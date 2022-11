Kiderült a nagy magnéziumtitok: ezt rontják el a legtöbben, így hiába szedik a drága tablettákat

A magnézium és vegyületei az étrendkiegészítőkben az egyik leggyakrabban előforduló összetevő a vitaminok után. Általában az idegrendszer megfelelő működésével hozzák összefüggésbe, azonban még számos folyamatban van fontos szerepe a szervezetben - köztük az izmok, valamint a szív- és érrendeszer működésében, az anyagcserében és a csontok felépítésében. Számos jótékony élettani hatása is van, mint a stressz, az izomgörcsök és a vérnyomás csökkentése, fejfájás csillapítása, vagy a fizikai teljesítőképesség növelése. Az, hogy kinek mennyit érdemes fogyasztania magnéziumból ételek, italok vagy étrendkiegészítők útján, függ az életkortól és az egészségi állapottól is. Rengetegen szedik nem megfelelő mennyiségben, illetve rossz időpontban a magnéziumot, amikor nem tud hasznosulni.

A Pénzcentrum Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HYGSZ) szakmai igazgatóját kérdezte arról, milyen esetben érdemes magnéziumot szednie valakinek, hogyan kell szedni a készítményeket, hogy hatásosak legyenek, és milyen étrendkiegészítőt érdemes választani. A C-vitamin és a D-vitamin után azért foglalkozunk most a magnézium szedésével, mert sokan csak az őszi-téli szezonban kezdenek időszakosan étrendkiegészítőket szedni, így nincs benne tapasztalatuk. Valamint akárcsak a vitaminok esetében, sok készítmény egyáltalán nem olcsó, és ha rosszul szedi valaki, nem tud hasznosulni, akkor pedig pénzkidobás volt megvenni és beszedni.

A HGYSZ szakmai igazgatója lapunknak elmondta, hogy a magnézium az emberi szervezet működéséhez feltétlenül szükséges nyomelem, mely számos fontos élettani funkcióban tölt be szerepet. "Hozzájárul többek között az idegrendszer, az izmok, az immunrendszer és több száz enzim működéséhez, részt vesz az energiatermelésben, a vércukor anyagcserében és a vérnyomás szabályozásában. Mivel számos növényi és állati eredetű élelmiszerben, illetve ivó- és ásványvizekben is megtalálható, kiegyensúlyozott étrend fogyasztása esetén általában elegendő magnéziumot viszünk be a szervezetünkbe."

A magnézium természetes forrásai A zöldleveles zöldségek, mint a spenót, sóska, jó magnéziumforrások, ahogy a káposztafélék is. A gyümölcsök közül pedig a banán, az alma, a körte és a citrusfélék a legjobbak. Az avokádó és a hüvelyesek is kiváló magnéziumforrások. Bevihetjük még a hasznos nyomelemet teljeskiörlésű gabonák, olajos magvak, illetve halfélék útján is. Bár ezek a legjobb természetes források, a magnézium még számos ételben, italban megtalálható, mint az étcsokoládé, a tejtermékek, vagy akár az ásványvíz, így naponta rengeteg táplálékkal hozzájuthatunk a szükséges mennyiséghez.

A magnézium fokozott bevitelére a szakértő szerint általában a károsodott felszívódás vagy a megnövekedett igény miatt lehet szükség.

Több mennyiségre lehet szükség fizikai erőkifejtéseknél, mint például a sportolás vagy a nehéz fizikai munka. Betegségek következtében is kialakulhat magnézium hiány a szervezetben, például tápanyag felszívódási zavaroknál vagy vesebetegeknél. Speciális diéták alkalmazása vagy étkezési zavarok együtt járhatnak a csökkent bevitellel. Továbbá azt sem szabad elfelejtenünk, hogy gyógyszerek mellékhatásaként is csökkenthet a magnézium mennyisége. Ilyenkor a kiváltó okoktól függően érdemes lehet a magnéziumot önmagában vagy más vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel együtt pótolni

- mondta el Marjai Tamás. Az azonban nem mindegy, hogy milyen mennyiségben, illetve milyen más gyógyszerekkel, étrendkiegészítőkkel együtt szedünk magnéziumot. Ahogy a szakértő is hangsúlyozta, egy egészséges szervezetben a szükséges mennyiségű magnézium beviteléhez elegendő a kiegyensúlyozott étrend tartása, azonban ha valamilyen oknál fogva mégis több magnéziumot szeretnénk bevinni a szervezetbe, akkor az adagolás megválasztásánál több szempontot is érdemes figyelembe vennünk.

