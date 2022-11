Rezsiválság: több tízezres támogatást kaphatnak a magyar családok, így kell igényelni

A rohanó infláció és a megemelkedett energiaárak miatt egyre több családot fenyeget az elszegényedés kockázata, egyes becslések szerint közel 1,86 millió lakost, a magyarok 19,4 százalékát. Ennek megakadályozására a kormányzati intézkedések mellett az önkormányzati támogatások is elérhetők. Megkerestük a polgármesteri hivatalokat, hogy megtudjuk, a tél küszöbén milyen formában támogatják a kerület, vagy a települések lakosságát.

A 2022-es év második fele nem épp úgy alakul ahogy a legtöbben vártuk: rohan az infláció, az alapélelmiszerekért 40 százalékkal többet fizetünk, mint egy éve ilyenkor, emellett pedig az energiaárai is elszálltak, aki nem fér bele az átlagfogyasztásba, az piaci árat fizet a „kilógó” mennyiségért. Ilyen körülmények között egyre több családot fenyeget az elszegényedés kockázata, egyes becslések szerint közel 1,86 millió lakost, a magyarok 19,4 százalékát, és ráadásul a 65 év felettiek vannak arányaiban többen kitéve a problémának.

Nyilván nem csak a lakosság, a döntéshozók is érzékelik a problémát, és próbálnak csökkenteni a terheken, felemás sikerrel. A tavaly ősszel bevezetett árstop megállította ugyan hat termék árának növekedését, ugyanakkor szakértők szerint a több termék ára emiatt sokkal gyorsabban nőtt. Erre a válasz a nemrég bejelentett újabb két termék, a tojás és a burgonya árának rögzítése volt, mely miatt várhatóan a kereskedők a többi termék árán hozzák be a kiesett hasznot, sőt, hiány is előfordulhat, ahogy korábban a cukor vagy az olaj, sőt a benzin esetében is láthattuk.

2022. október 14-én egy kormányrendelet a kamatstop hatályát 2023. június 30-ig meghosszabbította. Több százezer hiteles élvezi a kamatstop azon előnyét, hogy a változó kamatozású lakáshitelekre év végéig a 2021. október 27-én érvényes kamatfelár alapján számított havi törlesztőrészleteket kell fizetni. A jelenlegi referenciakamatok mellett ez azt jelenti, hogy egy átlagos adósnak több mint 20 ezer forinttal kellene a kamatstop nélkül többet törlesztenie, ami 40 százalék feletti törlesztőrészlet emelkedést jelentene a számukra. Ám ez sem tarthat örökké, a kamatstop után egyik pillanatról a másikra a jövedelem jóval nagyobb részét teszi majd ki a törlesztőjük.

Emellett persze ide tartozik a 2013. óta velünk lévő rezsicsökkentés is, melynek előnyeit minden egyes háztartás élvezi itthon, és a nyugdíjasokat védő folyamatos nyugdíjemelés, nyugdíjprémium és a 13. havi nyugdíj folyamatos bevezetése is.

Azonban a legszegényebbeket, a legkiszolgáltatottabbakat védő célzott támogatást ma jellemzően inkább csak az önkormányzatok adnak, ilyenkor, a karácsonyi szezon előtt igyekeznek segíteni a kerületben, településen lakókon. Körbekérdeztünk, hol, milyen támogatás érhető el, de fontos megjegyezni, hogy

a lista nem teljes, ezért ha a településedet, kerületedet nem találod itt, és rászoruló vagy, feltétlenül érdeklődj személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül a helyi önkormányzatodnál!

Fővárosi Lakásrezsi Támogatás

Októbertől igényelhetik a rászorulók az évi 48 ezer forintos fővárosi lakásrezsi-támogatást. Az új rendszerben a havi 4 ezer, évi 48 ezer forintos támogatást a rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek kaphatják, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték. Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2 ezer forint - évi 24 ezer forint.

