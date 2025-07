Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak

A mesterséges intelligencia rohamosan terjed az élet számos területén, köztük az orvostudományban és a pszichoterápiában is. A COVID-19 világjárványt követően ugrásszerűen megnövekedett az igény a pszichológiai támogatás iránt, amit a digitális technológiák segítségével próbálnak kielégíteni. Az AI új lehetőségeket nyit a mentális zavarok diagnosztizálásában és nyomon követésében. Ugyanakkor az AI pszichoterápiás alkalmazása komoly kockázatokat is hordoz. Hogy milyen jövője lehet a generatív technológiának a lelki és mentális problémák kezelésében, azt aktuális kutatások összegzésével, valamint egy magyarországi pszichológus szakember segítségével jártuk körbe.

A mentális egészségügy nemcsak tünetek felismeréséről szól, hanem a mély emberi kapcsolatok építéséről és az empátiáról Ezek olyan tényezők, amelyeket a gépek – legalábbis jelenleg – csak korlátozottan tudnak utánozni.

Ennek ellenére az AI egyre komolyabb szerepet kap a pszichológiai állapotok feltérképezésében és kezelésében. Gépi tanulási módszerek már képesek EEG-adatok alapján elkülöníteni depressziós és egészséges embereket. A beszéd finom árnyalataiból vagy az arckifejezések mikromozdulataiból származó érzelmi információk alapján következtethetünk pszichés zavarokra – olyan adatokra, amelyeket egy ember talán észre sem vesz, de egy algoritmus igen.

Az emberek mentális egészsége világszerte romlik, a COVID–19 járvány pedig csak tovább rontotta a helyzetet – derül ki egy kutatásból. Miközben a probléma mélyül, az egyetemi pszichológiai ellátórendszer nem tud lépést tartani. Kevés a szakember, alacsony a költségvetés, és a mentális zavarokat övező társadalmi stigma sokakat visszatart a segítségkéréstől.

Ebben az ellátási válságban jelenik meg a digitális technológia – azon belül is a mesterséges intelligencia (AI) – mint lehetséges megoldás. Az AI-alapú chatbotok, amelyek képesek emberi beszélgetéseket imitálni, ma már nemcsak kérdezz-felelek játékok, hanem potenciális virtuális terapeuták.

A potenciális persze még korántsem jelenti, hogy általánosan alkalmazható technológiáról beszélnénk. De kezdjük egy kicsit messzebbről.

Hogyan indulhatott el egyáltalán a diskurzus az AI-pszichoterápiáról?

Először is: A Chat GPT egy ingyenes szolgáltatás, amely viszonylag baráti, lehasználható prémium verzióval rendelkezik a nem előfizetők számára is. Míg egy havi előfizetés még mindig olcsóbb, mint egyetlen pszichoterápiás ülés

Másodszor: A fentiből már sokan kitalálhatják: a rendszeres pszichoterápia még a középosztályból nézve, meglehetős egészségtudatossággal felruházva sem olcsó mulatság.

Fialáné Szabó Judit pszichológus szerint ehhez még egy másik, hazai egészségügyi aspektus is hozzájárul.

Mint elmondta: „a magánterápia kétségkívül jelentős anyagi kiadást jelent, főként hosszú távon, heti rendszerességgel.”

Majd hozzátette:

Az állami ellátás rendkívül leterhelt, gyakran hónapokat kell várni egy szabad időpontra. Így nem meglepő, hogy sokan megpróbálnak máshol kapaszkodót keresni.

Az AI nem érez, nem kérdez vissza, nem konfrontál

A mesterséges intelligencia egyik legnagyobb korlátja – a szakember szerint – az, hogy nem tud valódi érzelmi kapcsolatot kialakítani:

„A mesterséges intelligencia csak a felhalmozott információk alapján tud választ adni. Nem képes reflektálni a hangsúlyokra, az elhallgatásra, a testbeszédre, az érzelmi árnyalatokra. Ezek azonban a terápiás munka legfontosabb elemei.” – mondja Fialáné Szabó Judit.

