Válogatott veszélyek lesnek éjjel a magyarokra ezeken az utcákon: ezt tedd, hogy ne légy áldozat

A nyári éjszakák ugyan rövidebbek, de az időjárás sokkal kellemesebb, így ilyenkor többen vesznek részt éjszakába nyúló programokon. Azonban nem mindenhol biztonságos az utcán sétálni éjjel: számos olyan ország van, ahol nagyobb biztonságban érezheti magát az ember az utcán sétálva éjszaka, mint hazánkban. Ebben a tekintetben Magyarország sem egységes: Békéscsabán lényegesen nyugodtabban tehet egy sétát az ember éjjel, mint például Gyöngyösön.

A bűnözési mutatók között egy fontos mérőszámok kapcsolódnak a biztonságérzethez: a lakossági aggodalmakhoz, mennyire tartanak az emberek attól, hogy kirabolják őket, betörnek hozzájuk, megtámadják őket, ellopják vagy feltörik a kocsijukat, inzultálják őket. Ezek közé tartozik, hogy mennyire biztonságos az utcán sétálni nappal, illetve éjszaka. Ez fontos információ lehet annak, aki számára ismeretlen városba utazik, költözik. A bűnözési mutatókat a Numbeo folyamatosan, világszinten monitorozza, a legfrissebb adatokat összesítette most a Pénzcentrum. Ebből kiderült, hogy mennyire érzi magát a magyar lakosság biztonságban, ha az utcán egyedül sétál, más országok lakosaihoz képest.

Mennyire biztonságos egyesül sétálni az utcán éjszaka? Ezt a statisztikai portálon a válaszadók helyszínek szerint egy 0-tól 100-ig terjedő skálán pontozhatják, és az összesített válaszok átlaga fejezi ki, hogy az adott országban mekkora a lakosság biztonságérzete. Továbbra is Horvátországban a legbiztonságosabb éjjel az utcán sétálni, az ország összesített pontszáma közel 76 a 100-ból. A dobogóra még Szlovénia és Izland fért fel, akárcsak tavaly, viszont Montenegró sok helyezést javítva a negyedik helyre ugrott.

Magyarország pozíciója nem sokat változott 2024-hez képest, minimálisan romlott a mutatószámunk. Változás, hogy azóta Lengyelország megelőzött minket, Románia utolért, Portugália viszont lemaradt mögöttünk:

Azt is érdemes megnézni, mely országokban javult jelentősen ez a mutatószám, amely a lakosság által érzett biztonságérzet egyik fő adata. Montenegró, Lengyelország, Belarusz és Románia számai jelentősen javultak és Ausztriában, Albániában, Bulgáriában és Luxemburgban is sokat nőtt a biztonságérzet. Ezzel szemben számottevően romlott Spanyolországban, Svájcban, Portugáliában és Írországban. Ahogy említettük, Magyarországon csak minimálisan romlott.

Ezek a legparább magyar városok

A Numbeón nem csak országokat sorolnak fel: településenként is meg lehet nézni, hogy hol mennyire biztonságos éjjel az utcán sétálni. A fővárosok közül Európában Zágráb, Ljubljana és Prága a leginkább biztonságos, Budapest a középmezőnyben van. Előzi a magyar fővárost többek közt Varsó, Nicosia, Bukarest és Belgrád is. Eközben elmarad Budapest mögött éjszakai sétálhatóságban Berlin, Róma, Athén, London, Párizs és Brüsszel is:

A magyar városok rangsorát tekintve pedig Hévíz és Siófok messze a legbiztonságosabb, ha éjjeli magányos sétáról van szó. Legkevésbé pedig Gyöngyösön, Tatabányán és Miskolcon érezhetik magukat biztonságban az éjjel sétálgatók. Az eredményt ugyanakkor befolyásolhatja, hogy több település esetében kis számú adat áll rendelkezésre az összesítéshez. Budapest a lista alapján a kevésbé biztonságos városok közé tartozik, de nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet.

Hogyan érezd magad biztonságban?

Az, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a lakói egy városnak, országnak, sok tényezővel függ össze. Nem csak az befolyásolja, mennyire zűrös éjjel az utca, tele gyanús alakokkal, vagy éppen nagyon kihalt, esetleg nincs közvilágítás, hanem az egyéni hajlam is a szorongásra. Van aki képes egy belátható, kivilágított, bekamerázott úton is rettegni, ha éjjel hazafelé sétál, más pedig kifejezetten szeret éjjel sétálgatni a rosszul világított, néptelen parkokban, mert nyugodt környezetnek tartja.