Budavár

Rezsitámogatás: Havi rendszerességgel 10 000 forint, vagy 20 000 forint ítélhető meg jövedelemtől függően. Egyedül élők esetében azoknak a kerületi lakosoknak jár, akinek havi jövedelme kevesebb, mint 156 750 forint, vagy a havi jövedelme 156 750 – 256 500 forint közé esik és a havi rezsiszámla (áram, gáz) legalább 50 000 forinttal nőtt. Nem egyedül élők esetében amelyik háztartásban az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint 128 250 forint, vagy az egy főre jutó havi jövedelem 128 250 – 228 000 forint közé esik és a havi rezsiszámla (áram, gáz) legalább 50 000 forinttal nőtt. Méltányosság esetében amelyik háztartásban a lakásfenntartás havi költségnövekedése eléri a havi összjövedelem 15%-át. Nincs jövedelemhatárhoz kötve. Az I. kerület díszpolgárainak nincs más feltételhez kötve. 2022. október 26-tól 2023. március 1-ig lehet jelentkezni.

Ezen felül az önkormányzat havi rendszerességgel jövedelemtől függően 20 000 vagy 10 000 forint támogatást biztosít a rászorulóknak.

Energiahatékonysági támogatást biztosítanak immár két éve, hogy a kerületi lakásokban korszerűbb legyen a fűtés, hogy le lehessen cserélni a huzatos nyílászárókat, vagy a régi bojlert. A felújítást akár 1 millió forinttal támogatják.

Ingyenes energiahatékonysági konzultációt biztosítanak a RenoPontunkon, hogy személyre szabott tanácsokkal segíthessék energiatakarékosabb, és nem utolsó sorban zöldebb megoldások alkalmazását a kerületi lakásokban. A Zöldiroda munkatársai mindenkit szeretettel várnak hétfőnként 17 órától a Városháza aulájában.

Pesterzsébet

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 27-ei ülésén módosította a szociálisan rászoruló családok és háztartások számára nyújtható települési támogatások feltételeit szabályozó önkormányzati rendeletét.

2022. november 1-jétől több támogatási forma - rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, díjhátralék csökkentési támogatás, tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás - esetében megemelkedett a jogosultság feltételeként meghatározott jövedelemhatár és a megállapítható támogatások összege is. 2022. november 1-jétől új támogatási formaként fűtési támogatás is igényelhető a téli időszak megemelkedett fűtési költségeire tekintettel.

Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a rászoruló családok számára 2022. decemberében egyszeri év végi támogatást folyósít, 15 000 forint összegben

Zugló

A kerület a jelenlegi, nehéz helyzetben is segítséget kíván nyújtani az időseknek, akik kilenc féle anyagi és nem anyagi támogatásra adhatnak be kérelmet. Fontos, hogy az ellátás, vagy támogatás nem automatikus, azt minden esetben nyomtatványok kitöltésével igényelni kell, amelyeket a polgármesteri hivatal Bácskai utcai ügyfélszolgálati irodájában lehet átvenni és leadni. A dokumentumok online, a zuglo.hu-n is elérhetők.

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás: Az önkormányzat időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg 142 500 forintot. Támogatás összege: november 1. és március 15. közötti időszakra 27.000 forint.

Tűzifajuttatás: Szintén a téli időszakhoz köthető a tűzifajuttatás, amelyet azok vehetnek igénybe, akiknek anyagi helyzetükhöz képest aránytalan nehézséget okoz a lakás fűtése és tűzifa fapellet vagy brikett juttatása nélkül lakását emberi tartózkodásra alkalmas hőmérsékletre nem tudja felfűteni. A tűzifa mennyisége fűtési idényenként és háztartásonként legfeljebb 5 m3.

Gyógyszertámogatás: Gyógyszertámogatásra vagyonnal nem rendelkező zuglóiak pályázhatnak, akiknek elismert gyógyszerköltsége eléri a havi 2 ezer forintot. A térítés összege a költség legfeljebb fele, éves szinten maximum 144 ezer forint. A támogatást egy évre adják és havonta folyósítják.

Pneumococcus baktérium elleni védőoltás: A pneumococcus elleni védőoltás árának teljes utólagos megtérítését 70 év feletti, legfeljebb havi 142 500 forint jövedelemmel rendelkezők kérhetik.

Szépkorú személyek elismerése: Az önkormányzat nevében a polgármester köszönti a tárgyévben a 80., 85., 90., 95., 100., életévet betöltött, és a 100. életév betöltését követően évenként, bejelentett lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező magyar állampolgárt. Szépkorú személy az alábbiakban meghatározott összegre jogosult

80 életévet betöltött: 8 000 forint

85 életévet betöltött: 8 500 forint

90 életévet betöltött : 9 000 forint

95 életévet betöltött: 9 500 forint

100 életévet betöltött: 10 000 forint és minden évben a 10 000 forint további 1000 forint tal emelkedik

Időskorúak évvégi támogatása: Erre a támogatására 65 éves vagy annál idősebb, nyugdíjban, vagy egyéb ellátásban részesülő személy pályázhat, de jövedelme nem haladhatja meg a havi 150 ezer forintot.

