiánnyal, addig északon új lehetőségek nyílnak meg: olyan növénykultúrák kerülnek újra vagy először termelésbe, amelyek pár évtizede még elképzelhetetlenek lettek volna. Kérdés, mikor realizálódik ezen területek valódi értéke, és mely országok tudják először kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket.

Rendkívüli változás jön a hazai ATM-eknél: erre készülj, ha pénzt vennél fel

Június 28-tól kötelező a digitális akadálymentesítés, az uniós és a magyar szabályozás a régi és az új ATM-eket, valamint a bankok weboldalait és mobilbanki alkalmazásait is érinti. A szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, a termékek és az online szolgáltatások használata a fogyatékkal élők számára úgy legyen elérhető, hogy minden kellő információhoz hozzájussanak, a használatukban pedig ne legyenek szükségtelenül korlátozva. A szolgáltatók számára mindez milliárdos kötelezettséget, befektetést jelent, ám közel százezer látás- és hallássérült ember életminősége jobbá válik.

Horvát tengerparti nyaralás 2025: ilyen éttermi árakra számíts idén nyáron

Drága lett Horvátország? Egy magyar Facebook-felhasználó számlái alapján vizsgáltuk meg az éttermi árakat a tengerparton.

Már szórják a gigabírságokat a horvát tengerparton: kevesen tudják, ezt tilos!

A horvát tengerparton sétálva sokan elcsábulnak: egy szép kagylóhéj, egy különleges kavics, egy apró tengeri emlék – mi baj lehet belőle? Nos, akár komoly bírság is. Horvátországban szigorúan tilos kagylót gyűjteni és hazavinni, még akkor is, ha az üresen hever a parton. A szabályozás nemcsak a természet védelmét szolgálja, hanem a turisták pénztárcáját is próbára teheti, ha nem veszik komolyan.

Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak

A mesterséges intelligencia rohamosan terjed az élet számos területén, köztük az orvostudományban és a pszichoterápiában is. A COVID-19 világjárványt követően ugrásszerűen megnövekedett az igény a pszichológiai támogatás iránt, amit a digitális technológiák segítségével próbálnak kielégíteni. Az AI új lehetőségeket nyit a mentális zavarok diagnosztizálásában és nyomon követésében. Ugyanakkor az AI pszichoterápiás alkalmazása komoly kockázatokat is hordoz. Hogy milyen jövője lehet a generatív technológiának a lelki és mentális problémák kezelésében, azt aktuális kutatások összegzésével, valamint egy magyarországi pszichológus szakember segítségével jártuk körbe.

Kódolva van a katasztrófa Európában, Magyarország sem ússza meg: ebbe teljesen belereccsenhetünk

Az Európai Számvevőszék (ECA) legfrissebb jelentése szerint a kontinens nem képes lépést tartani a változó éghajlattal. A vizsgálat megállapította, hogy az EU politikai és jogalkotási megközelítése megfelelő, hivatkozva a 2013-as, majd 2021-ben frissített alkalmazkodási stratégiára. Ugyanakkor a négy vizsgált országban (Ausztria, Észtország, Franciaország és Lengyelország) található 400 önkormányzat 70%-a egyáltalán nem ismerte az EU stratégiáját, 60%-uk pedig nem tudott a saját kormányuk által elfogadott nemzeti alkalmazkodási tervekről. A Pénzcentrum nyilatkozó szakértők szerint az egyik fontosabb alappillére a klímváltozás által okozott károk enyhítésének az, ha helyi szinten sikerül mozgósítani a közösségeket.

Válogatott veszélyek lesnek éjjel a magyarokra ezeken az utcákon: ezt tedd, hogy ne légy áldozat

A nyári éjszakák ugyan rövidebbek, de az időjárás sokkal kellemesebb, így ilyenkor többen vesznek részt éjszakába nyúló programokon. Azonban nem mindenhol biztonságos az utcán sétálni éjjel: számos olyan ország van, ahol nagyobb biztonságban érezheti magát az ember az utcán sétálva éjszaka, mint hazánkban. Ebben a tekintetben Magyarország sem egységes: Békéscsabán lényegesen nyugodtabban tehet egy sétát az ember éjjel, mint például Gyöngyösön.

Megszólalt a sztárközgazdász: tényleg vége lehet az általunk ismert gazdasági világrendnek?

Sokáig alaptételként kezelték a globalizáció hívei, hogy a szabad tőkeáramlás a gazdasági növekedés motorja. Csakhogy mára egyre több közgazdász kérdőjelezi meg ezt a dogmát – és nem véletlenül.

Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek

Szombaton este csaknem fél évnyi halmozódás után végre megint volt telitalálat az Ötöslottón. Mától számolva pontosan három hónapja van az ország új milliárdosának arra, hogy jelentkezzen, és elindulhasson a kifizetés folyamata. Ha ezt nem teszi meg, a pénzt soha nem kaphatja meg utána; mi most a teendő?