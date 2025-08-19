Már egy iskolában is felbukkant a székesfehérvári kórház vizében talált baktérium: ezt lehet tudni

Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott. A szakértők szerint az esetek nem függnek össze, a fertőzés az épületek belső vízvezeték-rendszerében alakult ki- írta meg a 24.hu.

Az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megtalálták azt a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán azonosítottak – tájékoztatott a székesfehérvári önkormányzat hétfői közleményében. Korábban egy érintett kismama arról számolt be, hogy 8 hónapos csecsemője is megfertőződött, miután két napot töltött a kórházban.

A Fejérvíz közleménye hangsúlyozza, hogy nem a város vízbázisát vagy a teljes ivóvízhálózatot érintő problémáról van szó. "Ezek az esetek a szakemberek szerint nem függenek tehát össze egymással" – olvasható a közleményben.

A szolgáltató szakértői szerint az érintett épületek belső hálózatában keletkezett a fertőzés. Az iskola esetében valószínűsíthető, hogy a nyári szünet miatti pangó víz okozhatta a problémát. A Fejérvíz kiemelte, hogy a kórház körüli betáplálási pontokon vett mintákban nem mutatták ki a baktériumot, és a városi hálózat egészében is megfelelő eredményeket kaptak.

A Szakképzési Centrum azonnal intézkedett az épület fertőtlenítéséről, amelyet a Fejérvíz fog végrehajtani. Az önkormányzat szintén felajánlotta segítségét a helyzet megoldásában.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke múlt csütörtökön látogatott el a székesfehérvári kórházba, ahol több kismama is arról panaszkodott, hogy vajúdás közben vízvezeték-szerelők zavarták meg őket. Korábban egy konkrét esetet is nyilvánosságra hozott, amely szerint egy vajúdó nő jelenlétében engedtek be szerelőket a szülőszobába, és a nő férje lepedőkkel takarta el feleségét.