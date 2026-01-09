Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar
Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik. A vállalkozó szerint a társaság stabil piaci szereplő maradhat, és hosszabb távon az önvezető autók jelenthetik az igazi fordulópontot a taxispiacon.
Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere közelebb vitte a Főtaxit saját családi vagyonkezelő cégéhez – számolt be róla a hvg.hu. A vállalkozó a lap megkeresésére elmondta: a lépés célja a tulajdonosi struktúra egyszerűsítése volt, miközben párhuzamosan dolgoznak a márka megújításán is.
A cikk kitér arra is, hogy bár az elmúlt egy évben több taxis cég – köztük a 6x6 Taxi – eltűnt a piacról, Nagy Elek szerint a Főtaxi stabil szereplő maradhat, sőt akár az Uber és a Bolt mögött a második helyet is megszerezheti. Úgy véli, a társaság azért tudta megőrizni súlyát, mert olyan digitális platformmal rendelkezik, amely funkcióiban nagyrészt felveszi a versenyt az Uberrel, még ha az utas pozícióját nem is méterre pontosan mutatja.
Az igazi fordulatot azonban Nagy Elek 5–8 év múlva várja, amikor szerinte az önvezető járművek alapjaiban alakítják át a taxis piacot. Mint fogalmazott: erre már most készül, noha ez rendkívül tőkeigényes beruházás, amely hosszú távon térülhet meg.
Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!
Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, mivel az 150 kilométerrel rövidebb lesz.
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni
A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4%-os drágulást jelent éves szinten.
A minisztérium ígéretet tett arra, hogy a március 1-ig rendelkezésre álló időben felülvizsgálják a drasztikus útdíjemelésről szóló döntést.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba.
A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból.
Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni
Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre.
Kisebb tűz keletkezett a BMW Group debreceni gyárának területén hétfő reggel, de hamar eloltották.
Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt...
A Tesla globális járműeladásai második egymást követő évben csökkentek 2025-ben, így a BYD átvette a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét.
Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában..
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
Az elektromos átállás felgyorsulása és az új márkák megjelenése 2025-ben minden eddiginél összetettebbé tette az autóválasztást.
Az aktuális előrejelzések szerint óév utolsó időszakában, illetve az újév első napjaiban többször várható kisebb havazás,
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025 első 11 hónapjában a Porsche 911 a legnépszerűbb sportautó Magyarországon, a luxuslimuzinok között a BMW 7-es, Mercedes S‑osztály és Porsche Panamera uralta a piacot.
Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában, így ezekkel nem árt tisztában lenni, ha külföldön ülünk volánhoz Szilveszterkor.
Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.
Eljött az autóipari fordulat, ez betehet a magyar álomnak is? Átírják a terveket a legnagyobb gyártók
Az autóipar elektromos átállása jelentős fordulatot vett 2025-ben, ahogy a gyártók és a szabályozók egyaránt pragmatikusabb megközelítés felé mozdultak el.