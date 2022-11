Óriási gondban több tízezer magyar család: ezzel rengetegen nem számoltak a közelgő téli szünetben

Rengeteg magyar családnak okozhat gondot a téli szünet, ami idén a rezsiválság miatt hosszabb lesz a megszokottnál. Sokaknak vélhetően már január első hetében vissza kell menni dolgozni, a gyermekfelügyeletet meg kell valahogy oldani. A helyzeten nem segít, hogy, mint a Pénzcentrum megtudta, a táboroztató szakma nem készül extra lehetőségekkel a téli időszakra. A családszervezetek napközis foglalkozásokkal igyekeznek segíteni a bajba jutott szülőknek.

Egyre közeleg a téli szünet, amely rengeteg magyar szülőt állít kihívások elé: ugyanis a szokásosnál idén hosszabb lesz a szünidő, a kormány indoklása szerint azért, hogy az intézmények spóroljanak a rezsin. Jelen állás szerint a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21., a szünet utáni első tanítási nap pedig 2023. január 9. lesz.

Magyarul több mint két hetet nem kell iskolába menni, ami igencsak felforgathatja a családok életét, hiszen a gyermekkel - főképpen, ha még kicsi, és nem maradhat egyedül otthon - valakinek foglalkoznia kell. A Pénzcentrum most körbejárta, milyen lehetőségeik vannak a szülőknek a téli szünetben, ha nem tudnak szabadságot kivenni az extra vakáció idejére.

Mi lesz a gyerekekkel?

Kézenfekvő lehet, hogy valamilyen táborban, foglalkozáson töltsék a szünidő egy részét az iskolások, ám Tóth Béla, a Táborfigyelő ügyvezetője szerint ez sem lesz túl egyszerű.

Általánosságban a téli szünetek folyamán nem jellemző a táborok szervezése, inkább a sítáborok indulnak el, viszont ezekkel a Táborfigyelő nem foglalkozik

- emelte ki az ügyvezető. Mint mondta, többek között a rezsiemelés miatt egyelőre nem jött olyan jelzés a szakmából, hogy a meghosszabbított téli szünetre tömegesen szerveznének programokat a gyerekeknek. Ennek oka a költségek őket is érintő növekedése mellett a várhatóan hideg idő okozta lehetőségszűkülés a programok tekintetében.

A nyári időszak áraira vonatkozóan még nem tudunk érdemi információt adni, a táborszervezők jelenleg kivárnak, kalkulálnak, ugyanis a rezsiköltségek a nyári időszakban jóval alacsonyabbak, de az infláció mértékét, így a táborokhoz szükséges termékek és szolgáltatások igénybevételének árait egyelőre nem lehet megbecsülni az érintett időszakra

- mondta a szakember arra a kérdésünkre, hogy mire számíthatnak a szülők a jövő nyári programok tekintetében.

Innen is kapnak segítséget a szülők

Az ügyben megkerestünk több családszervezetet is: Nagy Anna, az Egyszülős Központ munkatársa elmondta, hogy az iskolaszünetek mindig egyszerre jelentenek örömet és feladatot a családban – és nemcsak az egyszülősökben. Ahol a szülők jó – vagy legalább együttműködő - kapcsolatban vannak, ott könnyebben meg tudják osztani egymás között a szünetet. Ilyenkor még fontosabbak azok a családi és informális kapcsolatok, amelyek segítenek megoldani ezeket a helyzeteket.

Az Egyszülős Központ az év első hetében gyerekfelügyeletet biztosít azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei a munkájuk miatt nem tudják megoldani ezeket a napokat. Nem ottalvós tábort, hanem napközbeni felügyeletet szervezünk ezekre a napokra az Egyszülős Központban

- tette hozzá. A Tóth Béla által emlegetett sítáborok a szervezet szerint nemigen jelentenek megoldást az egyedülálló szülőknek.

Vannak gyerekek, akik máskor sem mennek síelni és vannak olyanok, ahol a családban ez idén sem fog nehézséget jelenteni. Az egyszülős családok több mint a fele nehéz anyagi helyzetben él – az ő számukra nem a sítábor fogja jelenteni a megoldást a téli szünetre

- emelte ki Nagy Anna.

A Szülői Összefogás Közösség képviselője, Burai Vera korábban elmondta, hogy a szülőket is sokkolta a bejelentés, miszerint elmarad az őszi szünet, és helyette a téli szünet lesz hosszabb. Mint mondta, a szülők aggódnak, hogy a hosszabbra nyúlt első félév túl nagy megterhelést jelent majd a gyerekeknek, hiszen így a tanulóknak szeptember 1-jétől tizenhat hétig kell iskolába járniuk.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke pedig arról beszélt, a téli szünet hosszabbodásával logikus lenne, ha változna a tanév hossza is. Erről azonban majd a jogszabály módosítása után lehet biztosat mondani, akkor derülhet ki, hogy a tanév június 15-én, csütörtökön, vagy június 16-án, pénteken ér-e véget. A szakember, bár számszerűsíteni nem tudta, de azért azt mondta, hogy a téli szünet meghosszabbítása valamekkora energiamegtakarítást biztosan jelenthet az iskoláknak.

Van, akinek ez is opció

Akinek viszont van pénze, és egyébként is jár síelni, annak ez idén is opció lehet. Bár a koronavírus okozta fennakadások után most az energiaárak mérnének csapást a turizmusra.

A szakértők szerint azonban ezt a szezont még elviszi a lendület, azonban itt is számítani kell a markánsabb áremelésekkel. A bérletek alsó hangon 10 százalékkal, a szállások pedig 20 százalékkal kerülhetnek többe, mint az előző szezonban.

Továbbra is azok a családi sítáborok népszerűek, amelyek már tartalmazzák a síbérlet árát is, azonban mivel az áremelkedés az idei szezonra nagyon széles spektrumon mozog, nehéz átlagot meghatározni azzal kapcsolatban, hogy mennyivel lesz drágább az idei szezon. A szállás ára pedig nagyban függ attól is, hogy mennyire modern, felújított a szálloda, és mivel fűtenek. Szétnéztünk árak tekintetében, gyermek sítáborok esetében népszerűek a 4-5 napos táborok.

Az Alpesi Klub karácsonyi, téli sítábora Murauba tinik esetében 525 euró( 213 329 forint), juniorok esetében 490 (199 107 forint), míg gyermekek esetében 450 euróba (182 853 forint) kerül, amihez még pluszban 70 eurót (28 443 forint) kell fizetni úti költségként. Az ár itt négy napos ellátást biztosít, síoktatással és bérlettel, de lehet menni január első hetében is, szintén négy napra, ez pedig már lefedné azokat a napokat, amikor a gyermek egyébként otthon lenne a hosszabbított téli szünet alatt.