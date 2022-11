Itt vannak az őrült áremelés újabb áldozatai: nagyot nézhet, aki ezeket keresi a boltban

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Elég rosszul jár, aki most akarja korszerűbbre, takarékosabbra cserélni a háztartási gépeit: hozzávetőleg negyedével kerülnek többe a KSH által vizsgált nagy háztartási gépek (hűtő, gáztűzhely, mosógép), mint egy évvel ezelőtt, két év alatt pedig már a 40 százalékot súrolja a drágulás. Ez az áremelkedés nem volt olyan markáns a porszívók esetében, a tévék pedig most olcsóbbak is, mint januárban voltak.

Nincs könnyű helyzetben, aki ma háztartási gépeket szeretne vásárolni Magyarországon: legyen szó akár porszívóról, hűtőről, gáztűzhelyről, jócskán megemelkedtek az árak a műszaki áruházakban egyetlen év alatt. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy miképpen alakult a KSH által vizsgált háztartási eszközök ára az utóbbi 12 hónapban, és az is kiderült, mivel kell szembenéznie annak, aki még a foci vb előtt gyorsan beújítana egy tévét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 100-150 literes hűtőszekrény, beépített fagyasztóval nagyjából annyival drágult, mint az októberben mért 21,1 százalékos infláció: manapság átlagosan 86 600 forintot kell érte fizetni a boltokban, egy évvel ezelőtt ugyanez még csak 71 610 forint volt. 2020-hoz képest a hűtő ára több mint 37 százalékkal emelkedett meg. De az is szívhatja a fogát, aki egy új gáztűzhelyt vásárolna a konyhába, ugyanis mára több mint negyedével többet kell érte fizetni, mint tavaly októberben. Egy éve még 80 ezer forint alatt volt a KSH szerinti átlagár, a múlt hónapban viszont ez 100 ezer forint fölé emelkedett. 2020 októberéhez képeszt a hűtőhöz hasonló mértékben emelkedtek a tűzhelyárak. A háztartási nagygépek közül még az automata mosógép (6-8 kg kapacitással) árát követi a KSH, ammely szintén több mint 25 százalékot drágult egyetlen év alatt: tavaly októberben még 120 ezer forint alatt volt az átlagára, mára már a 150 ezret közelíti. A 2020 októberéhez viszonyított áremelkedés a mosógépnél is követi a többi nagygép trendjét, közelíti a 40 százalékot! Kisméretű cikkek közül a porszívó (650-900W, porzsák nélküli) szerepel a KSH adatbázisában, és mint látható, a porszívó-vásárlók még viszonylag jól jártak, hiszen a termék bőven az infláció alatti mértékben drágult, egy év alatt 11,5 százalékot emelkedett az ára. Sőt, még a hazai pénzromlás berobbanása előtt, 2020 októberében sem kellett érte sokkal többet fizetni, mint manapság: azóta 14,3 százalékkal emelkedett az ára a boltokban. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ezen a sztárterméken nem fogott az infláció Mint korábban a Pénzcentrum beszámolt róla: a televíziók ára messze alulmaradt az átlagos inflációtól, sőt a tévék ára hónapok óta csökkenést mutat! Tevaly októberhez képest pedig mindösszesen 6,7 százalékkal nőtt a televíziók ára. 2020 októberéhez képest viszont már a 21 százalékot közelíti a drágulás. Ezt alátámasztják a lapunknak megszólaló áruházak tapasztalatai is: az eMag például arról tájékoztatta lapunkat, hogy ők egyértelműen azt tapasztalják, hogy kisebb mértékben drágultak itthon a tévék, mert a gyártók féltik a piacaikat, inkább hajlandók bevállalni az árfolyamveszteséget: a tavalyi év hasonló időszakához képest elmondható, hogy az eladási átlagár 14 százalékkal növekedett a tévék terén az eMag-nál. Nagyon hasonló tendenciákról számolt be a Media Markt is, ahol jelenleg a tv piaci átlagára 160-165 ezer forint, tavaly ilyenkor 150-155 ezer forint volt, tehát valóban elmondhatjuk, hogy a más területeken észlelt hatalmas áremelkedésekhez képest ez mérsékeltnek számít.

Címlapkép: Getty Images

