Csúnya vége lehet, ha Európa visszacsap Trump vámjaira: mindenkinek fájni fog a legrosszabb forgatókönyv

A Trump-féle vámintézkedésekre nem érdemes válaszcsapással reagálni, mivel az csak további gazdasági károkat okozna - mondta a Portfolionak Darvas Zsolt, a Bruegel Intézet és a Corvinus Egyetem közgazdásza. A szakértő szerint az amerikai külkereskedelmi hiány csökkentésére irányuló törekvések mögött nincs valódi közgazdasági logika, és a bevezetett vámok elsősorban az USA gazdaságának fognak ártani.

Darvas Zsolt az interjújában részletesen elemezte Donald Trump elnök kereskedelempolitikai intézkedéseit és azok várható következményeit. A közgazdász szerint a felfüggesztett, egyes országokkal szemben bejelentett vámtételek többsége valószínűleg nem lép majd életbe a megállapodásoknak köszönhetően, azonban a megtartott 10%-os általános vám és a kínai termékekre kivetett jelentős büntetőtételek lassítani fogják az amerikai gazdaságot.

A szakértő először is tisztázta, miért problémás az amerikai külkereskedelmi hiány leépítésének szándéka. Mint kifejtette, a külkereskedelmi hiány azt jelenti, hogy az adott országban nagyobb a fogyasztás és a beruházás, mint a hazai termelés, ami az USA esetében fenntartható állapot, köszönhetően a dollár nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött domináns szerepének.

A külkereskedelmi deficit azt jelenti, hogy a külföldről behozott többlettermékeket külföldi forrásokból finanszírozzák, például amerikai államkötvények vásárlásával vagy közvetlen működőtőke beáramlással. A dollár domináns szerepe miatt eddig nagy volt a kereslet az amerikai államkötvények iránt, bár a szakértő szerint "kérdés, hogy a kiszámíthatatlanná váló amerikai politika miatt lesz-e ebben változás." Darvas hangsúlyozta:

Minden általam ismert elemzés fenntarthatónak értékelte az amerikai külkereskedelmi hiányt, és a főként ebből adódó folyó fizetési mérleg hiányt.

Problémásnak tartja, hogy Trump a kétoldalú külkereskedelmi hiányokra fókuszál, holott a nemzetközi kereskedelem előnyeinek kiaknázásában elkerülhetetlen, hogy egyes országokkal pozitív, másokkal negatív legyen az egyenleg.

A közgazdász arra is rámutatott, hogy "a külker deficit várt csökkenése elmaradhat a várakozásoktól, még akkor is, ha az import csökken a vámok hatására", mivel az amerikai export termékeknek is van import tartalma, így az export csökkenése rontaná az USA külkereskedelmi egyenlegét.

Bár "a vámbevételek forrást jelentenek az amerikai kormányzatnak, amelyre szüksége van Donald Trumpnak a beígért adócsökkentések finanszírozására", Darvas szerint ez sem jelent valódi megoldást. Egyrészt van egy felső határa a vámbevételeknek, másrészt "a vámok által előidézett gazdasági visszaesés más adónemek, például jövedelmi és fogyasztási adók csökkenéséhez vezet, rontva a költségvetés helyzetét."

A szakértő szerint a vámok belengetésének célja lehet egy jobb tárgyalási pozíció kialakítása is, ami valóban kicsikarhat engedményeket a partnerországoktól. Ugyanakkor "az április 2-i bejelentés után a tőkepiacok világos jelzést adtak" a várható negatív következményekről a zuhanó részvényárakkal és emelkedő amerikai államkötvény kamatokkal.

Darvas úgy véli, hogy "a megtartott 10%-os extra vámok és a kínai termékekre kivetett gigantikus vámok az infláció emelkedéséhez fognak vezetni az Egyesült Államokban", ami ellehetetlenítheti a monetáris lazítást, vagy akár monetáris szigorításhoz is vezethet.

A közgazdász két ok miatt feltételezi, hogy "a felfüggesztett vámok többségében nem fognak életbe lépni". Egyrészt az április 2-a utáni erőteljes negatív piaci reakció bizonyosan elgondolkoztatta az amerikai vezetést, másrészt a közvéleménykutatások szerint az amerikaiak többsége negatív gazdasági következményekre számít, amit Trump elnök is figyelembe vehet.

Az Európai Unió országai számára a 10%-os új vámok "feltehetően nem fogják a világ végét jelenteni", bár "az 10%-os új vámtarifa valamelyest csökkenteni fogja az európai növekedést". A szakértő szerint az euró/dollár árfolyama az elmúlt évtizedekben 10%-nál sokkal nagyobb változásokat mutatott, ennek ellenére a kétoldalú kereskedelem erős maradt. A válaszlépések kérdésében a visszafogottabb álláspontot támogatja.

Nekünk nem szükséges további károkat okozni magunknak azzal, hogy megdrágítjuk magunk számára az amerikai termékeket

- fogalmazott. Véleménye szerint "ha a jelenleg felfüggesztett vámok életbe is lépnének, ez a legnagyobb kárt az Egyesült Államoknak fogja okozni", így az amerikai gazdaság gyengülése és Trump népszerűségének csökkenése vezethet majd a vámintézkedések visszavonásához.

A szakértő szerint két fontos következménye kell, hogy legyen az amerikai vámháborúnak: egyrészt fontos tárgyalóasztalhoz ülni az amerikaiakkal, másrészt az USA-n kívüli államokkal is meg kell próbálni megőrizni a világkereskedelem szabályait. Darvas úgy véli, hogy "az USA-án kívüli országok kereskedelmi kapcsolatai erősödni fognak", ami részben ellensúlyozhatja az amerikai kapcsolatok visszaszorulásából eredő károkat.