Zuglói nyugdíjasokat támogató alap: A zuglói 65 év feletti rászorulók ezek mellett pályázatot is benyújthatnak a időseket támogató alaphoz, a dokumentumokat az ügyfélszolgálati irodában személyesen lehet leadni, vagy postán a hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális Osztályára (1145 Budapest, Pétervárad utca 2) kell eljuttatni.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: Zugló a kerületi szociális szolgáltató központon keresztül személyes gondoskodást nyújtó alapellátást is biztosít. Három gondozási csoportban, öt idősek klubjában, és egy tálaló részlegben szervezi az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központban pedig ingyenesen igénybe vehetnek: adósságkezelési, jogi, pszichológiai, konfliktuskezelési tanácsadást.

Ingyenes úszási lehetőség a BVSC-Zugló uszodájában a zuglói nyugdíjasoknak

Több olyan eseményt szerveznek a lakosság részére, amely ezekben a nehéz időkben is valamiféle segítségnyújtást jelent az itt élők számára. Itt lehet megemlíteni, hogy a téli időszakban -már szokásosnak mondható- ingyenes jégpályát is csökkentett fenntartási időkeretben - ez esetben 1 hónapig-, de megnyitják.

Továbbá egy egyszeri 5000 forintos támogatást is nyújtanak, azon idősek számára, akik szociális alapon kérvényezik eme támogatást.

December 3-i jótékonysági adventi fesztivál: a Zuglói Családsegítő Központ és a Tündérpakk Alapítvánnyal közösen egész napos programot szervezünk koncertekkel, Mikulással és ajándékokkal a rászoruló gyerekeknek és családjaiknak.

Terézváros

A korábbi, már megszokott támogatások idén sem maradnak el (karácsonyi csomag, élelmiszercsomag az időseknek, rászorulóknak), de tekintettel az inflációra, az egyre nehezebb megélhetésre több olyan döntés is született, ami ezeken felül segít majd a kerületben élőknek.

Nyáron energiatanácsadó irodát nyitottak a Hunyadi téri csarnokban, ahol a kerületi lakosok kaphatnak segítséget a hatékonyabb energiafelhasználáshoz, spóroláshoz).

Szeptemberben a képviselő-testület megemelte a fűtéstámogatás, illetve egyes szociális juttatások mértékét: eddig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 százaléka, 99 ezer 750 forint volt a határ a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoknál. Ez mostantól 450 százalékra, vagyis 128 ezer 250 forintra nő – vagyis azok vehetik igénybe, akiknek ennél kisebb a jövedelmük.

A megnövekedett kiadásokhoz az önkormányzat a fűtéstámogatás havi 6 ezer forintról 10 ezer forintra történő emelésével járul hozzá.

Nemrég pedig arról döntöttek, az idei díszkivilágításra szánt összeget a rászorulók támogatására költi majd az önkormányzat.

Erzsébetváros

Szeptemberben a képviselő-testület megszavazta a szociális támogatási rendszer átalakításáról szóló javaslatot, amellyel egyrészt kibővítették a jogosultak körét, másrészt pedig jelentősen megemelték a támogatási összegeket. Továbbá a változtatás része, hogy a kérelmezőknek bizonyos támogatási formák megigényléséhez elegendő évente egyszer felkeresniük személyesen a szociális ügyintézőket, akiknél egy helyen, egy időben egyszerre is igényelhetik a különböző támogatásokat. Így Erzsébetvárosban egy komplex rendszert hoztak létre, amely egyfajta szociális védőhálót nyújt a rászorulóknak.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a lenti támogatások közül – amennyiben a feltételeknek a kérelmező megfelel – több támogatási forma egyszerre is megigényelhető, így a fűtési szezonban a jogosultak havonta akár 30 ezer és 50 ezer forint közötti összeget is kaphatnak. A gyermekes családok estén mindez kiegészül még a gyermekvédelmi települési támogatás, a beiskolázási támogatás, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás éves összegével.

a rezsitámogatást október 1-től április 15-ig tartó időszakra lehet igényelni 5 ezer forint helyett már havonta 15 ezer forint összegben.