Felnőttek számára 375 mg magnézium bevitelét ajánlott fogyasztani naponta hivatalosan. Az adagolásnál figyelembe kell vennünk, hogy az egyes termékek a magnéziumot nem önmagában tartalmazzák, hanem különböző szerves és szervetlen sók formájában. Ezeknek a sóknak a magnéziumtartalma nagyon eltérő lehet, ezért sok készítményen nem csak az adott összetevő tömegét, hanem a pontos magnézium tartalmat is feltüntetik. Ez sokat segíthet a különböző termékek összehasonlításában

- magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy az sem mindegy, hogy milyen más készítményekkel együtt szedjük be a magnézium tartalmú gyógyszereket és étrend-kiegészítőket.

A magnézium kölcsönhatásba tud lépni egyes gyógyszerekkel, így akadályozni tudja a saját és a gyógyszer felszívódását is. Ilyenkor érdemes legalább két-három óra szünetet tartani a két készítmény bevétele között a szakember szerint.

Marjai Tamás azt is elmondta, hogy túl nagy adag magnéziumsó bevétele hasmenést okozhat, vesebetegeknél pedig a magnézium csökkent ürítése miatt szaporodhat fel túlságosan, ami a túladagolásos tünetek megjelenéséhez vezethet. "Mindezek miatt mindenkinek azt javasoljuk, hogy aki valamilyen betegséggel, felszívódási zavarral küzd, vagy más gyógyszert is szed, az konzultáljon a kezelőorvosával vagy gyógyszerészével a pontos adagolás megállapítása érdekében" - javasolta a HGYSZ szakmai igazgatója.

A fenti táblázat is összefoglalja, mennyi tényező befolyásolhatja, hogy kinek mekkora mennyiségű magnéziumra van szüksége. Az ilyen adagolási útmutatók azonban csak mankók, egyénenként más vonatkozhat például rendszeresen sportoló nőkre; idősödő, dohányos férfiakra, stresszes tinédzserekre. Ha van bármilyen rendszeresen szedett gyógyszer, vagy étrendkiegészítő az ugyancsak konzultációra adhat okot gyógyszerésszel, illetve orvossal, hiszen a magnézium és más szerek gátolhatják egymás felszívódását.

Amíg például a B6 vitamin segíti a felszívódást, a vas- illetve a nátrium-fluorid tartalmú gyógyszerek, egyes antibiotikumok és csontritkulást kezelő gyógyszerek beszedése és a magnézium bevétele között érdemes időt hagyni. A kalcium és káliumszintén kevésbé hasznosul magnéziumkúra esetén, ezért ilyenkor ezek kiegészítő pótlása is indokolt lehet. Nem kedveznek a magnézium felszívódásának a magas zsírtartalmú ételek, a szénsavas üdítőitalok és az alkohol sem.

Nehéz a választás

Rengetegféle magnéziumkészítményt lehet vásárolni patikákban, drogériákban, élelmiszerboltokban és más helyeken. Az OGYÉI által nyilvántartott étrendkiegészítők 6%-a tartalmaz magnéziumot is valamilyen formában, ez is 1472 darab készítményt jelent. Összehasonlításképpen, a szintén gyakran emlegetett cinket 5,6%, kalciumot 4,7%, folsavat 1,6% tartalmaz. A gyógyszernek minősülő készítményeknek pedig fél százalékában van magnézium-vegyület, 182 forgalomban lévő szerben jelenleg.

Viszont a készítményekben legtöbbször más is van, nem csak magnézium. Gyakran kombinálják B6-tal, káliummal, cinkkel, szelénnel, kalciummal, taurinnal, vitaminokkal, omega 3-mal, vitaminokkal és egyéb ásványi anyagokkal. Mivel a választék is nagy és a készítmények is sokfélék, nem egyszerű a döntés.

Mivel a magnéziumnak számos szerepe van az emberi testben, ezért igen gyakran kombinálják más hatóanyagokkal azért, hogy jobb hatást érjenek el vele. Így megtalálhatjuk csontritkulás elleni készítményekben kalciummal kombinálva, vagy B6 vitaminnal együtt a stressz csökkentésének érdekében. Emellett alapvetően része a széles körű vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmazó termékeknek

- magyarázta Marjai Tamás. A HGYSZ szakmai igazgatója szerint azt, hogy melyik készítményt érdemes választani, mindig az alkalmazás célja dönti el. "Célzott pótlás esetében jól alkalmazhatóak a nagy mennyiségben csak magnéziumtartalmú készítmények. Általános kiegészítésre a multivitaminnal kiegészített változatok lehetnek hasznosak. Az egyes betegségek megelőzésére vagy kezelésére pedig jól kombinálhatók más hatóanyagokkal, hogy fokozottabb hatást érjünk el" - javasolta a szakértő.