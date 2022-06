Jöhet a milliós kazáncsere rengeteg magyar családnál: ez fájni fog, ha nem lépsz időben

Ezek voltak a legérdekesebb, legolvasottabb, legfontosabb hírek a Pénzcentrumon 2022 25. hetén.

Alább összegyűjtöttük neked a 25. hét legérdekesebb híreit a Pénzcentrumról, így könnydén bepótolhatod, amiről a napi hírzaj miatt esetleg lemaradtál. A teljes írás elolvasásához kattints az ajánlódobozokra vagy a címekre.

Júliustól már nem lehet így fizetni a magyar boltokban: sokaknak fog fájni a kivezetés

Fogy az idő, már csak bő egy hétig lehet SZÉP-kártyával vásárolni a magyar boltokban, legalábbis a vonatkozó rendeletet mindeddig nem hosszabbította meg a kormány, így az július elsejével lejár. A február elsején bevezetett intézkedés hatására megugrott a költések összege, de a vendéglátósoknak nem tetszett a bejelentés.

Modern népbetegség leselkedik a magyarokra: szörnyű kínokat okoz, ha nem veszed észre időben

Nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is oda kell figyelni, hogy csökkentse a képernyők előtt töltött időt. Nem is gondolnánk, mennyi betegséget hozhat, amennyiben nem figyelünk oda magunkra és a szokásainkra: a szemünktől a lábunkig és hátunkig fájhat mindenünk, de egyszerű szabályokkal elkerülhetjük, hogy a népbetegségek minket is utolérjenek.

Itt a sírig tartó munka: rengeteg magyar nyugdíjas kénytelen újra dolgozni, ennyit keresnek 2022-ben

A magas infláció sokakat ösztönöz arra, hogy kiegészítsék a jövedelmüket, így lépést tartva a folyamatosan emelkedő árakkal. Jelenleg itthon több területen is munkaerőhiány van, a piac bővítésének pedig egyik lehetséges módja a nyugdíjasok alkalmazása. Mivel jelenleg sok a nyitott pozíció, illetve a dráfulás érzékenyen érinti a nyugdíjasok, így nem meglepő, hogy egyre többen keresnek munkát az idősebb korosztály tagjai közül. A nyugdíjasok munkavállalási lehetőségeiről beszélgettünk Dolgos Attilával, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Közész) alelnökével.

Alig ismert törvény miatt üthetik meg a bokájukat a magyar autósok: ezért akár börtön is járhat

Súlyos büntetést kockáztat, aki nem áll meg segíteni egy-egy közlekedési balesetnél. A friss adatok szerint 2002-ban több száz esetben nem nyújtottak elvárható segítséget a magyarok - és az ügyből eljárás is indult. Kevesen tudják, de a segítségnyújtás elmulasztását nem csak a közlekedők tudják elkövetni: éppen elég hozzá elsétálni például egy földön fekvő ember mellett. A Btk. szerint, ha valaki nem nyújt elvárható segítséget, legdurvább esetben akár 5 év börtönt is kaphat.

Jöhet a milliós kazáncsere rengeteg magyar családnál: ez fájni fog, ha nem lépsz időben

Egy átlagos méretű magyar családi házban a kazáncsere akár 1 millió forintba is kerülhet jelenleg. És ez még csak egy olcsóbb számítás. A pénznél azonban még nagyobb probléma lehet, hogy a legnagyobb hidegben döglik be a rendszer, ilyenkor pedig a probléma elhárítása rengeteg időbe is telhet. Ezért érdemes már most elkezdeni időpontot egyeztetni egy szakival az éves karbantartásra, mert bár még messze van a fűtési szezon, de előfordulhat, hogy még nyár közepén is heteket kell várnunk egy időpontért.