Mit tehetünk, ha félünk éjszaka az utcán sétálni, mégis úgy hozta az élet? Fontos, hogy ha rossz a közvilágítás, akkor legyünk láthatók, illetve teremtsünk jobb látási feltételeket. Bekapcsolhatjuk a telefonunk lámpáját, vagy vihetünk magunkkal elemlámpát is. Nemcsak a látás a fontos továbbá, hanem a hallás is. Sokan úgy próbálják oldani a szorongásukat, hogy zenét üvöltetnek a fülükben, amíg haza nem érnek, ez azonban nem jó stratégia: így nem halljuk, hogy mi történik körülöttük. Ugyanezért ne bújjunk a telefonunkba sem, mert elvonja a figyelmet. Vannak, akik éjjel séta közben telefonálnak, így nagyobb biztonságban érzik magukat. Érdemes azonban a mobilt nem közszemlére tenni, ha viszont fülhallgatót használunk, az egyik fület szabadon hagyni a külvilág zajai számára.

Amikor csak lehet válasszuk az ismert, veszélytelen útvonalat! Ha ismeretlen helyre tartunk vagy ismeretlen helyről jövünk, akkor is nézzük meg előre az utat. A térkép alkalmazásokban sokszor már az utcakép alapján meg lehet ítélni, milyen a környék. Éjjel ne kalandozzunk, mert véletlen is tévedhetünk rossz környékre! Inkább legyünk célirányosak, kerüljük a rövidítéseket, kerülőutakat sötét parkokon, szűk utcákon át. Ha ismerjük az útvonalat, a biztonságérzetünk is jobb lesz.

Bizonyos önvédelmi eszközök segíthetnek a félelemérzeten, de nem minden esetben. Lehetséges, hogy egy zsebre tett gázspray szorongatása csak fokozza a félelemérzetet, miközben arra éppen nincs is ok. Az is fontos, ha valaki önvédelmi sprayt hord magánál, mindenképpen győződjön meg, hogy legális, mielőtt használná, nehogy saját magát keverje bajba! A tapasztalatok szerint a gázspray éles helyzetben nem feltétlen segítség, mert mire előkotorja az ember a táskájából, már esélye sincs védekezni. Aki pánikol, lefagy, vagy nem tudja használni, annak ez nem sokat ér. Jobb lehet olyan védekezési stratégiát kitalálni, ami biztosan sikerül éles helyzetben is (kiabálás, elfutás).

Egy önvédelmi tanfolyam is hasznos lehet, ha valaki úgy érzi, nem tudna kezelni egy ilyen szituációt, esetleg állandóan retteg az utcán. Az önvédelmi tanfolyamokon a fizikai védekezési technikák mellett azt is gyakorolják a résztvevők, hogy ne fagyjanak le éles helyzetben. Egy ilyen tanfolyam segíthet a félelemérzeten akkor is, ha a tanultak alkalmazására sosem kerül sor. ki folyamatosan fél egyedül az utcán, annak az önbizalmára is jó hatással lehet egy ilyen tanfolyam, amely megmutathatja, hogy lenne nem tökéletes tehetetlen, ha megtámadják.

Tanuljunk meg megbízni az ösztöneinkben: ha hirtelen rettegés, kellemetlen érzés fog el minket az éjszakai séta során, akkor ne kockáztassunk: változtassunk irányt, sétáljunk vissza, keressünk egy biztonságosabb helyet.

Léteznek különböző applikációk is, melyek vész esetén segíthetnek egy szorult helyzetben. Vannak olyan appok is, melyek kifejezetten nőknek vagy gyermekeknek készülnek. Utóbbira jó példa az UNICEF Magyarország HelpAPP nevű telefonos alkalmazása.

Azt is fontos belátni, hogy nem feltétlenül érdemes ezt a szorongást folyton előidézni, fenntartani. Aki állandóan retteg az utcán sétálni éjjel, az változtasson: induljon el hamarabb haza, keressen más útvonalat. Még az is felmerülhet, hogy érdemes-e elköltöznie, hiszen a rendszeres szorongás, állandó félelem tönkreteheti a mentális egészségét. Érdemes mérlegelni, hogy programok, vagy egy biztos lakóhely miatt folyton stressznek tegyük ki magunkat.