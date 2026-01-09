2026. január 9. péntek Marcell
-9 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 24.A fõvárosi taxirendelet tervezett módosítása ellen tiltakozó taxis demonstráció résztvevõi a Hõsök terén 2025. szeptember 24-én.MTI/Bodnár Boglárka
Autó

Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar

Pénzcentrum
2026. január 9. 08:44

Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik. A vállalkozó szerint a társaság stabil piaci szereplő maradhat, és hosszabb távon az önvezető autók jelenthetik az igazi fordulópontot a taxispiacon.

Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere közelebb vitte a Főtaxit saját családi vagyonkezelő cégéhez – számolt be róla a hvg.hu. A vállalkozó a lap megkeresésére elmondta: a lépés célja a tulajdonosi struktúra egyszerűsítése volt, miközben párhuzamosan dolgoznak a márka megújításán is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cikk kitér arra is, hogy bár az elmúlt egy évben több taxis cég – köztük a 6x6 Taxi – eltűnt a piacról, Nagy Elek szerint a Főtaxi stabil szereplő maradhat, sőt akár az Uber és a Bolt mögött a második helyet is megszerezheti. Úgy véli, a társaság azért tudta megőrizni súlyát, mert olyan digitális platformmal rendelkezik, amely funkcióiban nagyrészt felveszi a versenyt az Uberrel, még ha az utas pozícióját nem is méterre pontosan mutatja.

Kapcsolódó cikkeink:

Az igazi fordulatot azonban Nagy Elek 5–8 év múlva várja, amikor szerinte az önvezető járművek alapjaiban alakítják át a taxis piacot. Mint fogalmazott: erre már most készül, noha ez rendkívül tőkeigényes beruházás, amely hosszú távon térülhet meg.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#vállalkozás #közlekedés #autó #befektetés #Budapest #taxi #beruházás #technológia #szolgáltatás #üzletember #mesterséges intelligencia #taxisok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:55
08:44
08:31
08:24
07:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
1 napja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
4
1 hónapja
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
5
1 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 08:31
Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 06:28
Óriási fürdőszobaakciót robbantott a Lidl: indulhat a roham, potom pénzért árulnak szekrényeket
Agrárszektor  |  2026. január 9. 08:14
Vörös riasztás lépett érvénybe: brutális időjárás jön ma Magyarországon