Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 9.)

Névnap

Marcell

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.44 Ft

CHF: 413.68 Ft

GBP: 444.22 Ft

USD: 330.82 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 36800 Ft

MOL: 3112 Ft

RICHTER: 10280 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.10: Általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is. Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék, de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. Reggel általában -12, -5 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol csak átmenetileg is felszakadozik a felhőzet, ott több fokkal hidegebb lesz. Kora délután -8, +2 fok várható, a nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet.

2026.01.11: Közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, amely elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -6 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -9, -4 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás, emiatt sokaknál fordulhat elő fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők is fokozottabban figyeljenek! (2026.01.09)

