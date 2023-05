Ennyit a horvát Adriáról: ez a tengerpart lesz a magyarok kedvence 2023-ban

Ha még csak most fogsz dönteni a nyári úti célról, tengerpartra vágysz, de bizonytalan vagy, merre indulj el, feltétlenül hasonlítsd össze a közeli mediterrán országok nyújtotta lehetőségeket, hiszen a gazdasági környezet gyors változásai miatt, már nem biztos, hogy ma is érvényesek a korábbi beidegződések. Szlovénia és Horvátország után most Montenegrót vettük górcső alá, és megnéztük, hogy vajon 2023-ban is ez még a legjobb ár-érték arányú közeli tengerparti ország.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy tengerparti nyaralás 2023-ban már akár olcsóbban is kijöhet, mint egy balatoni, pláne hogy a hazai szálláshelyek is kénytelenek voltak árat emelni, a tó partján a mértéke elérheti a 40 százalékot is.Korábbi cikkünkben azt néztük meg, vajon a horvát vagy a szlovén part éri-e meg jobban, most pedig Montenegrót vesszük górcső alá. Az ország a folyamatos európai drágulások miatt egyre felkapottabb úti cél lett az elmúlt években annak ellenére, hogy 300 km-nyi tengerparti szakasza van, a strandok hossza pedig csak 73 km.

A görögországi és az Adria-menti nyaralások a tavalyi évhez képest drágábbak lettek, átlagosan 10-20 százalékkal emelkedtek az árak. Kivételt képez Horvátország, ahol akár 35 százalékkal is emelkedhet a nyaralás költsége – írja a v4na.com. Ennek ellenére nagy a kereslet, az emberek már jó előre lefoglalják a szállásokat. Aki a balkáni régióban szeretne nyaralni anélkül, hogy sokat költene, olcsóbb alternatívákat találhat, például Montenegróban.

Mennyire drága ország Montenegró?

Montenegróban az éves inflációs ráta 2023 márciusában az előző havi 15,1%-os hathavi mélypontról 10,5%-ra mérséklődött. Ez volt a legalacsonyabb érték 2022 márciusa óta, mivel az árak emelkedése lassulni kezdett a múlt év végén. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok (14,5% a februári 23,8%-kal szemben), a lakhatás és közüzemi szolgáltatások (14,2% a 16,1%-kal szemben), a közlekedés (1% a 7%-kal szemben), valamint az egyéb áruk és szolgáltatások (15,9% a 17,9%-kal szemben) esetében. Ezzel szemben a minket most leginkább érdeklő éttermi és szállodai szolgáltatások árai gyorsabban emelkedtek (16,8% vs. 16,3%).

A 619 ezer lakosú ország, amely 2006-ban, a Szerbiával való szakítás után egyoldalúan bevezette az eurót, a Világbank hivatalos adatai szerint 2021-ben 5,86 milliárd dolláros GDP-vel rendelkezett. Montenegró 2012 óta folytat tárgyalásokat az uniós tagságról, de az elmúlt három évben alig haladt előre, és a tárgyalások 2022-ben gyakorlatilag megrekedtek, mivel az ország hosszan tartó kormányválságba került, és idén előrehozott választásokat tarthatnak.

Ezzel szemben 2023 januárjában Horvátország már csatlakozott a schengeni és euróövezethez is - így a turizmus is versenyképesebb ágazattá válhat reményeik szerint. Bár az euró egyértelmű előnyökkel jár Horvátország és gazdasága számára, sokan aggodalmukat fejezték ki a nemzeti valutáról az euróra való áttérést követő esetleges további áremelkedések miatt. Ezek a félelmek az euróövezetben már régóta fennállnak. A média és a közvélemény egy része gyanította, hogy a szolgáltatók, különösen az éttermek, kihasználják a valutaváltás adta lehetőséget arra, hogy túlzott mértékben megemeljék áraikat. Az Európai Központi Bank elemzése szerint a szolgáltatási ágazatban ugyan enyhe árhatás tapasztalható, de összességében kevés bizonyíték van arra, hogy a jelenlegi inflációs trendhez széles körű rendkívüli árhatás járulna hozzá.

Persze az euró bevezetéséhez kapcsolódó áremelkedések eredhetnek az átállással kapcsolatos fix költségekből, a vonzó árszintre kerekítési gyakorlatokból, de a cégek tisztességtelen árképzési magatartásából is, amely az árak átláthatóságának és a verseny hiányából adódik bizonyos ágazatokban.

Utazás busszak, kocsival, repülővel

Horvátország közelebb van, az Isztriára már 5-6 óra alatt lejuthatunk autóval, Budvát ugyanakkor 10 óra alatt érjük el. De van gyorsabb út is, ha Szerbián keresztül megyünk, ugyanis a horvát autópályán való haladást még mindig meghosszabbítják a fizetőkapuk.

