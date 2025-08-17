2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
29 °C Budapest
Boxkesztyű tartja a dollárbankjegyet fekete cement háttéren. Fogalom bokszfogadás vagy üzleti küzdelem. Felülnézet és másolási hely a szöveghez.
Gazdaság

Kiadták a kilövést a dollár ellen? Beláthatatlan következménye lesz, ha ez tényleg megtörténik

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 11:31

Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével az adatok integritása és a kiberbiztonság válhat a globális monetáris rend átformálójává - közölte a Portfolio.

Az Egyesült Államok valutája több mint 80 éve meghatározó szerepet tölt be a nemzetközi pénzügyekben, amit az ország gazdasági mérete, hiteles intézményrendszere, fejlett pénzügyi piacai és geopolitikai hatalma alapozott meg. A digitális technológiák elterjedésével azonban egy új tényező, az adatok integritása alakíthatja át a globális monetáris rendet - írja vendégcikkében Hélène Rey, a London Business School közgazdászprofesszora.

A pénzmozgások egyre inkább digitális síkra terelődnek a stablecoinok, tokenizált eszközök és jegybanki digitális valuták révén. Ennek következtében a valutahálózatok hitelessége már nemcsak a makrogazdasági alapokon, hanem a technológiai infrastruktúra biztonságán és megbízhatóságán is múlik.

A makrogazdasági szempontok továbbra is fontosak maradnak. A stablecoinok például csökkenthetik az államok költségvetési bevételeit a szeniorázs privatizálásával és az adóelkerülés megkönnyítésével. Ha egy stablecoin árfolyama jelentősen eltér a rögzített értékétől, az bizalmi válságot és pánikot okozhat, ami rendszerszintű következményekkel járhat, különösen a dollárhoz kötött, amerikai állampapírokkal fedezett tokenek esetében.

A hagyományos hitelességi problémákon túl azonban új típusú kiberbiztonsági kockázatok is megjelennek. Az amerikai kereskedelmi minisztérium szabványügyi és technológiai intézete már 2016-ban figyelmeztetett, hogy a kvantumszámítógépek hamarosan képesek lehetnek feltörni a jelenleg használt kriptográfiai rendszereket.

Ez alapjaiban változtathatja meg a nemzetközi monetáris versenyt. Az Egyesült Államok eddig jelentős előnyöket élvezett a dollár dominanciájából, beleértve az alacsony kamatszintű hitelfelvétel lehetőségét és a tartós kereskedelmi deficit fenntartását. A digitális korban azonban a kód hitelessége, a kriptográfiai szabványok minősége és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség ugyanolyan fontossá válhat, mint a gazdasági erő vagy a jegybanki hitelesség.

Ha a technológiai különbség elég nagy, akkor a kiberfenyegetésekkel szemben legjobban védett valuta lesz a legvonzóbb, amely nem feltétlenül az, amelyik mögött a legerősebb gazdaság vagy a leghitelesebb jegybank áll

- áll az írásban. A stablecoinok növekvő használata a határokon átnyúló fizetésekben számos kérdést vet fel: Ki felel a főkönyv irányításáért? Mennyire védett a rendszer a rosszindulatú szereplőkkel szemben? Mi történik, ha a kvantum-számítástechnika fejlődése veszélyezteti egy valuta kriptográfiai alapjait?

Ha a szabályozók nem kezelik megfelelően ezeket a kérdéseket, visszatérhetünk a 19. századi volatilis és töredezett monetáris rendszerhez, amikor a magánpénz korlátlan kibocsátása pénzügyi pánikokhoz és összeomlásokhoz vezetett.

A jövőben kialakulhat egy többpólusú monetáris rendszer, amelyben egyes valuták "integritási prémiumot" élveznek a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességük és az adatok ellenőrizhetősége alapján. A legsikeresebb valuták robusztus pénzügyi architektúrát kínálnak majd a tranzakciók validálásától a felhasználók védelméig.

"A fizetési infrastruktúra feletti ellenőrzés egyre inkább meghatározhatja a gazdasági szuverenitást" - írja a cikkben a szakért. A fizetési adatok stratégiai értéke miatt a digitális valuták nem semleges technológiák, hanem a hatalmi versengés új terepei.

A nemzetközi monetáris stabilitás megőrzéséhez elengedhetetlen lesz a tokenizáció, a kriptográfiai interoperabilitás, az adatvédelem és a kvantumszámítógépekkel szembeni ellenálló képesség szabványainak globális koordinációja. Enélkül a rivalizáló, töredezett hálózatok elterjedése instabilitáshoz vezethet.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #dollár #adatok #nemzeti bank #kriptopénz #kriptovaluta #kriptodeviza #valuták #kriptotőzsde #kripto

