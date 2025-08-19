2025. augusztus 19. kedd Huba
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Female scientists wearing Chemical protective suites and PPE collect samples of toxic water to test by mobile lab test, examining wastewater from Industrial, and environment
Egészség

Már egy iskolában is felbukkant a székesfehérvári kórház vizében talált baktérium: ezt lehet tudni

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 09:11

Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott. A szakértők szerint az esetek nem függnek össze, a fertőzés az épületek belső vízvezeték-rendszerében alakult ki- írta meg a 24.hu.

Az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megtalálták azt a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán azonosítottak – tájékoztatott a székesfehérvári önkormányzat hétfői közleményében. Korábban egy érintett kismama arról számolt be, hogy 8 hónapos csecsemője is megfertőződött, miután két napot töltött a kórházban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Fejérvíz közleménye hangsúlyozza, hogy nem a város vízbázisát vagy a teljes ivóvízhálózatot érintő problémáról van szó. "Ezek az esetek a szakemberek szerint nem függenek tehát össze egymással" – olvasható a közleményben.

A szolgáltató szakértői szerint az érintett épületek belső hálózatában keletkezett a fertőzés. Az iskola esetében valószínűsíthető, hogy a nyári szünet miatti pangó víz okozhatta a problémát. A Fejérvíz kiemelte, hogy a kórház körüli betáplálási pontokon vett mintákban nem mutatták ki a baktériumot, és a városi hálózat egészében is megfelelő eredményeket kaptak.

A Szakképzési Centrum azonnal intézkedett az épület fertőtlenítéséről, amelyet a Fejérvíz fog végrehajtani. Az önkormányzat szintén felajánlotta segítségét a helyzet megoldásában.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke múlt csütörtökön látogatott el a székesfehérvári kórházba, ahol több kismama is arról panaszkodott, hogy vajúdás közben vízvezeték-szerelők zavarták meg őket. Korábban egy konkrét esetet is nyilvánosságra hozott, amely szerint egy vajúdó nő jelenlétében engedtek be szerelőket a szülőszobába, és a nő férje lepedőkkel takarta el feleségét.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #vírus #betegség #székesfehérvár #csapvíz #fertőző betegségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:36
09:31
09:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 18.
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
2025. augusztus 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2025. augusztus 18.
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2025. augusztus 18.
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
1 hónapja
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
3 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
4
1 hónapja
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
5
4 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 05:34
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 19:01
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 09:01
Új kenyerek jelentek meg a magyar boltokban: ki nem találnád, miből készülnek