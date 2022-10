Csoportos létszámleépítés a Magyar Postánál: 366 helyen szűnik meg ideiglenesen a szolgáltatás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

November 12-től 366 postahelyen fog szünetelni ideiglenesen a szolgáltatás, mivel a rendkívüli takarékossági intézkedések az állami vállalatot is érintik - jelentette be Simon Csilla, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese egy háttérbeszélgetésen a Portfolio szerint. Csoportos létszámleépítésbe is kezd a vállalat, 300 főt küldenek el.

A Magyar Postára is vonatkozik a 25%-os megtakarítási rendelet az energiafelhasználásra vonatkozóan, ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha bezárják az alacsony forgalmú postákat. Simon Csilla, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese elmondta, ennyire visszafogott energiafelhasználást csak takarékossági intézkedésekkel tudnak biztosítani, október elején Budapesten 35 alacsony forgalmú postahelyet zártak be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Országosan 366 postahelyen, 210 településen fog ideiglenesen szünetelni a szolgáltatás november 12-től. Ahol több posta is működik, ott a fennaradó szolgáltatóhely megemelt kapacitásokkal üzemel majd. Ahol nincs másik posta (109 ilyen település van), a szolgáltatások a mobilposta segítségével lesznek elérhetők. A változás nem érinti a küldemények házhoz kézbesítését, a postával érintett települések 10 százalékát érinti a mostani döntés. Az érintett helyeken dolgozó 740 főt átirányítják más közeli postahelyekre, ahol a forgalom várhatóan növekedni fog. Közölte: az irányítás-szolgáltatás területén 4600 kolléga dolgozik jelenleg, 300 munkavállalót elbocsátanak csoportos létszámleépítés keretében. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ez Budapesten több mint 150 főt fog érinteni, Pest, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben várhatóan több mint 30-30 fő. Simon Csilla kiemelte: nem a kézbesítő és kiszolgáló személyzet létszámában lesz változás, ott továbbra is keresnek embereket, a most elbocsátott munkavállalóknak felajánlanak pozíciókat ezeken a területeken.

