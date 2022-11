Milliónyi magyar vágja maga alatt a fát: csúnyán ráfizethet, aki így fűt idén télen

Ismét eltelt egy hét, továbbra is hideg őszi napokat kell élnünk, de sokan már ráfordultak a karácsonyi bevásárlószezonra. Összeszedtük, melyek voltak a 46. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon! Újra elolvashatod tippjeinket az olcsó szaloncukorról, fűtésről és a pénzfelvételről is.

Számos tippet adtunk a készpénzfelvételről, arról, hogy hogyan fűtsünk, valamint hogyan vegyünk úgy szaloncukrot, hogy az infláció legalább itt ne raboljon ki minket. Lássuk a legolvasottabb, legérdekesebb anyagainkat!

Így veheted meg 70 %-kal olcsóbban a Szamos-szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik

Hiába, hogy a szaloncukor ára az előző évi brutális növekedés után idén is sokat drágul, a vásárlók azért tudnak spórolni a karácsonyi készülődéskor. A Pénzcentrum most az egyik hazai hiper kínálatában talált olyan sajátmárkás terméket, amit egy legendás (és drága) magyar édességgyártó eredeti receptúrája alapján készítenek, viszont végeredményben 70 százalékkal olcsóbban kapható a polcokon, mint a gyártói márkás termék. Elég sokat lehet tehát spórolni.

Magyarok milliói vágják maguk alatt a fát: csúnyán ráfizethet, aki így fűt 2022 telén

A téli időszakban, fűtésszezonkor az ország légszennyezettségének mintegy 83-85 százalékáért felelős a lakossági fűtés. Ráadásul ebbe még nincs beleszámolva a hulladékégetés, amely több százszoros mennyiségű apró, ultrafinom port, és mérgező anyagokat bocsát a levegőbe. Az idei fűtésszezon pedig különösen kritikusnak ígérkezik, ugyanis a rezsiemeléssel egyre többen fűtenének otthon, szinte bármivel.

EZ IS ÉRDEKELHET 1200 forintos forralt borral nyit a pesti karácsonyi vásár: mutatjuk, milyen árak lesznek idén A Pénzcentrum megtudta, idén is lesz kedvezményes, 1500 forintos egytálétel, a forralt bort pedig egységes fix áron, 1200 Ft-ért vásárolhatják meg a látogatók.

Íme az alig ismert ATM-trükk: nem is hinnéd, mennyit spórolhatsz a pénzfelvételen

Bár a magyarok is egyre inkább preferálják a bankkártyás és online fizetéses megoldásokat, előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor a készpénznek még mindig nincs alternatívája. Ilyenkor a legtöbbeknek komoly könnyedséget nyújt az államilag garantált 150 ezer forintos keret, amin belül ingyenes juthatunk hozzá pénzünkhöz bármelyik magyarországi bankautomatából. Manapság azonban egyre gyakrabban előfordul, hogy ez az összeg már nem elég. Ilyenkor sem érdemes azonban feltétlen egyből a bankfiókba rohanni, ugyanis több hazai bank is kínál már magasabb, vagy gyakoribb limittel kecsegtető ingyenes készpénzfelvételt.

Küszöbön az ingatlanpiaci összeomlás Magyarországon? Minden egy irányba mutat

Az elmúlt hónapokban bekövetkezett energiaárak emelkedése és a soha nem látott mértékű infláció az ingatlanpiacra is óriási hatást gyakorolt. Ennek kapcsán készített el Csorba Dániel ingatlanszakember nem rég egy felmérést, ami az ingatlanpiac elmúlt másfél hónapban történt változásokat, illetve a 2023-as piac jövőjét taglalta. Erről kérdezett most a Pénzcentrum ingatlanszakértőket, hogy mennyire lehetnek igazak a videóban elhangzó állítások, jóslatok.

