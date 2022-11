Nesze neked rezsiemelés: százával húzzák le a rolót a magyar Posták

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elszálló rezsi miatt összesen 366 postahivatal zár be az országban, nemcsak kistelepüléseken, hanem nagyvárosokban is. Szegeden tizenkettő, Miskolcon, Debrecenben és Pécsen kilenc, Nyíregyházán hét, Győrben öt posta zár be az energiatakarékosságra hivatkozva. Salgótarjánban öt posta működését függesztik fel, a városban aláírásgyűjtés indult az intézkedés ellen - számolt be az RTL Híradója.

A Postás Szakszervezet elnöke, Tóth Zsuzsanna azt mondta: őket is meglepetésként érte a bezárások híre; 2 perccel azelőtt közölték velük a hírt, mielőtt megjelent az erről szóló rendelet. Mint fogalmazott, "péntek délre voltak az érdekképviseletek vezetői behívva munkáltatóval való találkozóra, tehát tulajdonképpen a dolgozókkal egyidőben kaptuk meg a tájékoztatást." A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakszervezeti vezető azt mondta: a posta belső szabályai szerint 60 napra vezényelhetik át a dolgozókat más hivatalokba, úgy számol: az ideiglenes bezárásokat tavasszal oldhatják fel. A kispostákon dolgozó kollegák a nagy postahivatalokhoz kerülnek átirányításra. A szüneteltetés során valamennyi érintett munkavállalónak lesz munkahelye, legalábbis Tóth Zsuzsanna szerint. Az RTL kérdésre, miszerint más állami szolgáltató vállalatoknál is kell-e számítani ideiglenes bezárásokra, a kormány hétfőn érdemben nem válaszolt.

