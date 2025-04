Brutális árvágás jöhet a magyar benzinkutakon: ne örülj, sokszorosan fizetjük vissza Trump vámjain

Komoly benzináresés is jöhet a magyar kutakon, mert Trump vámbejelentései, valamint az OPEC újabb lépései a Brent-olaj árát is jelentősen megvágták - ezt mondta a Pénzcentrumnak Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője, amikor az árzuhanásról kérdeztük. Azt azonban rögtön hozzá is tette, hogy azt, ami okozta, egyáltalán nem köszönjük meg: éppen leginkább a magyar gazdaságnak rendkívül fontos autóipar fogja nagyon megsínyleni a napokon belül életbe lépő amerikai vámokat.

Hordónként hatvan dollár alatt is járt ma reggel a Brent-olaj ára, ami négy éves negatív rekordot jelent - nem nehéz észrevenni, hogy ebben is a nemrég bejelentett Trump-vámok, illetve az ebből ma reggel következő, szélrohamszerű piaci pánik a leginkább felelős. Persze más oka is van a komoly árzuhanásnak, és nem is ma kezdődött az egész: Pletser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét kértük meg, hogy világítsa meg a helyzet összes aspektusát.

A Pénzcentrum ma már meg is írta, hogy a kutaknál kellemes meglepetés várja az autósokat holnaptól: a benzin literenkénti átlagára öt, a dízelé pedig hat forinttal lesz kevesebb már holnaptól, és azt a szakértő is elismerte, hogy a benzin és a dízel ára is komoly esést produkálhat a közeljövőben a hazai kutakon. Összességében azonban az ország biztosan nem jön ki jól a vámokból, ez már most egész biztosan látszik.

Pletser Tamás: nyilván a vámok a legfontosabb okai ennek

Az olaj ára, mint fentebb is írjuk, komoly mélyrepülésben van: a mellékelt képen a ma kora délutáni adatot láthatjuk, akkor csak kicsivel több, mint 64 dollár volt a Brent-olaj literenkénti ára.



Forrás: A Brent-olaj hordónkénti árának változása, dollárban.Forrás: Pénzcentrum árfolyamoldal

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője a Pénzcentrumnak azt mondta: természetesen a vámbejelentések is komoly okai az árzuhanásnak, de az egész nem tegnapelőtt kezdődött.

Természetesen van köze a vámokhoz, ugyanis azzal, hogyha csökkentjük a világgazdasági növekedést és az amerikai fogyasztást, amiről a vámok szólnak, akkor az nyilvánvalóan a kőolajfogyasztásra is visszahat, direkt és indirekt módon egyaránt. Tehát ezek az okok alapvetően. Most arról van szó, hogy az olajnál a kínálat és a kereslet is általában rugalmatlan: ez azt jelenti, hogy a keresletnek, illetve a kínálatnak a görbéje nagyon meredek, tehát ha akár egy nagyon kicsit változik bármelyik oldal, az az árakban komolyabb elváltozást okoz. Ha a kereslet csökken mondjuk 1-2 százalékkal, az önmagában egy akár 8-10 százalékos árváltozást is tud indukálni

- fogalmazott az elemző, aki arra is kitért, hogy az OPEC türelme elfogyott a piaci helyzet elmúlt hónapjait látva, és úgy döntött, hogy lép: ez volt a másik oka az olajár komoly beszakadásának.

Az OPEC-nél nemrég döntöttek arról, hogy 411 ezer hordóval növelik a kínálatot. 2023-ban volt egy 2,2 millió hordós önkéntes kínálatcsökkentés, és úgy tűnik, hogy eddig bírták tartani ezt. Mindenkinek kell a bevétel, néhány tagországnál a kitermelői kapacitás is, az érintettek pedig nyomást gyakoroltak a többiekre. Ebből született ez a megállapodás, hogy akik vállalták ezt a 2,2 millió hordós önkéntes kínálatcsökkentést, azok most visszavettek, emiatt májustól a tervek szerint 411 ezer nő a kínálat. Ma reggeli hír, hogy Szaúd-Arábia is elég masszívan megvágta azt a prémiumot, amivel ők árazni szokták a saját terméküket. Ez az ország úgy árazza a kőolajat, hogy más kőolajfélék árának átlagához képest ad meg egy felárat vagy egy bővebb kedvezményt – és ez fontos, mert a szaúdiak általában a marginális ellátók a piacon. Ők most 2,3 dollárral vágtak, annyival csökkentették a prémiumot, ami azt mutatja, hogy masszívan túlkínálatos piac kezd kialakulni a kőolajból

- mondta még erről Pletser Tamás.

20-30 forintos olcsósodás - de nem köszönjük meg

Az Erste elemzője azt is elmondta, hogy bár a jelenlegi helyzet rövidtávon kellemesnek érezhető, az olajpiac akár egy nagyobb felrázás előtt is állhat, aminek a következményeit vagy eleve az indulását is elég nehéz meghatározni.

A hosszú távú átlagár a Brent-olaj esetében 80 dollár körül van, és én azt gondolom, hogy ha ennél lejjebb elindul az olajár, főleg ha 60 dollár alá beesik tartósabban, akkor ott elindul a kínálati piacnak is a reakciója. Előfordulhat, hogy mondjuk az amerikai palaolaj-termelők visszafogják magukat, a nagy kitermelő cégek is visszafogják a klasszikus termelést. Az biztos, hogy a 60 dollár, vagy az alatti szintek már nagyon nem ösztönzőek arra, hogy kitermelés felfusson

- mondta Pletser Tamás. Végezetül kitért arra, hogy összesen akár 20-30 forinttal is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj itthon, csakhogy bőségesen megfizetjük az árát a jelenlegi piaci helyzetnek - és Trump vámjainak is.

20-30 forinttal simán eshet a jövőben a benzin, meg a dízel ára is itthon. Nemcsak a nyersolaj ára ment le, a benzin és az olaj árkülönbözetére pedig szintén negatívan hatnak ezek a vámok. Fontos hozzátenni ugyanakkor, hogy egyébként ez az egész dolog, a vámháború és az eddigi bejelentések nagyon rosszul jönnek a magyar gazdaságnak. Az összes exportra termelő iparágunk szenvedhet, kezdve az autógyártókkal: szerintem nagy kérdés például, hogy a BYD is például mennyire tudja megvalósítani a terveit, de a BMW-t is ide sorolhatjuk. Van egy komoly bizonytalanság, mert ugyan ez a vámháború egyelőre nem érinti az Európa és Kína közti viszonyt, de adott esetben elképzelhető, hogy Európa Kína irányába is erőteljesebben fel fog lépni a saját autóiparának a védelmében

- festett sötét képet az elemző a vámokról.

