Hamarosan már ezért is büntethetik a sofőröket: repkedhetnek a gigacsekkek

A jövőben a fáradt vezetést is büntetendővé teheti az ausztrál közlekedésbiztonsági hivatal – számolt be a Vezess.hu a The Guardian alapján.

Mint ismeretes, nagyjából azonos hatást vált ki az álmos vezetés, mintha valaki ittasan ülne autóba. A kutatók most arra a következtetésre jutottak, hogy már az is veszélyes, ha valaki kevesebb mint 5 óra alvás után ül volán mögé, de az még inkább, ha 4 óránál kevesebbet pihen az éjszaka során. Ha egyáltalán nem alszik vezetés előtt, az a legnagyobb kockázat.

Olyan vérvizsgálatot fejlesztettek ki, aminek segítségével már az is kideríthető, ha valaki nem aludt eleget. Elképzelhető, hogy már két éven belül elkészül az alváshiány kimutatására alkalmas törvényszéki vizsgálat – legalábbis az ausztrál kutató szerint –, amit az alkohol- és drogtesztekkel egyidejűleg lehetne elvégezni, például akkor, ha valakit kórházba szállítanak egy autóbalesetet követően.