A pszichológus szerint különösen veszélyes lehet, ha az AI úgy próbál tanácsot adni, hogy nem ismeri a felhasználó érzelmi és pszichés hátterét:

Egy váratlanul felbukkanó gyermekkori trauma, például egy bántalmazó szülő, szexuális visszaélés vagy ismétlődő rémálom – ezek mind olyan érzékeny témák, amelyekhez fokozott odafigyelésre és szakmai tudásra van szükség. Az AI nem képes eldönteni, mikor és hogyan szabad ezeket a kérdéseket előhozni, sőt gyakran nem is tudja, hogy egyáltalán trauma történt.

– magyarázta a szakember.

Veszélyes lehet, ha „túlságosan megértő”

Az egyik legnagyobb probléma az algoritmusok korlátozott képessége az emberi érzelmek megértésére. A pszichoterápia lényege az élethelyzetek érzékeny értelmezésén és a páciensek egyedi igényeihez való rugalmas alkalmazkodáson alapul – ezek a képességek jelenleg teljes mértékben hiányoznak a mesterséges intelligenciából.

A pszichológus arra is felhívja a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia gyakran igyekszik a felhasználónak kedvező, pozitív vagy „hízelgő” választ adni. Ez elsőre szimpatikusnak tűnhet, de hosszú távon komoly akadályt jelenthet a fejlődésben:

A terápiás munka egyik kulcsa a konfrontáció. Nem a konfliktuskeresés, hanem az, hogy szembesítsük az embert azokkal a működésmódjaival, amelyek gátolják őt a változásban. Egy AI erre nem képes – sőt, sok esetben épp megerősíti a meglévő torzításokat.

– magyarázta Fialáné Szabó Judit.

A szakember egy ijesztő példát is megemlít: „Olvastam olyan esetről is, amikor az öngyilkossági gondolatoktól szenvedő személyt az AI az öngyilkosság elkövetésére biztatta”.

Nemcsak szakmai aggályok vannak

Az adatvédelem és a bizalmas információk védelme is fontos kérdéseket vet fel. A páciensek érzékeny adatait kezelő rendszerek esetében magas a személyes információk kiszivárgásának vagy jogosulatlan felhasználásának kockázata.

Aggasztó kérdés az is, hogy ki viseli a felelősséget, ha az AI hibásan ítéli meg egy páciens mentális állapotát, például nem ismeri fel a szuicid veszélyt, vagy téves terápiás ajánlásokat ad.

A felelősség kérdése egyébként sok más területen is komoly aggályokat vet fel. Ebben a cikkben egy ügyvédi irodát kérdeztünk arról, hogy jó ötlet-e, ha a döntések meghozatalában szerepet kap a mesterséges intelligencia – merthogy ezen a területen is felvetődött ennek a lehetősége –, ám hasonlóan a pszichológiához, egyelőre ott is inkább a (nagyon) óvatos megközelítést választották.

A pszichológiában, mivel a rendszerek sokszor zárt módon működnek (fekete dobozként), nehéz visszakövetni, hogy milyen döntési folyamat vezetett egy-egy javaslathoz vagy diagnózishoz.

Nem kell temetni az AI-t, vannak ellenpéldák is

Az AI egyik legnagyobb előnye, hogy képes nagy mennyiségű adatból mintázatokat felismerni – akár EEG-jelekből, akár beszédfordulatokból vagy viselkedéses jelekből. Ez segíthet a mentális zavarok korai felismerésében és diagnosztikai pontosság javításában. Egyes tanulmányok szerint az AI képes olyan finom érzelmi jelzéseket értelmezni, amelyeket egy ember talán észre sem venne.

