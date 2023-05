Ez vár azokra, akiknek idén nem sikerült az érettségi: így lehet sikersztori a kudarcból

Túl vannak a legfontosabb tárgyak írásbeli vizsgáin az érettségizők és a hivatalos megoldókulcsok alapján a legtöbben már azt is tudják, nagyjából hány pontot értek el. Sok diák már lázasan számolgatja, mennyit jelenthet ez számára a felvételin, miközben mások pedig úgy érezhetik, hogy nagyon elrontották a vizsgákat. Mivel az elmúlt évek másról sem szóltak sok középiskolás számára, minthogy a jövőjük múlik azon, hogy teljesítenek az érettségin - nem csoda, ha most sokan izgulnak vagy csalódottak. Fontos azonban tudniuk, hogy nem tragédia, ha nem sikerült idén az érettségi! Az sem életreszóló kudarc, ha idén nem sikerül bekerülni az áhított szakra. Sőt, még jobban is járhat, aki a továbbtanulás kihagy egy évet. Mutatjuk, hogyan és miért.

Az érettségi első hete eltelt, a diákok túl vannak a nemzetiségi nyelv és irodalom, a magyar nyelv és irodalom, a matematika, történelem, angol és német érettségin. Az Oktatási Hivatal korábbi közlése szerint a 2022/2023-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban 1163 helyszínen több mint 111 100-an érettségiztek. Az érettségi időszak még nem ért véget, június 30-ig még sokan tehetnek vizsgákat. A legmeghatározóbb kötelező tárgyak vizsgáin viszont már a legtöbb diák túlesett. Sokan már azt is tudják a hivatalos megoldókulcsok alapján, hogy nem úgy sikerült az érettségi, ahogy várták. Ez pedig fontos lehet a felvételi pontjaik számításánál.

A felvételizők 2023-ban maximum 500 pontot kaphatnak a felvételin. Ebből 200 tanulmányi pontot szerezhetnek, melyet a középiskolai eredmény (100 pont) és az érettségi átlag (100 pont) ad. Szerezhető még 200 érettségi pont két érettségi vizsgatárgy eredményének összegéből és 100 többletpont.

A középiskolai tanulmányi eredmény az utolsó két tanulmányi év végén magyar, a matek, a töri, egy idegen nyelv és egy természettudományos tárgy osztályzatainak összegének megduplázása. Az érettségi átlag ezen tárgyak 5 vizsgaeredményének átlaga egész számra kerekítve. Azt, hogy a további 200 érettségi pont melyik két tárgy adja, az egyes szakok felvételi követelményei határozzák meg. Többletpont kapható emelt szintű érettségi, nyelvvizsga, szakképesítés, felsőoktatási szakképzési oklevél, tanulmányi és művészeti versenyeredmény vagy sporteredmény felmutatásával, illetve adhatók esélyegyenlőségi pontok is. Látható tehát, hogy

a most zajló érettségi írásbeli vizsgák - majd később a szóbelik - nagyban meghatározhatják a felvételi eredményeket.

Akinek tehát nem úgy sikerült most az érettségi, ahogy várta, ez keresztülhúzhatja a továbbtanulási terveit. A diákok hajlamosak ezt tragédiaként megélni, azonban semmi helyrehozhatatlan nem történt. Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy nem életreszóló kudarc, ha az érettségi, ezáltal a felvételi nem sikerül. A rossz eredményeket ki lehet javítani, és nem dől össze a világ, ha valaki nem kezdi meg a középiskola után azonnal a felsőoktatási tanulmányait - sőt, még jól is járhat vele, ha kihagy egy évet!

A kihagyott év nem kudarc, hanem lehetőség

A magyar fiatalok körében nem volt különösebben elterjedt szokás a főiskola, egyetem megkezdése előtt kihagyni egy évet, miközben a nyugati társadalmakban viszont ez egy bevett gyakorlat. Ezen némiképp változtatott a koronavírus járvány, melynek hatására többen dönthettek a halasztás mellett az elmúlt években, ez pedig elfogadottabbá tehette itthon is az évkihagyást. Az idén érettségizők között is sokan lehetnek, akik elszenvedték a digitális oktatás hátrányait, illetve különböző okok miatt nem sikerült úgy az érettségijük idén, ahogy remélték. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy egy életre hátrányba kerültek: dönthetnek úgy, hogy jövőre újra nekifutnak.