A lakásfenntartási támogatás a korábbi havi 5 ezer forintról 15 ezer forintra emelkedik.

Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondok esetén nyújtott támogatás havi 6 ezer forintról 10 ezer forintra változik.

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatást a korábbi havi 6 ezer forint helyett már havi 10 ezer forint összegben lehet kérvényezni.

A gyermekvédelmi települési támogatás összegét az évi 57 ezer forintról 85 500 forintra növeltük.

Az évente egyszer igényelhető beiskolázási támogatás is változik, a gyermek életkorától függően 20 ezer és 30 ezer forint közötti összegekre.

Mindezek mellett pedig igénybe vehető az évi 12 ezer forintos rendszeres gyermekvédelmi támogatás.

Újpest

Újpest Önkormányzata módosította a szociális rendeletét, hogy lakhatási támogatáson keresztül célzottan segíthesse a legtörékenyebb újpesti családokat. A rendelet módosítása alapján a fűtési szezonban, vagyis 2022. november 1. és 2023. április 30. között akár háromszoros lakhatási támogatást is nyújtanak - jövedelemtől függően -, mely akár elérheti a havi 24 ezer forintot, fél év alatt pedig akár a 144 ezer forintot is.

Megnövelték a társasházak felújítási hiteleinek önkormányzati kamattámogatását, mert a drasztikusan megemelkedett kamatszintek mellett a társasházak nem tudnak hitelt felvenni például szigetelésre vagy nyílászáró-cserére, új pályázatot írnak ki részükre. Az emelt kamattámogatást nemcsak az új szerződések esetén érvényesítik, hanem a már meglévő szerződéseinknél is.

Az önkormányzat a közterületeiről ősszel eltávolítandó kiszáradt fák felhasználásával tüzelésre alkalmas fát is biztosít az arra rászoruló újpesti családoknak.

LED-programot indítanak, mely keretében 10 500 csomag, összesen 42 000 darab LED izzót osztanak szét az újpesti lakosság számára.

A rezsiválság elérte az újpesti gyermek- és háziorvosokat is, akik az emelkedett költségeket már nem tudják kifizetni. Ezért a novemberi és a decemberi rezsinövekményt teljes mértékben átvállalja tőlük az önkormányzat, melyet jövőre tovább folytatnak.

Ferencváros

Ferencváros és Budapest Főváros Önkormányzata is segít a rezsi- és gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került lakosain. A szociális rászorultság jövedelemhatára családoknál egy főre elosztva 114 000,- Ft, egyedül élőknél, vagy ha a családban valaki magasabb összegű családi pótlékot vagy fogyatékossági támogatást kap, 142 500 forint. Fontos feltétel még, hogy a szociális törvény szerinti vagyona nem lehet az igénylőnek és családjának sem.

A rászoruló gyermekes családok számára rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényelhető, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg hagyományos családok esetében a havi 47.025,- forintot, egyedülálló szülő vagy tartósan beteg gyermekes családok esetében a havi 51.300,- forintot. A kedvezményre jogosult gyermekek ingyenesen vagy 50%-kal olcsóbban vehetik igénybe az intézményi étkeztetést és évente két alkalommal 6 000 forint vagy 6500 forint pénzbeli támogatást is kapnak.

A szociálisan rászorultaknak, ha önkormányzati bérlakásban élnek, lakbértámogatás is jár. Ennek hossza egy év, amely az igénylés beadása hónapjának első napjától kezdődik, az összege pedig havonta minimum 2000 forint, maximum 10000 forint.

Hasonlóan az igénylés beadása hónapjának első napjától számított egy évre lehet igényelni a lakásfenntartási támogatást. Ennek havi összege a lakásban élők egy főre jutó jövedelmétől függ.

Ugyancsak egy évre igényelhető a jövedelemkiegészítő támogatás, amit a család egy olyan tagja kap, aki nem jogosult aktív korúak ellátására, a család vagyonnal nem rendelkezik és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 28500 forintot. Az önkormányzat hang­súlyozza, itt feltétel a kötelező együttműködés a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságával és az állami foglalkoztatási szervvel.

