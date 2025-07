Horvát tengerparti nyaralás 2025: ilyen éttermi árakra számíts idén nyáron

Drága lett Horvátország? Egy magyar Facebook-felhasználó számlái alapján vizsgáltuk meg az éttermi árakat a tengerparton.

Horvátország évek óta a magyar turisták egyik legkedveltebb nyaralási pontja, ám az utóbbi időben egyre többen panaszkodnak arra, hogy az árak jelentősen megemelkedtek. Ennek hátterében több tényező áll: az infláció, valamint az euró bevezetése 2023-ban, amely sokak szerint „láthatatlan áremelést” hozott.

A nemzetközi sajtóban is egyre gyakrabban jelennek meg cikkek arról, hogy Horvátország már nem az olcsó nyaralás szinonimája. A HikersBay, a Numbeo és a Villsy.com is megerősíti, hogy a tengerparti éttermekben egy középkategóriás vacsora ára 15–25 euró között mozog, míg prémium helyeken akár 40–50 eurót is elkérnek egy főre. Erről mi is írtunk részletesen ebben a cikkben.

A számlák nem hatudnak

Egy magyar Facebook-felhasználó nemrégiben hét különböző éttermi számlát töltött fel egy utazós csoportba, amelyek jól tükrözik a horvát tengerparti vendéglátás aktuális árszintjét. A számlák különböző időpontokban és helyszíneken készültek – többek között Vinišće, Split környéke és kisebb dalmát települések szerepelnek bennük.

Az árak alapján egyértelműen látszik, hogy a tengerparti éttermekben egy vacsora ára jellemzően 25–35 euró között mozog fejenként, de egy kiadós halas vagy húsos tál esetén ez akár 50 euróra is felkúszhat.

A pizzák ára általában 11–14 euró, a hamburgerek 12–15 euróba kerülnek, míg a grillezett tintahal 24–28 euróért szerepel a számlákon. Az italok sem olcsók: egy csapolt sör 4,5–5 euró, egy koktél 12 euró, az ásványvíz pedig akár 6,5 euró is lehet egy literes palackban. A legdrágább számla 157 eurós végösszeget mutatott, három főre, ami kiemelkedően magas, de a rendelt fogások – grillezett tonhal, halas tál, desszert – indokolják az árat.

A blokkok alapján elmondható, hogy a tengerparti éttermek árai nemcsak a helyszíntől, hanem az étel típusától is jelentősen függenek. A strandbüfék olcsóbbak, míg az óvárosi, panorámás éttermekben mélyebben kell a pénztárcába nyúlni.

A Facebookon megosztott blokkok alapján tehát kijelenthető: Horvátország valóban drágább lett, de az árak még mindig nem érik el az olasz vagy francia tengerparti szintet. Aki tudatosan választ éttermet, és figyel az étlapra, továbbra is élvezheti az Adria ízeit anélkül, hogy túlzottan megterhelné a költségvetését.