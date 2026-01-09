Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar

Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik. A vállalkozó szerint a társaság stabil piaci szereplő maradhat, és hosszabb távon az önvezető autók jelenthetik az igazi fordulópontot a taxispiacon.

Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere közelebb vitte a Főtaxit saját családi vagyonkezelő cégéhez – számolt be róla a hvg.hu. A vállalkozó a lap megkeresésére elmondta: a lépés célja a tulajdonosi struktúra egyszerűsítése volt, miközben párhuzamosan dolgoznak a márka megújításán is.

A cikk kitér arra is, hogy bár az elmúlt egy évben több taxis cég – köztük a 6x6 Taxi – eltűnt a piacról, Nagy Elek szerint a Főtaxi stabil szereplő maradhat, sőt akár az Uber és a Bolt mögött a második helyet is megszerezheti. Úgy véli, a társaság azért tudta megőrizni súlyát, mert olyan digitális platformmal rendelkezik, amely funkcióiban nagyrészt felveszi a versenyt az Uberrel, még ha az utas pozícióját nem is méterre pontosan mutatja.

Az igazi fordulatot azonban Nagy Elek 5–8 év múlva várja, amikor szerinte az önvezető járművek alapjaiban alakítják át a taxis piacot. Mint fogalmazott: erre már most készül, noha ez rendkívül tőkeigényes beruházás, amely hosszú távon térülhet meg.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA