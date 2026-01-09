2026. január 9. péntek Marcell
200 forintos érme a kézben, szürke háttérrel.
Gazdaság

Elmozdult az árfolyam: így áll most a forint az euróhoz és a dollárhoz képest

Pénzcentrum
2026. január 9. 07:33

Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.

Hét órakor az eurót 385,40 forinton jegyezték, szemben az előző esti 385,66 forintos árfolyammal. A dollár árfolyama 330,95 forintról 330,77 forintra csökkent, míg a svájci frank jegyzése 414,04 forintról 413,57 forintra süllyedt.

Az euró dollárral szembeni árfolyama enyhén változott, csütörtök este 1,1653 dolláron állt, péntek reggel pedig 1,1651 dolláron jegyezték.
Címlapkép: Getty Images
