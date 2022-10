Megjelent a pontos lista: ezen a 366 helyen nem lesz posta novembertől

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tegnap számoltunk be róla, hogy a 25%-os előirányzott állami rezsicsökkentés miatt miatt november 12-től 366 postahelyen fog szünetelni ideiglenesen a szolgáltatás. Most megjelent a lista is arról, hogy pontosan mely posták fognak érint a bezárás.

A Magyar Postára is vonatkozik a 25%-os megtakarítási rendelet az energiafelhasználásra vonatkozóan, ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha bezárják az alacsony forgalmú postákat. Október elején Budapesten 35 alacsony forgalmú postahelyet zártak be véglegesen a rezsiköltsége lefaragása miatt. Országosan 366 postahelyen, 210 településen fog ideiglenesen szünetelni a szolgáltatás november 12-től. Ma a Magyar Posta honlapján megjelent a részletes lista a bezáró postahelyekről. Budapesten a korábbi 35 posta után még 22 zár be, bár az utóbbiak csak ideiglenesen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! EZ IS ÉRDEKELHET Csoportos létszámleépítés a Magyar Postánál: 366 helyen szűnik meg ideiglenesen a szolgáltatás November 12-től 366 postahelyen fog szünetelni ideiglenesen a szolgáltatás. Csoportos létszámleépítésbe is kezd a vállalat, 300 főt küldenek el.

Címlapkép: Getty Images