Itt a kormány sejtelmes bejelentése: újabb nyugdíjemelés jöhet, 17%-kal is emelkedhetnek a juttatások

Sejtelmes ígéret jelent meg a kormány hivatalos facebook-oldalán: eszerint jelentősen megnövelik a nyugdíjakat januártól. Az biztos, hogy volna is hová emelni: a nyugdíjasokat sokkal jobban érinti az infláció, mint a munkabérből élőket, és a szakértők is többször figyelmeztettek már a bajra.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt vannak az őrült áremelés újabb áldozatai: nagyot nézhet, aki ezeket keresi a boltban Hozzávetőleg negyedével kerülnek többe a KSH által vizsgált nagy háztartási gépek, mint egy évvel ezelőtt, két év alatt pedig már a 40 százalékot súrolja a drágulás.

Kiderült a nagy magnéziumtitok: ezt rontják el a legtöbben, így hiába szedik a drága tablettákat

A magnézium és vegyületei az étrendkiegészítőkben az egyik leggyakrabban előforduló összetevő a vitaminok után. Általában az idegrendszer megfelelő működésével hozzák összefüggésbe, azonban még számos folyamatban van fontos szerepe a szervezetben - köztük az izmok, valamint a szív- és érrendeszer működésében, az anyagcserében és a csontok felépítésében. Számos jótékony élettani hatása is van, mint a stressz, az izomgörcsök és a vérnyomás csökkentése, fejfájás csillapítása, vagy a fizikai teljesítőképesség növelése.

Valóságos nyugdíjas roham indulhat most a boltokba: idős magyarok milliói várták ez a napot

Nyugdíjas roham indulhat novemberben a boltokba, hiszen a nyugdíjemelés és a prémium is nagy valószínűséggel pozitívan fog hatni a vásárlási kedvre. Legalábbis az év első felében ezt lehetett tapasztalni az SZJA-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj kapcsán. Arra azonban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára már most felhívta a figyelmet, hogy mennyiségben nézve egyes termékcsoportokból már kevesebbet vásárolnak a családok és a nyugdíjasok is a boltokban, ez pedig egyértelműen az elszálló infláció következménye. Ennek ellenére a szakember a mostani hónapokhoz képest több nyugdíjas vásárlást vár a karácsonyi időszakra.

Rezsiválság: több tízezres támogatást kaphatnak a magyar családok, így kell igényelni

A rohanó infláció és a megemelkedett energiaárak miatt egyre több családot fenyeget az elszegényedés kockázata, egyes becslések szerint közel 1,86 millió lakost, a magyarok 19,4 százalékát. Ennek megakadályozására a kormányzati intézkedések mellett az önkormányzati támogatások is elérhetők. Megkerestük a polgármesteri hivatalokat, hogy megtudjuk, a tél küszöbén milyen formában támogatják a kerület, vagy a települések lakosságát.

EZ IS ÉRDEKELHET Sírba dolgozza magát rengeteg magyar: az ilyen meló szép lassan kivégez Túlórázni valószínű senki sem szeret, ráadásul a túlzásba vitt munka az egészségünkre is káros lehet.

Óriási gondban több tízezer magyar család: ezzel rengetegen nem számoltak a közelgő téli szünetben

Rengeteg magyar családnak okozhat gondot a téli szünet, ami idén a rezsiválság miatt hosszabb lesz a megszokottnál. Sokaknak vélhetően már január első hetében vissza kell menni dolgozni, a gyermekfelügyeletet meg kell valahogy oldani. A helyzeten nem segít, hogy, mint a Pénzcentrum megtudta, a táboroztató szakma nem készül extra lehetőségekkel a téli időszakra. A családszervezetek napközis foglalkozásokkal igyekeznek segíteni a bajba jutott szülőknek.

Berobbant a bérháború Magyarországon: lassan minden cég kiteríti a lapjait

Egyre gyakoribbá válik itthon a kirakatbérek gyakorlata, hogy már az álláshirdetésben konkrét fizetést szerepeltetnek a cégek, hogy ezzel minél több álláskereső figyelmét keltsék fel.Az adott munkakörben kínált fizetés vagy bérsáv megadása egy szélesebb körben használt gyakorlat, ami fontossá válhat a mostani komoly munkaerőhiány miatt, hiszen ezzel több potenciális munkavállalót lehet bevonzani. Mennyire mondható általánosnak a kirakatbérek szerepeltetése, mennyire jelent ez előnyt a munkavállalóknak, és van-e bármilyen jogi akadálya a gyakorlatnak?