Lehetőség van adósságkezelési szolgáltatásra is. A folyósítás hossza legfeljebb 18 hónap, összege pedig 37 500,- forinttól 300 000,- forin­tig terjedhet. Persze az önkormányzat nem törleszti a teljes adósságot: önrészfizetés és az együttműködés vállalása is kell hozzá. A kérhető támogatás maximuma az adósságkezelésbe maximálisan bevonható 400 000 forint 75%-a.

A legalább egy éve a Ferencvárosban életvitelszerűen élő, 6 és 23 év közötti nappali tagozaton, közoktatásban tanuló szociálisan rászoruló diákoknak vagy szüleiknek oktatási támogatások is járnak: az internet-használati díjtá­mogatás összege félévente maximum 10 000 forint. 50 000 forint segítséget kaphat a diák vagy egyik szülője a jogo­sítvány megszerzéséhez. A Fővárosi Önkormányzat döntése nyomán 14 éves korig van lehetőség ingyenesen utazni a BKK járatain, de ezen felül Ferencváros Önkormányzata 23 éves korig biztosítja az aktuális tanítási évre (összesen 10 hónapig) a teljes havi buda­pesti diákbérlet árát is.

Igényelhető lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli tá­mogatás is azoknak a személyeknek, akik lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetük miatt anyagi segítségre szorulnak, például biztosítás nélküli lakáskár, elemi kár esetén. Ezt a szociálisan rászorult háztartás egy tagja kapja, összege évenként maximum 100.000,- forint.

A közgyógyellátási igazolványra nem jogosult szociálisan rászorult, vagy 70. életévüket betöltött személyek – a gyógyszerek havi költségének függvényében – gyógyszertámogatásra lehetnek jogosultak a közgyógyellátásra kiadható, legalább hat hónapon rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan.

A létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzetbe került szociálisan rászorult személy rendkívüli támogatást igényelhet, amennyiben önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul. A támogatás mértéke változó, annak összege a rendkívüli élethelyzet függvénye.

Ferencváros Önkormányzata az időskorúak részére 65+ támogatást biztosít a 65. életévét betöltő, vagy annál idősebb személyeknek az egy főre jutó függvényében 15-, 20-, vagy 25 000 forint értékben. A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

A gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy kettő-/ többgyermekes, vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok gyermeknevelési támogatásra jogosultak. A legalább egy éve a kerületben lakó szociálisan rászoruló kérelmező részére egy év időtartamra, gyermekenként havi 3 000 forint összegű támogatás ítélhető meg, valamint a család jövedelmi helyzetétől függetlenül egy alkalommal gyermekenként 12 000 forint iskolakezdési támogatás állapítható meg a nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeket nevelő szülőnek, amennyiben kérelmét tárgyév 08.01. és 10.31. napja között benyújtotta.

Újszülött érkezésekor jövedelemhatártól függetlenül Ferencváros Önkormányzata 40 000 forint születési és életkezdési támogatást biztosít a legalább két éve a kerületben élő családok számára amennyiben a szülő a támogatás iránti kérelmét a gyermek 2 éves koráig benyújtotta. A támogatással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy annak összegéből minimum 30 000 forint az újszülött gyermek részére megnyitott Start-számlára kerül átutalásra.

Legalább 2 éve a kerületben bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyek részére lehetőség van különböző típusú védőoltások után támogatást igényelni. Ferencváros Önkormányzata a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, a neisseria meningitidis baktérium okozta megbetegedés, a rotavírus okozta hasmenés ellenni védőoltások esetén legfeljebb a 3. életévét betöltő gyermek részére, a tárgyévben legfeljebb a 20. életévét betöltött személy részére HPV ellen beadott védőoltások költségét megtéríti. A pneumococcus megbetegedési veszély elhárítása céljából a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül beadott védőoltás költségének megtérítését kérheti a 65. életévét betöltött kérelmező, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a 114 000 forintot, vagy jövedelmi helyzetére tekintet nélkül a háziorvos igazolása szerint krónikus betegsége van és a kérelmet tárgyév március 31. napjáig benyújtotta.

Józsefváros

Otthonfelújítási támogatás önkormányzati lakások bérlőinek: Ezen a pályázaton józsefvárosi önkormányzati lakásban élők pályázhatnak bruttó 50 és 300 ezer forint értékű beruházásra. A támogatás teljes összege utófinanszírozás formájában kerül kifizetésre. A pályázatot legközelebb előreláthatóan 2022 novemberében írja ki az önkormányzat.

Létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása: A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját az igényelheti, akinek a létfenntartása időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem egy-két fős család esetén nem haladja meg a 128 250 forintot, három vagy több fős család esetén nem haladja meg a 114 00 forintot. Évente négy alkalommal lehet megállapítani, a kérelmek benyújtása között 1 hónapnak kell eltelnie, a benyújtás során választani lehet az alábbiak közül: utalvány, készpénz, vagy lakhatási kiadások csökkentésére. A támogatás mértéke a család nagyságától és jövedelmétől függ, de az éves keret 50 és 75 ezer forint között van. Egy alkalommal max. 30 000 forint adható, amennyiben lakhatáshoz kérik a támogatást - szolgáltató felé utalással - akkor max. 40 000 forint/alkalom az éves keretet figyelembe véve.

Fűtési- és rezsitámogatás: a támogatást az igényelheti, aki a kerületben bejelentett lakcímmel rendelkezik, Józsefvárosban él életvitelszerűen és akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem egy vagy kettő fős háztartás esetén legfeljebb 99 750 forint, három, vagy annál több fős háztartás esetén legfeljebb 85 500 forint. A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját október elejétől március végéig lehet kapni. A támogatás összege havi 6 000 forint, mely közvetlenül a fűtési szolgáltató fele kerül utalásra és a kérelmező számláján csökkenésként jelenik meg. A kérelem szeptembertől benyújtható személyesen az Önkormányzat Családtámogatási Irodáján, postai úton, vagy elektronikus formában.

Támogatás hátralék kezeléséhez: hátralékkezelési támogatást akkor lehet igényelni, ha a kérelmező háztartásában legalább két hónapja nem befizetett lakhatáshoz kapcsolódó hátralék keletkezett és a kérelmező részt vesz vagy már részt vett a JSzSzGyK-val az egy hónapos előzetes együttműködésben, ami alól felmentést kaphat az, akinél a tartozás miatt valamelyik szolgáltatást már kikapcsolták.Feltétel ezen kívül még, hogy

a kérelmezőnek nincs a lakásra tartási vagy életjáradéki szerződése

a kérelmező az elmúlt egy évben nem kapott az Önkormányzattól hátralékkiegyenlítő támogatást

a kérelmező vállalja az egyéni vagy csoportos hátralékkezelési tanácsadáson való részvételt

a kérelmező vállalja az önrész megfizetését, amely a hátralék 25%-a

a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 142 500 forint

A támogatás formája havi utalás (max. 2 éven át) vagy önkormányzati tartozás esetében adósságleírás, de csak a kezelt adósság összegéig. A bevont adósság 75%-a, de legfeljebb 300 000 forint (Egyszerre legfeljebb 500 000 forint adósságot lehet kezelni.)

Támogatás hátralék kiegyenlítéséhez: hátralékkiegyenlítő támogatást az igényelhet, aki önkormányzati lakás bérlője vagy használója az alábbi feltételekkel:

a kérelmező a lakbér vagy lakáshasználati és egyéb (pl.: víz, szemét) díj hátraléka megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött a Józsefvárosi Gazdálkodási Központtal

a kérelmező a részletek felét már befizette

a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 114 000 forint

A támogatás formája adósságleírás, a támogatás összege a hátralék legfeljebb 49%-a.

Évi egyszer vásárlási utalvány: Egy évben egy alkalommal 10 000 forint értékben vásárlási utalványt igényelhető függetlenül a korábbi rendkívüli települési támogatás kérelmektől, vagyis akár egyszerre is benyújtható. Az a kérelmező igényelheti, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 1-2 fős család esetén nem haladja meg a 128 250 forintot, 3 vagy több fős család esetén nem haladja meg a 114 000 forintot.

Energiacsomag: Az önkormányzat felhívás közzétételét tervezi, amelyben energetikai ajándékcsomagot lehet igényelni. A csomagok átadásában a JSZSZGYK fog közreműködni. A csomag tartalma várhatóan a következő lesz: hőtükör fólia radiátor mögé, energiatakarékos izzó, ablaktömítő szalag. Az igénylésről hamarosan részletes tájékoztatást adnak ki.

