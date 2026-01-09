Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
Elmozdult az árfolyam: így áll most a forint az euróhoz és a dollárhoz képest
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
Hét órakor az eurót 385,40 forinton jegyezték, szemben az előző esti 385,66 forintos árfolyammal. A dollár árfolyama 330,95 forintról 330,77 forintra csökkent, míg a svájci frank jegyzése 414,04 forintról 413,57 forintra süllyedt.
Az euró dollárral szembeni árfolyama enyhén változott, csütörtök este 1,1653 dolláron állt, péntek reggel pedig 1,1651 dolláron jegyezték.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajkereskedelmi földrengésnek tűnhet, ám a piac jóval lassabban reagál.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt.
Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.
Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök
Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással is összefügg.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Gazdasági atomfegyverrel radírozná le Donald Trumpot Európa: 2000 milliárd dolláros mélyütést kaphat az USA elnöke
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.