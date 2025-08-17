Kiadták a kilövést a dollár ellen? Beláthatatlan következménye lesz, ha ez tényleg megtörténik

David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével az adatok integritása és a kiberbiztonság válhat a globális monetáris rend átformálójává - közölte a Portfolio.
Az Egyesült Államok valutája több mint 80 éve meghatározó szerepet tölt be a nemzetközi pénzügyekben, amit az ország gazdasági mérete, hiteles intézményrendszere, fejlett pénzügyi piacai és geopolitikai hatalma alapozott meg. A digitális technológiák elterjedésével azonban egy új tényező, az adatok integritása alakíthatja át a globális monetáris rendet - írja vendégcikkében Hélène Rey, a London Business School közgazdászprofesszora.
A pénzmozgások egyre inkább digitális síkra terelődnek a stablecoinok, tokenizált eszközök és jegybanki digitális valuták révén. Ennek következtében a valutahálózatok hitelessége már nemcsak a makrogazdasági alapokon, hanem a technológiai infrastruktúra biztonságán és megbízhatóságán is múlik.
A makrogazdasági szempontok továbbra is fontosak maradnak. A stablecoinok például csökkenthetik az államok költségvetési bevételeit a szeniorázs privatizálásával és az adóelkerülés megkönnyítésével. Ha egy stablecoin árfolyama jelentősen eltér a rögzített értékétől, az bizalmi válságot és pánikot okozhat, ami rendszerszintű következményekkel járhat, különösen a dollárhoz kötött, amerikai állampapírokkal fedezett tokenek esetében.
A hagyományos hitelességi problémákon túl azonban új típusú kiberbiztonsági kockázatok is megjelennek. Az amerikai kereskedelmi minisztérium szabványügyi és technológiai intézete már 2016-ban figyelmeztetett, hogy a kvantumszámítógépek hamarosan képesek lehetnek feltörni a jelenleg használt kriptográfiai rendszereket.
Ez alapjaiban változtathatja meg a nemzetközi monetáris versenyt. Az Egyesült Államok eddig jelentős előnyöket élvezett a dollár dominanciájából, beleértve az alacsony kamatszintű hitelfelvétel lehetőségét és a tartós kereskedelmi deficit fenntartását. A digitális korban azonban a kód hitelessége, a kriptográfiai szabványok minősége és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség ugyanolyan fontossá válhat, mint a gazdasági erő vagy a jegybanki hitelesség.
Ha a technológiai különbség elég nagy, akkor a kiberfenyegetésekkel szemben legjobban védett valuta lesz a legvonzóbb, amely nem feltétlenül az, amelyik mögött a legerősebb gazdaság vagy a leghitelesebb jegybank áll
- áll az írásban. A stablecoinok növekvő használata a határokon átnyúló fizetésekben számos kérdést vet fel: Ki felel a főkönyv irányításáért? Mennyire védett a rendszer a rosszindulatú szereplőkkel szemben? Mi történik, ha a kvantum-számítástechnika fejlődése veszélyezteti egy valuta kriptográfiai alapjait?
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
Ha a szabályozók nem kezelik megfelelően ezeket a kérdéseket, visszatérhetünk a 19. századi volatilis és töredezett monetáris rendszerhez, amikor a magánpénz korlátlan kibocsátása pénzügyi pánikokhoz és összeomlásokhoz vezetett.
A jövőben kialakulhat egy többpólusú monetáris rendszer, amelyben egyes valuták "integritási prémiumot" élveznek a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességük és az adatok ellenőrizhetősége alapján. A legsikeresebb valuták robusztus pénzügyi architektúrát kínálnak majd a tranzakciók validálásától a felhasználók védelméig.
"A fizetési infrastruktúra feletti ellenőrzés egyre inkább meghatározhatja a gazdasági szuverenitást" - írja a cikkben a szakért. A fizetési adatok stratégiai értéke miatt a digitális valuták nem semleges technológiák, hanem a hatalmi versengés új terepei.
A nemzetközi monetáris stabilitás megőrzéséhez elengedhetetlen lesz a tokenizáció, a kriptográfiai interoperabilitás, az adatvédelem és a kvantumszámítógépekkel szembeni ellenálló képesség szabványainak globális koordinációja. Enélkül a rivalizáló, töredezett hálózatok elterjedése instabilitáshoz vezethet.
Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői.
Az árrésstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.
Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.
A rendszerváltás egyik legnagyobb vitát kiváltó ügye volt a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése, amely generációk számára szimbolikus konfliktus volt évtizedekig
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.