Azt viszont le kell szögezni, hogy téved, aki azt hiszi, hogy évkihagyás esetén a következő év csak a láblógatásról, pihenésről szól! Az angolul gap yearnek nevezett kihagyott év a célja sokkal inkább az, hogy a diákok (munka)tapasztalatokat szerezzenek, anyagi biztonságot teremtsenek a felsőoktatás megkezdéséhez, továbbképezzék magukat és egyáltalán: felfedezzék mi is érdekli őket valójában, merre induljanak az életben. Ezt az évet érdemes arra szánni, hogy

kijavítsák rossz eredményeiket, többletpontokat gyűjtsenek a felvételihez,

munkával tőkét teremtsenek az egyetem megkezdéséhez, egyúttal munkatapasztalatot is szerezzenek

illetve olyan tapasztalatokat gyűjtsenek, ami alapján jobb döntést hozhatnak a jövőjükről.

Aki így tesz, még akár jobban is járhat, mintha nem hagyott volna ki egy évet. Ezek mellett a célok mellett természetesen beleférhetnek a pihenés, utazás, sportolás, hobbik, viszont a hangsúly nem ezeken van.

Mi az a gap year? Jellemzően a középiskola elvégzése után, a főiskolai tanulmányok megkezdése előtt "kihagyott" évet nevezik gap yearnek. A szünetet a fiatalok képzések elvégzésére, a felvételin plusz pontot érő képesítések (pl. nyelvvizsga) megszerzésére, szakma kitanulására, önkénteskedésre, utazásra, munkára fordítják. Sokszor nemcsak a munkatapasztalat szerzése, hanem a felsőfokú tanulmányok anyagi megalapozása is célja az év kihagyásának. Külföldi tanulmányok szerint, a szünetet tartó diákok később jobb eredményeket érnek el a felsőfokú tanulmányaikban, mint azok, akik nem halasztottak.

Mivel érdemes tölteni a kihagyott évet?

Ha valaki úgy döntene, hogy az érettségi és a főiskolai beiratkozás között kihagy egy évet, akkor érdemes írni egy listát azokról a tervekről, amelyeket meg akar valósítani. Hogyha az évkihagyás oka, hogy rosszul sikerült az érettségi és nem elég a pont a vágyott szakra, akkor kézenfekvő, hogy a kihagyott évet elsősorban azzal kell tölteni, hogy az ember javít az érettségi eredményein és többletpontokat gyűjt. A tanulás mellett viszont ki lehet használni az időt pihenésre, utazásra, pénzkeresésre is.

Az őszi, 2023. október-novemberi érettségikre szeptember 5-ig lehet jelentkezni.

Érdemes lehet azoknak, akik javítani szeretnének eredményeiken, minél előbb újraérettségizni. Így a már meglévő tudás is friss marad, ahogy a "vizsgarutin" is. Ha pedig az őszi vizsgák jól sikerülnek, a fennmaradó időben elég már csak a többletpontok gyűjtésével foglalkozni, vagy akár keresztféléves képzésre is lehet jelentkezni.

Mindenképp érdemes betervezni egy nyelvvizsga megszerzését, ha eddig nem tettük volna, vagy esetleg további nyelvek tanulását. A nyelvtudás önmagában is nagyon értékes, nemcsak a többletpontok miatt fontos. A kihagyott év alatt végre lehet időnk beiratkozni egy nyelvtanfolyamra, vagy akár más tanfolyamokra is. Pédául sokan középiskola alatt nem is próbálják meg a jogosítványt megszerezni, mert idejük vagy pénzük. A kihagyott év alatt gyűjthetünk erre pénzt és teremthetünk időt is. Később csak nehezebb és drágább lehet a jogosítvány megszerzése.

