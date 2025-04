Újabb inflációs sokk jöhet Magyarországon Trump vámháborúja miatt: ez mindenkinek fájni fog

Egy héttel ezelőtt még magabiztos bejelentést tehetett a jövő évi költségvetés tervezéséről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, ám azóta a világgazdaság olyan sokkot kapott, hogy még jó ideig szédelegni fog tőle. Vajon átírja-e a terveket a kirobbanó vámháború, és egyáltalán mit fogunk érezni Donald Trump kemény intézkedéseiből?

A harmadik negyedévben komoly GDP-növekedésről beszélt egy héttel ezelőtt megtartott sajtótájékoztatóján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, ezen az expozén a Pénzcentrum is részt vett. A miniszter elmondta, hogy a harmadik negyedévben jelenleg 3 százalékos növekedési ütemmel számol a kormány. Feltételezhető azonban, hogy a Donald Trump által a múlt héten bejelentett, elképesztő mértékű vámok máris átrajzolják a terveket: ennek lehet az egyik előjele, hogy az éves GDP-növekedést a legtöbb elemző máris húzta.

A miniszter akkor szólt arról is, hogy a 2026-os költségvetést már készítik, és még ebben a hónapban szeretnék is beadni a Költségvetési Tanácsnak - nem tudni, hogy ezekből a tervekből mi lesz. Alapul véve azt, hogy a magyar részvények nagyon nagyot estek hétfő délelőtt a tőzsdén, és a forintot is nyírják a devizapiacon, lehetséges, hogy a kormány reagál valahogyan. Cikkünkben arról kérdeztük a szakértőket,

Komoly bizonytalanságban a piac, de talán nem tetszhalott a forint

A forintnak van esélye visszakorrigálni, de éppen azért nehéz pontosabbat mondani, mert a hétfő délelőtti események igen jól leképzeik a pánikhangulatot a világgazdaság egészén - mondta a Pénzcentrumnak adott gyorsértékelésében Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője.

Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy nem tud a forint valamennyit visszakorrigálni, de nagyon képlékeny a helyzet. Az az alapprobléma is, hogy a vámtételek jövője kérdőjeles ügy, hogy amiket bejelentett Donald Trump, ezek a nagyon magas vámok, meddig maradnak fent; egyelőre erre a kérdésre nem tudja senki a választ. Bizonytalanság jellemző jelen pillanatban, és erre a bizonytalanságra van egy olyan reakció, amit látunk a tőzsdéken és a devizapiacon. Nyilván az most is jól látszik, hogy a kockázatosabb eszközökből, piacokból igyekeznek lehetőség szerint menekülni a befektetők – ezt szintén látjuk a forintpiacon

- fogalmazott Török Zoltán. Hozzátette, hogy szerinte a jelenlegi több mint bizonytalan pénzügyi és makroökonómiai hangulatban sokkal bölcsebb lenne, ha a kabinet nem rohanna annyira a jövő évi büdzsé keresztülverésével.

Mivel egyelőre semmit nem tudunk a jövő évi büdzséből, nehéz megmondani, hogy egész pontosan mit kellene, vagy egyenesen mit fog benne átírni a kormány. Persze itt megint láthatjuk az, hogy a korai büzdsékészítés egyik legnagyobb kockázata mindez: a kiszámíthatatlan, előre nem látható gazdasági kockázat egyik jó példája az, ami jelenleg történik az amerikai vámok örvén. Szerintem a jövő évi költségvetés célszerű lenne az utolsó pillanatig talonban tartani, de persze azt is jól tudjuk, hogy nem csak gazdasági, hanem politikai vonatkozásai is vannak a korán benyújtott, majd el is fogadott következő évi költségvetési tervezetnek

- mondta még erről Török Zoltán.

Szerettük volna megtudni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a kormány a Trump-féle vámbejelentések hatására változtatott-e negatívan akár az inflációs, akár a GDP-növekedési előrejelzéseken, illetve szenved-e késedelmet a tervezet beadása az új helyzet miatt. Természetesen ha a minisztérium válaszol, akkor közölni fogjuk.

A kamatoknak rossz, a büzsdére nincs akkora hatással

A forint árfolyamának romlása még akkor sem hátráltatja a költségvetést, ha a kormány jóval alacsonyabb árfolyammal számolt akár a jelemleginél - erről Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Intézet vezető kutatója beszélt a Pénzcentrumnak. Azt azonban kifejtette, hogy a büdzsével kapcsolatosan komoly a fejetlenség: az Orbán Viktor által bejelentett intézkedések biztosan nem szerepeltek a tervek között, ami viszont boríthatja a rendszert.

