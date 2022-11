Íme az alig ismert ATM-trükk: nem is hinnéd, mennyit spórolhatsz a pénzfelvételen

Bár a magyarok is egyre inkább preferálják a bankkártyás és online fizetéses megoldásokat, előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor a készpénznek még mindig nincs alternatívája. Ilyenkor a legtöbbeknek komoly könnyedséget nyújt az államilag garantált 150 ezer forintos keret, amin belül ingyenes juthatunk hozzá pénzünkhöz bármelyik magyarországi bankautomatából. Manapság azonban egyre gyakrabban előfordul, hogy ez az összeg már nem elég. Ilyenkor sem érdemes azonban feltétlen egyből a bankfiókba rohanni, ugyanis több hazai bank is kínál már magasabb, vagy gyakoribb limittel kecsegtető ingyenes készpénzfelvételt.

Hazánkban 2014 óta minden fizetési számlával rendelkező banki ügyfél élhet a lehetőséggel, hogy havonta legfeljebb 150 ezer forint készpénzt díjmentesen vegyen fel bármelyik magyarországi ATM-ből. Ez egy alapvetően praktikus kedvezmény, főként amiatt, mert nem csupán saját bankunknál élhetünk vele, a pénzhez azonban maximum két tranzakcióval juthatunk díjmentesen, a díjmentes készpénzfelvétel ráadásul a bankszámlánkhoz tartozó szolgáltatás, így hiába váltunk ki hozzá több bankkártyák, akár magunknak, akár ha több családtag használja a 150 ezer forint marad a plafon. Így pedig maga a maximális összeg is sokaknak kevés lehet, a limit megugrása után pedig már csak tranzakciós illetékkel juthatunk hozzá.

Néhány százezer forintért is komoly díjakat fizethetünk, jóval többet, mintha átutalnánk, vagy a kártyánkat használnánk. Sokszor azonban nincs más megoldás, készpénzben kell hozzáférnünk megtakarításainkhoz. Elég csak egy felújításra gondolni, ahol a szaki jó eséllyel nem fog bankkártyát elfogadni egy többszázezres munkáért sem, de egy magánszemély minden más, akár egy használt tv, vagy telefon eladása esetén is jó eséllyel preferálja majd a készpénzes fizetést.

Több bank is kínál alternatívát

Gyorsan ki lehet futni tehát a 150 ezres lehetőség kereteiből. Ha pedig ennél több készpénzre van igényünk, az igen költséges lehet. Azonban ma már léteznek olyan számlakonstrukciók, amik esetében a klasszikus kedvezményről megmondva egy másik, nagyobb összeghatárú ingyenes konstrukcióhoz juthatunk. Így pedig már az sem egyértelmű, hogy az állam által biztosított ingyenes lehetőséget a leginkább érdemes kérnünk, banki szokásainktól függően ugyanis jobb ajánlatot is találhatunk annál.

A Pénzcentrum (a Bankmonitor által szolgáltatott) kalkulátorán keresztül igényelve ilyen kedvezményhez juthatunk például az egyébként számlavezetéssel is kecsegtető CIB ECO bankszámlánál, a havonta egy alkalommal 400 ezer forintos összeghatárig vehetünk fel készpénzt a 150 ezres, de de két alkalomra korlátozott lehetőség helyett. Ez az ajánlat nyilván azoknak lehet vonzó, akiknél az elsődleges szempont, hogy havi szinten a lehető legmagasabb összegű készpénzhez juthasson hozzá díjtétel nélkül.

Havi 400 ezer forint beérkezése esetén a Raiffeisen Prémium 2.0 számla is kínál hasonló kedvezményt. (ez a pénzmozgás egyébként a csomagnál a teljesen ingyenes bankszámla fenntartásának kondíciója is). A banknál, bár "csak" 300 ezer forintos határig élhetünk a lehetőséggel az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek számák is megtoldják további két ilyen alkalommal.

De a hazai pénzintézetek nem csak a nullás számlák mellé kínálnak hasonló kedvezményeket. Az OTP Banknál például saját ATM-ből 705 forintos havidíj megfizetése ellenére akár 5 alkalommal juthatunk tranzakciós díj nélkül készpénzhez. A Gránit Bank pedig azoknak kedvez, akik gyakrabban, de viszonylag kis összegben szeretik felvenni készpénzüket. Náluk plusz díjfizetés nélkül is 4 alkalommal (azaz az államilag garantáltnál kettővel többször) juthatunk ingyenesen készpénzhez.

Ha egyszerre kéne igazán nagy összeg

Jól látható, hogy a készpénzfelvétel még az általunk talált legnagyobb értékhatárral kecsegtető ajánlat esetén sem érfi el a félmillió forintot. Tehát ha nagyságrendileg több készpénzre van szükségünk a néhány százezer forintnál, mindenképpen számolnunk kell a tranzakció díjával is. A konkrét összegtől függően ráadásul azt is számításba kell vennük, hogy egy automata egyáltalán képes-e annak kifizetésére.

Az ATM limitekre több faktor is kihat. Egyrészt bankkártyánkon is be kell állítanunk valamilyen összeghatárt, másrészt a bankok is meghatároznak egy limitet, mind a tranzakciókra, mind a naponta felvehető készpénz összegére. Ha nem a saját bankunk automatájával próbálunk pénzhez jutni, valószínűleg banki részről egyébként alacsonyabb összeghatárral is találkozunk majd.

ATM-ből emiatt a legjobb esetben sem juthatunk 1 millió forintnál magasabb összeghez, de adott esetben 200 ezer forintnál alacsonyabban is lehet a limit egy tranzakcióra. Hiába drágább tehát a bankfiókban intézni, milliós, de akár sokszázezres összegeknél van hogy még mindig a legjobb (vagy az egyetlen) megoldás.

Persze a bankfióki készpénzfelvételnek is megvannak a maga szabvályai. Ott is meg van szabva ugyanis egy értékhatár, ami felett előre be kell jelentenünk a készpénzfelvételi szándékunkat. Ezek a limitek igen eltérőek lehetnek de ha olyan összegről beszélünk, amit automatából kényelmetlen (vagy megoldhatatlan) lenne felvenni, mindenképp érdemes egyeztetni erről a bankunkkal, legalább 2-3 nappal korábban, hogy mindenképp benne legyünk ennek határidejében. Ha pedig sikerült leegyeztetni egy időpontot, semmiképp ne késsünk el róla, mert adott esetben emiatt is büntetődíjjal kell számolnunk.