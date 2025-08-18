Megállíthatatlan a BUX: új történelmi magasságban zárt a tőzsde

Új történelmi csúcson zárt hétfőn a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 372,96 ponttal, vagyis 0,35 százalékkal erősödött, így 105 519,51 ponton fejezte be a kereskedést. Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.

A részvénypiac forgalma 8 milliárd forint volt, ami a megszokottnál alacsonyabbnak számít. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Czibere Ákos elmondta: eseménytelen, inkább kivárásos kereskedési napot láthattunk, különösebb piacbefolyásoló adat vagy hír nélkül, ennek ellenére a BUX felülteljesítette az európai tőzsdéket.

A vezető részvények árfolyama egytől egyig erősödött:

Mol: 24 forinttal, 0,81 százalékkal drágult, így 3000 forinton zárt, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett.

24 forinttal, 0,81 százalékkal drágult, így 3000 forinton zárt, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett. OTP : 30 forinttal, 0,1 százalékkal emelkedett, árfolyama 30 700 forintra nőtt, forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.

: 30 forinttal, 0,1 százalékkal emelkedett, árfolyama 30 700 forintra nőtt, forgalma 4,6 milliárd forintot ért el. Magyar Telekom: 12 forinttal, 0,63 százalékkal került feljebb, így 1930 forinton fejezte be a napot, 566 millió forintos forgalommal.

12 forinttal, 0,63 százalékkal került feljebb, így 1930 forinton fejezte be a napot, 566 millió forintos forgalommal. Richter: 60 forinttal, 0,57 százalékkal erősödött, részvényei 10 570 forinton zártak, forgalmuk 1,2 milliárd forint volt.

Eközben a kis- és közepes kapitalizációjú cégek papírjait tömörítő BUMIX 9267,67 ponton fejezte be a kereskedést, ami 16,21 pontos, azaz 0,17 százalékos csökkenést jelent péntekhez képest.