A 2025. évi GDP-növekedéssel kapcsolatban már februárban módosított a kormány, amikor megállapodott az Európai Bizottsággal a hároméves kitekintésben, hogy idén 1,8%-os GDP-növekedés legyen. A kormány azonban hivatalosan most 2,5%-ot vár, és nem módosított semmit a költségvetésen. Az viszont feltételezhető, hogy ha magasabb az infláció és alacsonyabb a növekedés, akkor a bevételek nem úgy fognak bejönni, mint ahogy gondoljuk, és a kiadások se ott lesznek, ahol vártuk előzőleg. Például a nyugdíjkiadásokat nyilván emelni kell, és bejött egy olyan tétel, mint a háromgyermekes anyák szja-mentessége, ami nem is szerepelt az eredeti költségvetésben

- fogalmazott Molnár László, hozzátéve, hogy az árfolyamkülönbség és a bevételi oldal plusz terhei ellenére is valószínű, hogy a kormány a jelenlegire építve készíti a jövő évi költségvetést is. Erre még rájön az, hogy vélhetően hitelből kell a kiadások egy részét finanszírozni.

Logikus lett volna, hogy amikor leviszi a kormány a növekedési számokat, akkor módosít a 2025-ös büdzsén, de nem tette - merthogy állítólag nem kell módosítani. Az elsődleges egyenleg az, amit a kamatfizetés nélkül számolunk, tehát ha az negatív, az azt jelenti, hogy azt is hitelből kell finanszírozni. Viszont a kormány rontott a növekedési kilátásokon a kiadási oldalon is nyilvánvalóan nagy infláció miatt növekedés várható, plusz a bevétel elmaradás is nagyobb lesz - hiszen lemondunk az SZJA bevételek egy részéről

- fűzte hozzá a GKI vezető kutatója.

Újabb gigainfláció jön?

Molnár Lászlót kérdeztük arról is, hogy a Doandl Trump által bejelentett vámintézkedések végső soron hogyan érinthetik a magyar családokat - nem festett túl vidám képet. Elmondta, hogy annak függvénéyében, milyen válaszlépéseket tervez az Unió az amerikai vámokra, a magyar családok könnyen találhatják magukat egy újabb komoly inflációs környezetben.

A nagy kérdés az lesz, hogy milyen lesz az ellenvám, amit az Európai Unió az amerikai termékekre kivet, válaszul a bejelentett intézkedésekre. Ha az Európai Unió az amerikai termékekre vámot vet ki, és azok mondjuk kiszorulnak az európai piacról, akkor azokat helyettesíteni kellene, ami biztos drágább lesz, mint a korábbiak - ezért lesz egy belső infláció. Egyre nagyobb veszély az is, hogy a vámok miatt megnőnek az árak, ha pedig a szolgáltatásokra is kivetik a vámot, akkor aztán pláne. Csak egyetlen kézzelfogható példa: egy Microsoftot 20%-kal megvámolnak, akkor minden termék, amiben ilyen szoftver van, gyakorlatilag majdnem azonnal drágább lesz, akkor is, ha Kínában gyártották, amerikai név alatt. Ezért nyilvánvalóan lesz egyfajta árhullám, és a magyar gazdaság egészére, ahol eleve magas az infláció, rájön még egy plusz infláció, akkor lehet, hogy örülnénk, ha az éves infláció megáll öt és fél százaléknál. Vagyis a legfőbb kérdés infláció hogy alakul, ugyanis ha a vámok erre tényleg ilyen hatással lesznek, akkor nyilvánvalóan a Nemzeti Banknak előbb-utóbb lépnie kell

- mondta erről Molnár László.

A megkérdezett elemzők tehát bölcsebbnek látnák, ha a jelenlegi, optimálisnak nemigen mondható makrogazdasági környezetben a kormány nem sietne annyira a jövő évi költségvetés beadásával - ráadásul úgy főleg nem, hogy az ez évi is láthatóan laza homokra épült. Ráadásul mint Molnár László szavaiból világosan kitűnik: a vámokkal való háborúskodás még azt is hozhatja, hogy a legvégén a magyar családok akár egy olyan inflációt lesznek kénytelenek elszenvedni, amelyet a közelmúltban már meg kellett tenniük - és akkor nem a költségvetés sebezhetősége lesz az egyetlen gond a magyar gazdaságban.