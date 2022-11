Valóságos nyugdíjas roham indulhat most a boltokba: idős magyarok milliói várták ez a napot

Nyugdíjas roham indulhat novemberben a boltokba, hiszen a nyugdíjemelés és a prémium is nagy valószínűséggel pozitívan fog hatni a vásárlási kedvre. Legalábbis az év első felében ezt lehetett tapasztalni az SZJA-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj kapcsán. Arra azonban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára már most felhívta a figyelmet, hogy mennyiségben nézve egyes termékcsoportokból már kevesebbet vásárolnak a családok és a nyugdíjasok is a boltokban, ez pedig egyértelműen az elszálló infláció következménye. Ennek ellenére a szakember a mostani hónapokhoz képest több nyugdíjas vásárlást vár a karácsonyi időszakra.

Éppen egy hét telt el november 11-e óta, amikoris a magyar nyugdíjasok megkapták a nyugdíjemelésüket és a nyugdíjprémiumot is. A juttatást két utalásban kapták azok, akik bankszámlára kapják a járandóságukat. Aki pedig a postai kézbesítést választotta, az eddig megszokott naptári napon a postástól vehette át a neki járó összeget.

A novemberi plusz juttatások kapcsán kíváncsiak voltunk, vajon várható-e valóságos roham a nyugdíjasok részéről a boltok irányába. Korábban az évben ugyanis már volt egy komoly SZJA-visszatérítés, illetve egy 13. havi nyugdíj odaadás is, ami jócskán megdobta a hazai kiskereskedelem forgalmát. Ennek apropóján kérdeztük meg Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárát, mire számítanak most a nyugdíjemelés és a prémium kifizetése kapcsán.

Jöhet a roham

Vámos György a Pénzcentrumnak elmondta, a kereskedők természetesen figyelemmel kísérik a vásárlók jövedelmi helyzetének változásait is, a nyilvánosan elérhető adatok, információk alapján. A nyugdíjasok pedig meglehetősen széles vásárlói kört jelentenek, így az ezzel kapcsolatos változások is igen fontosak a kereskedőknek. Azt viszont a főtitkár megjegyzi, egyidejűleg többféle tényező is szerepet játszik a vásárlóerő változásaiban, melyek hatásai nem mindig választhatók szét.

Egyértelmű, hogy a nyugdíjemelés kedvező hatást gyakorol e kör vásárlóerejére és nyilván ezzel számolnak is a kereskedelmi vállalkozások. A nyugdíjas jövedelmek felhasználásának egyik legnagyobb területe a bolti, ezen belül elsősorban az élelmiszerek vásárlása. A jelenlegi inflációs környezetben különösen fontos ez a juttatás, de nyilván más területeken is költenek belőle (például rezsi, gyógyszerek)

- emelte ki válaszában Vámos György. A szakember a korábbi időszakról elmondta, a 13. havi nyugdíj juttatásának időszakában más egyszeri javadalmazásokat is kaptak a családok (SzJA visszatérítés, béremelések), így ez az az időszak, amikor az egyes hatások nehezen lennének szétválaszthatók, de tény, hogy az első negyedévben jelentősen megugrott a kiskereskedelmi piac. Ebben nyilván szerepet játszott a 13. havi nyugdíj is.

„Sajnálatos módon az év végére fut fel csúcsára az infláció az előrejelzések szerint. A legutóbbi KSH adat is 20%-feletti drágulást mutat, az élelmiszereknél pedig túllépte a 40%-os mértéket az áremelkedés. Ez eleve megfontoltabbá teszi a vásárlókat is, a legkisebb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasokat különösen” – emelte ki a főtitkár, aki beszámolt arról is, már kimutatja a statisztika, de a gyakorlati tapasztalatok is arra mutatnak, hogy mennyiségben nézve egyes termékcsoportokból már kevesebbet vásárolnak a családok és a nyugdíjasok is.

A karácsonyi időszakra előre tekintve ugyanakkor azt várjuk, hogy a csúcsra futó infláció ellenére is a mostani hónapokhoz képest többet fognak vásárolni a nyugdíjasok is, a családok mellett

- osztotta meg lapunkkal várakozásait Vámos György.

Trükkös volt a novemberi emelés és prémium

Az idei emelés és prémium számítása trükkösebbre sikeredett annál, mint amire számítani lehetett. Varga Mihály, pénzügyminiszter ugyanis több újságírói kérdésre reagálva elmondta, „a nyugdíjak és a nyugdíjakkal azonos módon emelendő ellátások 2022. januárjában 5%-kal emelkedtek. Ezt követően a kormány júliusban – januártól visszamenőleg – további 3,9%-os mértékű soron kívüli kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Az infláció emelkedésére tekintettel novemberben további 4,5%-os kiegészítő emelésre kerül sor, amelyet szintén januárra visszamenőlegesen kapnak meg az érintettek."

Kitért arra is, hogy „az évközi emeléseket minden esetben januártól, visszamenőleg kell végrehajtani. Az azonos évben végrehajtott emelések mértéke tehát nem összeadandó, (...) hanem azokat össze kell szorozni: 1,05x1,039x1,045=1,14. Az emelt összegre kell tehát rátenni a következő, évközi emelést." Igen ám, de korábban több nyugdíjszakértő, illetve a különböző portálok, köztük a Pénzcentrum és a Portfolio is is úgy számolt, hogy 13,4 százalékos emelés lesz. A múlt évi nyugdíjhoz viszonyítva 4,5%-kal, az októberihez képest azonban 4,13 százalékkal lehet többre számítani. Ugyanis a nyugdíjrendelet szerint az emelt nyugdíjösszeg alapját, - ahogy a júliusi évközi emelés esetén is - elvileg most is a 2022. januári emelés előtti havi ellátás mértéke határozza meg.

De ez idén nem így történt. Azaz a Magyar Államkincstár most úgy számolt, ahogy azt a pénzügyminiszter korábban kifejtette. Ennek persze sok szépkorú magyar örülhetett, hiszen így több pénzt kaptak készhez, mint amire az eddigi évek tapasztalatai alapján számítani lehetett. A több pénz pedig várhatóan több költekezést is jelent, főleg az év végi hajrában.