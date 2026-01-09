Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 9.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 9., péntek.
Névnap
Marcell
Friss hírek
- Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
- Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
- Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
- Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
- Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
- Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
Deviza árfolyam
EUR: 385.44 Ft
CHF: 413.68 Ft
GBP: 444.22 Ft
USD: 330.82 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 36800 Ft
MOL: 3112 Ft
RICHTER: 10280 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.10: Általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is. Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék, de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. Reggel általában -12, -5 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol csak átmenetileg is felszakadozik a felhőzet, ott több fokkal hidegebb lesz. Kora délután -8, +2 fok várható, a nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet.
2026.01.11: Közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, amely elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -6 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -9, -4 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás, emiatt sokaknál fordulhat elő fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők is fokozottabban figyeljenek! (2026.01.09)
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.