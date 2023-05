Lehangoló hírt kaptak a magyar idősek: ennyit a tisztességes nyugdíjemelésről?

A héten az érettségivel, népszerű úticélokkal, illetve nyugdíjemeléssel és autósokkal is foglalkoztunk - olvasd el újra válogatásunkat, nézd meg, mi érdekelte legjobban az embereket 2023 19. hetén.

Hétfőn reggel sok tízezer diák indult el szorongva az iskolába. Az a nap más volt, mint a négy évben eddig megszokottak: öltönyben, nyakkendőben, illetve blúzban és szoknyában ültek be a padba, hogy megírják az érettségi vizsgákat. Legtöbben viszont talán már a nyaralással is kacérkodnak, illetve aggódhatnak azon is, hogy idős nagyszüleik megkapják-e a várt nyugdíjemelést, hiszen sok nyugdíjas van komoly bajban - mindenki találhat kedvére való cikket a Pénzcentrum 19. heti összefoglalójában.

Ez vár azokra, akiknek idén nem sikerült az érettségi: így lehet sikersztori a kudarcból

A hét leginkább az írásbeli érettségikről szólt: túl vannak a legfontosabb tárgyak írásbeli vizsgáin az érettségizők, és a hivatalos megoldókulcsok alapján a legtöbben már azt is tudják, nagyjából hány pontot értek el. Sok diák már lázasan számolgatja, mennyit jelenthet ez számára a felvételin, miközben mások pedig úgy érezhetik, hogy nagyon elrontották a vizsgákat. Mivel az elmúlt évek másról sem szóltak sok középiskolás számára, minthogy a jövőjük múlik azon, hogy teljesítenek az érettségin - nem csoda, ha most sokan izgulnak vagy csalódottak.

Ennyit a horvát Adriáról: ez a tengerpart lesz a magyarok kedvence 2023-ban

Ha tengerpartra vágysz, de bizonytalan vagy, merre indulj el, feltétlenül hasonlítsd össze a közeli mediterrán országok nyújtotta lehetőségeket, hiszen a gazdasági környezet gyors változásai miatt, már nem biztos, hogy ma is érvényesek a korábbi beidegződések. Szlovénia és Horvátország után most Montenegrót vettük górcső alá, és megnéztük, hogy vajon 2023-ban is ez még a legjobb ár-érték arányú közeli tengerparti ország.

Brutál áremelést jelentettek be a magyar strandokon: vagyon lesz a családi pancsolás idén

Lassan tényleg megérkezik a jó idő, hamarosan nyitnak a strandok, a pünkösdi hosszú hétvégére már szinte mindenhol látogathatóak lesznek a kültéri mesterséges fürdőhelyek. Összeszedtük melyik fővárosi strand mikor nyit pontosan, és megnéztük azt is, mennyit emelkedtek a strandbelépők 2022 és 2023 között.

Tonnaszám veszik a csehek, lengyelek, németek ezt a magyar tejterméket: mit tudhatnak?

Több intézkedés és nemzetközi folyamatok mutatnak arra, hogy a tej és tejtermékek árai hamarosan csökkenhetnek a jelenlegi magas szinthet viszonyítva. A boltok már el is kedzték az akciózást az utóbbi hónapokban, és további árcsökkenés várható a szakértők szerint. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, hogyan alakult 2022-ben a tejfelvásárlás, illetve a feldolgozás a megelőző évekhez képest, valamit hogy mennyivel nőtt a tejtermékek exportja.

Lehangoló hírt kaptak a magyar idősek: ennyit a tisztességes nyugdíjemelésről?

Meglehetősen kilátástalan helyzetben vannak a magyar nyugdíjasok, miután immár nem túlzás azt mondani, hogy a száguldó, és eddig csak nagyon lassan csökkenő infláció szabályosan felzabálta mind az év elején adott nyugdíjemelést, mind pedig a plusz juttatásként a kormány által három éve újra adott 13. havi nyugdíjat is. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint fontolóra kell venni egy évközi kompenzációt is, mert sajnos a drágulás várhatóan nem találkozik a kormány elképzeléseivel 2023-ban.

Nehéz időszakáról vallott Gym Suleiman: elkerülhetetlen döntést hozott a TikTok-sztár

Évek óta hatalmas népszerűségnek örvend a testépítés, mint sport, aminek Magyarországon is egyre több hódolója van. Azonban a 2000-es évek elejéről sok előítélet maradt meg az emberekben: a „gyúrósok” mind koxolnak, buták, miközben csak csirkén és rizsen élnek és a konditeremben töltik az életüket. A CashTag legújabb részében meglátogattuk a Gym Suleimanként ismert Hasan Suleimant, és annak jártunk utána, hogy ezek a sztereotípiák vajon mennyire igazak, illetve mi is kell pontosan ahhoz, hogy valaki egy sikeres edzőtermet üzemetessen. Suleiman beszélt arról is, hogy hatott a pandémia, az infláció és az energiaválság együttese a szakmára.

Brutális hőhullám tarolja le Magyarországot: ez már az egészségre is veszélyes, sokan fognak szenvedni

Idén nyáron is várhatók hőhullámok, viszont még ez is semmi lesz ahhoz képest, ami a jövő évtől várhat ránk - ezt mondták a Pénzcentrum által megkérderzett szakértők. Egyikük azt is hozzátette, hogy a szélsőségesen forró, több héten át tartó hőhullám olyan veszélyes, hogy az idősek és betegek többlethalálozások számát rá lehet írni ennek a számlájára.

Hajas László: Rengetegen hagyták el a fodrász szakmát, óriási harcok dúlnak a színfalak mögött

Az elmúlt három év különösen megviselte a fodrász szakmát: először a pandémia miatt hónapokig nem nyithattak ki, majd amikor végre fellélegezhettek volna, beütött az energiaválság. A szakmát pedig rengetegen elhagyták, vagy áttértek a házhoz járásra, és ezzel együtt arra, hogy feketén dolgozzanak. Mindezek mellett pedig egyre jobban drágulnak az alapanyagok és az eszközök, így kénytelenek voltak a fodrászok árat emelni. De vajon mit is fizetünk meg pontosan akkor, amikor elmegyünk hajatvágatni? Mi kell ahhoz, hogy valaki mesterfodrász legyen, mennyi pénz szükséges a szakma elkezdéséhez egyáltalán? Többek között erről beszélgettünk Hajas László mesterfodrásszal.