A fizetőkapuk vége Horvátország legkorábban 2024 végén áll át az elektronikus autópálya-díjfizetésire: a fizetőkapuk helyett az automatikus rendszámtábla felismerő (ALPR), illetve a mikrohullámú adattovábbításra (DSRC) rendszerre állnak át. Így nem lesznek sorompók, torlódások az autópályán és sokkal gyorsabb lesz a forgalom. Míg a fizetőkapus rendszer 200 jármű útdíjszedési kapacitásával rendelkezik egy óra alatt, addig az új rendszer akár 3000 jármű áthaladását is lehetővé teszi ugyanazon idő alatt.

Akinek ez sok, az retúr repülőjegyet Podgoricába 40 ezer forintért környékén is tud már venni júliusra (a Wizz Air közvetlen járatokat indít Budapestről), Tivatba az Air Serbiával jutunk el a leghamarabb egy átszállással, a legolcsóbb jegy 70 ezer forint körül van. Persze déli szomszédainkhoz is repülhetünk: legolcsóbb jegy júliusban Záraba 21 500 forint, Zágrábba 50 ezer, Pulába 60 ezer, Dubrovnikba 71 ezer, Fiumébe 72 ezer forint. Ám ha a repülés mellett döntünk, érdemes megnézni a Bécsből induló járatokat is, hiszen mint írtuk, sok esetben lényegesen olcsóbb jegyeket csíphetünk el, ha az osztrák fővárosból utazunk.

Busszal nekivágni egy nyaralásnak nem kis vállalás, a Flixbusz Fiuméba 40 ezer forinttól, Pulába 35 ezer forinttól, Splitbe 39 ezer forinttól viszi el az utasokat. És Budvába is el lehet jutni busszal 33 ezer forintért júliusban, igaz majdnem 1 napig tart az út. Jó tudni, hogy Montenegróban nincs állami busztársaság. A tömegközlekedésért több magáncég felel, a járművek pedig leginkább a kelet-európai iránybuszokra, „marsrutkákra” hasonlítanak. A buszjegyek viszonylag drágák, 5-7 eurót is elkérhetnek értük egy rövid útért, a sofőr pedig csak akkor áll meg a megállókban, ha külön szólunk neki, hogy le szeretnénk szállni.

Szállás apartmanban, szállodában

A V4 portál számításai szerint a horvátországi Makarskában az árak 550 eurónál kezdődnek egy négytagú család részére a főszezonban, apartmanban, és 1800 eurónál egy négycsillagos szállodában reggelivel. A montenegrói Budvában már 245 euróért foglalhatsz apartmant, és ugyanilyen feltételek mellett 1000-1200 euróért szállodát – tehát valamivel olcsóbb a szállás. Ám érdemes tudni a szállásárak ugyanúgy, mint a repülőjegyek esetében, változhatnak, foglaltsági szinttől, időponttól, a tartózkodás hosszától is függhet.

Montenegró fizetőeszköze az Euró: a közös valuta fizikai megjelenése óta hivatalos fizetőeszközének tekinti azt. Viszonylag széles körben elfogadott a bankkártyával történő fizetés. A nagyobb kereskedésekben gond nélkül fizethetünk velük. Az éttermi költségeket a Numbeo számai alapján hasonlítottuk össze:

Nem lőhetünk mellé

Montenegróban az utazási ágazat 2019-ben az ország GDP-jének közel egyharmadát (30,8 százalékát) adta. A kis ország partvonalának adottságai miatt rengeteg eldugott kis öbölben is lehet strandolni, és kocsival sem sokkal van messze a horvát tengerpartnál. Magyaroknak, meg amúgy az EU-s állampolgároknak még útlevél sem kell, elég egy új típusú személyi igazolvány a határátlépéshez. A fürdőzés mellett rengeteg egyéb látnivaló is van az országban: könnyen találnak maguknak elfoglaltságot a kirándulás, a városnézés szerelmesei is.

Horvátországban a turizmus adja az ország GDP-jének közel negyedét, így meglehetősen fontos iparágnak számít. Évente átlagosan 20 millió turista érkezik a területre, fő vonzereje a tenger. 2022-ben legtöbb turistaéjszakát Isztriában (29,5 millió), Split-Dalmácia megyében (19,5 millió), a Tengermellék-fennsík megyében (18,3 millió), Zára megyében (14,9 millió), Dubrovnik-Neretva megyében (8 millió) és Sibenik-Knin megyében (6,8 millió) realizálták. A városok közül a legtöbb látogatót Rovinj (4,2 millió), Dubrovnik (3,8 millió) Porec (3,4 millió) és Split (3,1 millió) fogadta. De az aktív turizmus is jelentős: vadvízi evezésre alkalmas hegyi folyók, mászóhelyek, barlangok, túraútvonalak és kijelölt bicikliutak várják, hogy felfedezzük Horvátország tájait.