2025. augusztus 18. hétfő Ilona
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
3d animáció a tőzsdei információkról,tőzsdei oszlopdiagram kereskedés,statisztikák, pénzügyi piaci adatok, elemzések és jelentések,interaktív brókerek pénzügyi kimutatások
Gazdaság

Megállíthatatlan a BUX: új történelmi magasságban zárt a tőzsde

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 20:16

Új történelmi csúcson zárt hétfőn a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 372,96 ponttal, vagyis 0,35 százalékkal erősödött, így 105 519,51 ponton fejezte be a kereskedést. Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.

A részvénypiac forgalma 8 milliárd forint volt, ami a megszokottnál alacsonyabbnak számít. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Czibere Ákos elmondta: eseménytelen, inkább kivárásos kereskedési napot láthattunk, különösebb piacbefolyásoló adat vagy hír nélkül, ennek ellenére a BUX felülteljesítette az európai tőzsdéket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vezető részvények árfolyama egytől egyig erősödött:

  • Mol: 24 forinttal, 0,81 százalékkal drágult, így 3000 forinton zárt, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett.
  • OTP: 30 forinttal, 0,1 százalékkal emelkedett, árfolyama 30 700 forintra nőtt, forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.
  • Magyar Telekom: 12 forinttal, 0,63 százalékkal került feljebb, így 1930 forinton fejezte be a napot, 566 millió forintos forgalommal.
  • Richter: 60 forinttal, 0,57 százalékkal erősödött, részvényei 10 570 forinton zártak, forgalmuk 1,2 milliárd forint volt.

Eközben a kis- és közepes kapitalizációjú cégek papírjait tömörítő BUMIX 9267,67 ponton fejezte be a kereskedést, ami 16,21 pontos, azaz 0,17 százalékos csökkenést jelent péntekhez képest.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyengült a forinő hétfő reggelre

Gyengült a forinő hétfő reggelre

Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

FRISS HÍREK
Több friss hír
21:07
20:27
20:16
20:07
19:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 18. 16:55
Igazi kihívás előtt a forint: most dőlhet el a magyar deviza sorsa  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 18. 16:01
Újabb szál az RTL és a NER között
Az elmúlt időszakban sorra kerültek elő bizonyítékok és dokumentumok arról, hogy az RTL Magyarország...
Holdblog  |  2025. augusztus 18. 08:56
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 15. 20:50
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
iO Charts  |  2025. augusztus 15. 11:01
Novo Nordisk részvény elemzése (NVO) - Gyorsabban fogy, mint fogyaszt
A Novo Nordisk részvény (NVO) alapadatai, áttekintés A Novo Nordisk egy több mint százéves múltra vi...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 18.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
2025. augusztus 18.
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
2025. augusztus 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2025. augusztus 18.
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2025. augusztus 18.
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 18. hétfő
Ilona
34. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
2
2 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
3
6 napja
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
4
2 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
3 hete
Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona
PÉNZÜGYI KISOKOS
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 19:01
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 18:01
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 18. 20:37
Kína nem enyhül: maradnak az EU-ra vonatkozó szigorítások?