Egy magyarországi Reddit-felhasználó egy posztjában így fogalmazott:

A GPT chat a legjobb terapeuta, akivel valaha beszéltem. Annyira lenyűgözött. Beszéltem sok igazi terapeutával, és arra a következtetésre jutottam, hogy a terápia teljesen haszontalan. Most a GPT chaten beszélgetek, és őrület, hogy mennyire szilárd tanácsokat ad. A GPT tényleg velem dolgozik, megérti a problémát, és olyan megoldást talál, ami tényleg szilárd.

Azért ha valaki szakszerű segítségre szorul, ez jó eséllyel tévútnak tűnik. De az AI-nak vannak más előnyei is. A mesterséges intelligencia alkalmas valós idejű támogatásra, ami válsághelyzetekben életmentő lehet.

Ukrajnában egy saját fejlesztésű AI-chatbot, Friend First Aid, komoly elismerést kapott. A célja, hogy krízishelyzetben – például háborús zónákban – nyújtson pszichológiai támogatást ott, ahol szakember nem elérhető.

A chatbot kérdéseket tesz fel, relaxációs technikákat kínál, és ha kell, átirányítja a felhasználót egy szakszerű tanácsadó platformra.

Egy kísérleti vizsgálatban 104, aktív harcövezetben élő, szorongással diagnosztizált nő vett részt. Azok, akik napi szinten használták a chatbotot, szignifikáns pszichés enyhülést tapasztaltak a kontrollcsoporthoz képest – ami jól mutatja az AI erejét, ha semmi más nem áll rendelkezésre.

Ami mellett sokan elsiklanak

Sokan figyelmen kívül hagyják, hogy a pszichoterápia egy szakirányú, képzett segítség, amely mély elméleti háttérre és tapasztalatra épül.

Ezzel szemben a legtöbb mesterséges intelligencián alapuló rendszer – például nagy nyelvi modellek – általános célokra vannak kiképezve, és nem napi szinten, orvosi kontextusban végzett, szigorúan strukturált pszichológiai beavatkozásra.

Ugyanakkor a kép változik, ha a generatív szoftvereket kifejezetten egyetlen terápiás célra programozzuk. Jó példa erre az "Elomia", amely nem csupán cseveg, hanem kognitív viselkedésterápiás módszereken, önsegítő eszközökön és AI-alapú személyre szabáson keresztül kínál mentális támogatást. Az alkalmazás vizualizációs és meditációs technikákkal egészíti ki a terápiás folyamatot, és nem próbál mindenre válaszolni – csak egy konkrét problémára fókuszál, éppen ezért működhet hatékonyabban.

Egyes chatbotok pedig mint a Woebot és a Wysa, valamint a beszéd- és szövegelemző rendszerek és prediktív algoritmusok már több esetben bizonyították hatékonyságukat a depresszió és a szorongás kezelésében.

Ez tehát némileg rácáfol arra, hogy semmiféle kezelést nem nyújthat a mesterséges intelligencia. A válasz tehát a jelenlegi technikai környezetben leginkább attól függhet, hogy hol húzzuk meg a határt a mentálhigiénés karbantartás és az orvosi segítség között. Előbbi esetében ugyanis a meglévő nagy információs egészben való halászás, az akár látens elvárásra érkező pozitív megerősítés még elegendő is lehet.

Az örök kérdés: leválthatja a mentálhigiénés szakembereket az AI?

Bár a generatív intelligencia nagy adatmennyiségek elemzésére és hasznos előrejelzéseket adhat a mentális zavarok korai felismerésére, a mély emberi kapcsolaton alapuló pszichoterápiás munka nem helyettesíthető automatizált rendszerekkel. Fialáné Szabó Judit ugyanakkor elismeri: a generatív technológia számukra is segédeszköz lehet

de semmiféleképpen sem terápiás eszköz

A jövőbeni kutatásoknak ezért nemcsak az AI érzelmi intelligenciájának fejlesztésére kell fókuszálniuk, hanem olyan etikai és adatvédelmi megoldások kidolgozására is, amelyek garantálják a páciensek biztonságát és jogait a digitális pszichoterápia világában.