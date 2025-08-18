Érdemben, 11 százalék felett emelkedett a hazai háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 2025. második negyedévében.
Megállíthatatlan a BUX: új történelmi magasságban zárt a tőzsde
Új történelmi csúcson zárt hétfőn a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 372,96 ponttal, vagyis 0,35 százalékkal erősödött, így 105 519,51 ponton fejezte be a kereskedést. Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.
A részvénypiac forgalma 8 milliárd forint volt, ami a megszokottnál alacsonyabbnak számít. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Czibere Ákos elmondta: eseménytelen, inkább kivárásos kereskedési napot láthattunk, különösebb piacbefolyásoló adat vagy hír nélkül, ennek ellenére a BUX felülteljesítette az európai tőzsdéket.
A vezető részvények árfolyama egytől egyig erősödött:
- Mol: 24 forinttal, 0,81 százalékkal drágult, így 3000 forinton zárt, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett.
- OTP: 30 forinttal, 0,1 százalékkal emelkedett, árfolyama 30 700 forintra nőtt, forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.
- Magyar Telekom: 12 forinttal, 0,63 százalékkal került feljebb, így 1930 forinton fejezte be a napot, 566 millió forintos forgalommal.
- Richter: 60 forinttal, 0,57 százalékkal erősödött, részvényei 10 570 forinton zártak, forgalmuk 1,2 milliárd forint volt.
Eközben a kis- és közepes kapitalizációjú cégek papírjait tömörítő BUMIX 9267,67 ponton fejezte be a kereskedést, ami 16,21 pontos, azaz 0,17 százalékos csökkenést jelent péntekhez képest.
Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját,
Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen.
A magyarok többsége szerint az augusztus 20-i tűzijátékra szánt milliárdoknak máshol lenne jobb helye.
A 2025. 33. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével.
Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Drótkerítést vágtak át, hogy bejussanak a reptérre, és ellopták a kivont MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit.
Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői.
Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás.
Az árrésstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.
Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