Az is jó megoldás, ha a kihagyott évet szakma tanulással töltjük, vagy felsőoktatási szakképzésen veszünk részt. Ez nem csak többletpontot ér. Ha olyan képzést választunk, amely kapcsolódik ahhoz a szakhoz, amin később továbbtanulnánk, akkor sokat nyerhetünk ezzel, gördülékenyebben kezdhetjük a főiskolát. Ha pedig teljesen más szakmáról van, akkor megalapozzuk ezzel a többlábon állásunkat és egyetem alatt már rögtön vállalhatunk diákmunkát, amihez képzettsége kell - ami nagy előny munkatapasztalat és fizetés szempontjából is.

Sok szempontból lehet előnyös a kihagyott év alatt munkát vállalni. Egyrészt anyagi előnyei vannak: sokan kezdik az egyetemet rögtön adóssággal, mert a lakhatásra, a szükséges eszközökre - pl. egy laptopra - nem tudtak előre pénzt gyűjteni. Egy év alatt azonban rengeteget félre lehet tenni. Másrészt a munkavállalással kihasználhatják a fiatalok a 25 év alattiak szja-kedvezményét is, melyre azoknak kevésbé van lehetősége, akik felsőoktatásban tanulnak.

A munkavállalás másik előnye, hogy rögtön fel tudunk mutatni munkatapasztalatot, amikor elkezdjük a főiskolát, ez pedig nagy versenyelőny a diákmunkáknál. Ha pedig olyan munkát találunk, ami még szakmába is vág, akkor pláne óriási előnnyel indulhatunk majd a friss diplománkkal a munkaerőpiacon! Végül, dolgozni azért is megéri, mert ízelítőt kaphat az ember, mi vár rá majd a diploma megszerzését követően, ezáltal jobb döntéseket tud majd hozni a karrierjében.

Ráadásul amikor már kereső ember valaki, a pénzügyi ismeretei is bővülnek. Több pénzzel bánni, beosztani, félretenni, mint a zsebpénzünk már jóval nagyobb felelősség és sokan az egyetem végéig nem tanulják meg ezt. Pedig minél később tanulunk meg a pénzzel bánni, annál több rossz anyagi döntést hozhatunk az életben.

Fontos, hogy a kihagyott év alatt legyen idő pihenésre, feltöltődésre is. Jellemzően azután, hogy az ember befejezi a tanulmányait, nem lesz többet olyan időszak az életében, mint a hosszú nyári szünetek - talán csak nyugdíjas korában. Utólag majd sokkal értékesebbnek látszik ez az időszak, de akkor már hiába. Itt pedig nem csak az szabadidőről van szó, hanem hogy még nem nyomja az ember vállát annyi teher, mint a későbbi életszakaszokban. Ezért nem szabad elherdálni az utolsó ilyen időszakot - érdemes olyasmivel tölteni, amelyből később évekig erőt tud meríteni az ember. Ez mindenki számára más: önkéntesmunka egy másik földrészen, hátizsákos Európa-túra, az El Camino teljesítése, művészeti tábor, workaway program, Balaton-körbebiciklizés, egyhetes fesztivál stb.

Az utazást érdemes külön kiemelni, hiszen a nyugati szokások szerint rengeteg diák ezzel tölti a gap yeart. Az amerikai diákok sokszor ilyenkor tesznek például Európa-túrát. Ez nem csak az utazás iránti vágy kielégítéséről szól, vagy hogy kitombolják magukat amíg fiatalok. A különféle országok meglátogatása nyitottabb szemléletet ad, bepillantás más kultúrákba, mely az önismerethez is hozzájárulhat. Az utazást pedig össze lehet kötni nyeltanulással, vagy - akár workaway programban - munkával is.

Az önkénteskedés egyébként is javasolt a gap year során. Fejleszti ugyanis a személyiséget, kapcsolatokat épít, munkatapasztalatot ad, és az önéletrajzban is jól mutat.

Ami nagyon fontos: készítsünk egy tervet arról, hogyan fog telni ez az évünk, mit akarunk elérni és hogyan fogjuk a céljainkat megvalósítani!

Terv nélkül kár belevágni! Néhány tanács a tervezéshez: