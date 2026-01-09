2026. január 9. péntek Marcell
-9 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 9.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 9.)

Pénzcentrum
2026. január 9. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. január 9., péntek.

Névnap

Marcell

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.44 Ft
CHF: 413.68 Ft
GBP: 444.22 Ft
USD: 330.82 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 36800 Ft
MOL: 3112 Ft
RICHTER: 10280 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.10: Általában erősen felhős idő valószínű, de lesznek átmenetileg naposabb tájak is. Reggel délen is megszűnik a havazás, ónos eső, napközben már általában nem lesz csapadék, de este helyenként szállingózhat a hó. Délutántól, estétől főként északkeleten és az északnyugati határ közelében megélénkül, olykor meg is erősödik az északias szél, amely ott gyenge hófúvást is okozhat. Reggel általában -12, -5 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol csak átmenetileg is felszakadozik a felhőzet, ott több fokkal hidegebb lesz. Kora délután -8, +2 fok várható, a nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet.

2026.01.11: Közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Elszórtan várható kisebb havazás, hózápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen lesz erős, néhol viharos, amely elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -6 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles részeken és a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -9, -4 fok között várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás, emiatt sokaknál fordulhat elő fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők is fokozottabban figyeljenek! (2026.01.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:57
07:45
07:33
06:57
06:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
2
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
3
2 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
5
2 hete
Fontos bejelentést tett a MÁV: január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a fontos vonalon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó érték
A nettó és a bruttó érték a gazdálkodó szervek, társaságok nyilvántartásaiban kimutatott sajátos értékforma. A számvitel a beszerzéskori árviszonyokat konzerválja, rugalmatlan a kereslet-kínálat változásaival szemben, nem tükrözi a műszaki alkalmasságot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 06:28
Óriási fürdőszobaakciót robbantott a Lidl: indulhat a roham, potom pénzért árulnak szekrényeket
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 05:40
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
Agrárszektor  |  2026. január 9. 07:01
Hatalmas jégeső tarolta le váratlanul ezt a térséget: óriásiak a károk