Brutális támadás érte Oroszországot: kulcsfontosságú célpontokat lőttek az ukránok

Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében – közölte az orosz TASZSZ hírügynökség.

A beszámoló szerint a támadás a szennyvízelvezető rendszer működésében is zavarokat okozott. A hatóságok jelenleg a tartalékrendszerek bekapcsolásán és a sérült infrastruktúra helyreállításán dolgoznak, ugyanakkor nem közölték, mikorra várható az ellátás teljes helyreállítása.

Vjacseszlav Gladkov, Belgorod megye kormányzója "extrém nehéznek" minősítette a helyzetet. Elmondása szerint az ukrán erők egy "ballisztikus rakétával" bénították meg a térség villamosenergia-hálózatát.

A támadás nagy valószínűséggel válaszlépésként érte az orosz területet, miután az orosz haderő rendszeresen célba veszi az ukrán polgári közműrendszereket azzal a szándékkal, hogy megtörje a lakosság ellenállását az invázióval szemben.

Ballisztikus rakétával válaszolt Oroszország

Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát vetett be az orosz hadsereg az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapás során - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az éjszakai csapás válasz volt az orosz elnöknek a Novgorod régióban található rezidenciája elleni ukrán dróntámadásra „Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, precíziós szárazföldi és tengeri inditású fegyverekkel, egyebek között az Oresnyik közepes hatótávolságú mobil földi rakétakomplexummal, valamint támadó pilóta nélküli repülőgépekkel tömeges csapást mértek Ukrajna területén található kritikus fontosságú célpontokra" - állt a közleményben.