Közösségi mosodák a kerületben: A mosodai szolgáltatás célcsoportja azok a kerületben élő és józsefvárosi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező emberek (kivéve, akinek valamely intézménybe szól a lakcíme), akiknek a szociális helyzete és/vagy lakhatási körülményei miatt nem, vagy csak nagy nehézségek árán oldható meg a textíliák mosása, szárítása. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az egyszeri regisztráció, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával. A szolgáltatás igénybevételének díja 200 forint/ adag/alkalom. A mosás előre egyeztetett időpontban, személyesen lehetséges és ügyfelenként napi 2 adag mosás vehető igénybe.

Kecskemét

Kecskemét önkormányzata saját szociális rendelete alapján eddig is nyújtott különböző támogatásokat a rászorulóknak, egyebek között tüzifát. A közgyűlés a rendeletet októberben módosította, új elemként jelent meg a villanyáram és a gázfogyasztás támogatása. A módosított rendelet értelmében a feltételeknek megfelelő rászorulók a lakossági átlagfogyasztást meghaladó rezsiköltségük támogatására a többletfogyasztás 30 %-át, de maximum havi 6 000 forintot, az egyedül élők, vagy a gyermeküket egyedül nevelők pedig maximum havi 8000 forintot kaphatnak.

Békéscsaba

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata egész évben igyekszik támogatni az arra rászoruló családokat, időseket, illetve fiatalokat. A jelentősen megemelkedett energia árak következtében a lakosság egy részének bizonytalanná vált az anyagi helyzete, valamint az élelmiszerárak emelkedése miatt most is különösen nagy szüksége lehet a rászorulóknak a plusz segítségre. Ezért a nehézhelyzetbe került csabai családok az év bármely időszakában igényelhetnek tartósélelmiszer csomagot.

Része támogatási programjuknak az is, hogy az önkormányzat alkalmanként 5 mázsa tűzifát biztosít a szociálisan rászorulóknak a fűtési időszakban. Együttműködnek a Kormányhivatallal a barnakőszén igények felmérésében, illetve az igények kiszolgálásában.

A drámai energia áremelések hatására a szeptemberi Közgyűlésen döntés született arról, hogy megemelik a lakásfenntartási támogatás összegét és a jogosultsági jövedelemhatárt, hogy minél több rászorulót tudjanak támogatni – tájékoztatta a Pénzcentrumot Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere.

Miskolc

Miskolc városa az elszabadult rezsidíjak, a gáz és a villamos energia tarifáinak brutális drágulása közepette, saját nehéz helyzete ellenére is erőn felül igyekszik támogatni a miskolciakat, az itt élő embereket, az itt működő intézményeket, közösségeket és vállalkozásokat. Ezzel a céllal indította el a Gondoskodó Miskolc Programot, melynek részeként számtalan módon igyekszik segíteni helyben:

energiatakarékos LED-izzókra lehetett pályázni egy országos program részeként, amelyhez csatlakozva Miskolc igyekszik segíteni az áramszámlákon való takarékoskodásban, hiszen a modern izzók segítségével egy háztartás éves szinten akár 50 ezer forintot is megtakaríthat az áramdíjból

a városi víziközmű cég, a MIVÍZ Kft. december 31-ig elengedi a kamatot azoknak, akik rendeznék tartozásukat

jegyzői engedéllyel a legfeljebb négylakásos, de nem társasházi vagy lakásszövetkezeti lakóingatlanokban élőknek is van lehetősége kedvezményes földgáz igénylésre

Városvédelmi Alapot hoztak létre annak érdekében, hogy a város működése során az energiaárakból eredő többletköltségeket biztosítani tudják

rendszeresen ülésező Városvédelmi Egyeztető Testületet hívtak össze az energiaválság következtében kialakuló krízishelyzettel kapcsolatos krízismenedzsment feladatainak ellátása érdekében

ingyenes, lakossági energetikai tanácsadást indítottak a miskolciak részére

ingyenes, lakossági energetikai tanácsadást indítottak a miskolciak részére a jelenlegi támogatási rendszer átalakításán dolgoznak annak érdekében, hogy rezsitámogatást és lakásfenntartási támogatást kaphassanak a legrászorultabbak

idén is lesz szociális tűzifaosztás, amellyel a fatüzelésű otthonokban élőknek nyújtanak segítséget

biztosítják a mobilitást az önkormányzati ingatlanokban: megkönnyítették és ingyenessé tették a lakásváltást azoknak, akik kisebb lakásba szeretnének költözni

Szeged

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az országban egyedülálló szociális rendszert épített ki az évek során saját forrásból. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata idén a saját költségvetése terhére 1,2 milliárd forintot biztosít a rászoruló szegedi családok megsegítésére.

A rendszeres települési támogatások körébe tartozik a lakhatási támogatás, amely a szociálisan rászoruló háztartások részére nyújt segítséget a rezsiszámlák kifizetésében. A támogatást 6 hónapra állapítják meg, de a lejártát követően további 6 hónapra meghosszabbítható. Jelenleg a támogatás átlagos havi összege háztartásonként 9400 forint. A támogatást folyamatosan felülvizsgálja az önkormányzat a bérek és a nyugdíjszerű ellátások növekedését követendő, megtartva annak értékét.

Tavaly 170 millió forintot fizetett ki lakhatási támogatásra 1800 rászorulónak Szeged város önkormányzata. Az idei évre is ekkora a tervezett előirányzat.

Mindezeken túl idén 609 rászoruló szegedi család kapott/kap ingyen egy erdei köbméter felhasogatott tűzifát, amit ingyen szállít ki Szeged város önkormányzata, mely 75 millió forintot biztosított erre a saját forrásából.

Karácsonykor több mint kétezer szociálisan rászoruló személy, család részére állít össze 8 ezer forint értékben tartós élelmiszerekből álló csomagot az önkormányzat saját forrásból, aminek az összértéke több mint 16 millió forint.

Szombathely

Átmeneti támogatás: létfenntartási gonddal küzdő családok részére adható támogatás. Jövedelemhatár: egyedülélő esetén 57 000 forint, egyéb esetben 42 750 forint. A támogatás összege: legfeljebb évente 42 750 forint.

Rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás: rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás, jövedelemhatárhoz nem kötött támogatás. A támogatás összege: évente legfeljebb 42 750 forint, meghatározott, kivételes esetekben 85 500 forint.

Temetési támogatás: Annak a temetésről gondoskodó kérelmezőnek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 71 250 forintot. A támogatás összege: 2022. évben legalább 31 460 forint, legfeljebb a temetés teljes összege.

Fűtési támogatás: fűtési kiadásokhoz (a fűtési időszakban) nyújtott hozzájárulás. Jövedelemhatár: egyedülélő esetén 85 500 forint, egyéb esetben 57 000 forint. A támogatás összege: havonta legalább 3000 forint, legfeljebb 10 000 forint.

Adósságcsökkentési támogatás: a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok rendezéséhez biztosított támogatás.

Gyógyszertámogatás: rendszeresen felírható gyógyszerek költségéhez, vagy rendszeresen alkalmazott gyógyászati segédeszköz költségének viseléséhez nyújtható támogatás. Jövedelemhatár: egy vagy két fős háztartás esetén 114 000 forint, 3 vagy több fős háztartás esetén 71 250 forint vagy 85 500 forint (ha a háztartásban kiskorút nevelnek) A támogatás összege: az egyedülélő, nyugdíjszerű ellátásban részesülő kérelmező esetén legfeljebb havi 20 000 forint, egyéb esetben havi 12 000 forint.

Gázártámogatás: Jogosult az az átlagfogyasztás felett földgázt vételező fogyasztó, akinek egy vagy két fős háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 forintot, egyéb esetben a 114 000 forintot. A gázártámogatás egy hónapra jutó összege az átlagfogyasztás feletti m3-ként 250 forint, de legfeljebb havonta 20 000 forint.

Villamosenergia – támogatás: Jogosult az az átlagfogyasztás felett villamosenergiát vételező fogyasztó, akinek egy vagy két fős háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 forintot, egyéb esetben a 114 000 forintot. A villamosenergia - támogatás egy hónapra jutó összege az átlagfogyasztás feletti kWh-ként 11 forint, de legfeljebb havonta 5 000 forint, kivéve, ha az ingatlan fűtése kizárólag villamosenergiával történik, ebben az esetben havonta legfeljebb 10 000 forint.

Fontos megjegyezni, hogy a lista nem teljes, ezért ha a településedet, kerületedet nem találod itt, és rászoruló vagy, feltétlenül érdeklődj személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül a helyi önkormányzatodnál!

