A Magyar Kórházszövetség nemrég megválasztott elnöke, Tóth Gábor szerint a fenntartható egészségügyi finanszírozási rendszernek motiválónak kell lennie.
Már egy iskolában is felbukkant a székesfehérvári kórház vizében talált baktérium: ezt lehet tudni
Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott. A szakértők szerint az esetek nem függnek össze, a fertőzés az épületek belső vízvezeték-rendszerében alakult ki- írta meg a 24.hu.
Az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is megtalálták azt a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán azonosítottak – tájékoztatott a székesfehérvári önkormányzat hétfői közleményében. Korábban egy érintett kismama arról számolt be, hogy 8 hónapos csecsemője is megfertőződött, miután két napot töltött a kórházban.
A Fejérvíz közleménye hangsúlyozza, hogy nem a város vízbázisát vagy a teljes ivóvízhálózatot érintő problémáról van szó. "Ezek az esetek a szakemberek szerint nem függenek tehát össze egymással" – olvasható a közleményben.
A szolgáltató szakértői szerint az érintett épületek belső hálózatában keletkezett a fertőzés. Az iskola esetében valószínűsíthető, hogy a nyári szünet miatti pangó víz okozhatta a problémát. A Fejérvíz kiemelte, hogy a kórház körüli betáplálási pontokon vett mintákban nem mutatták ki a baktériumot, és a városi hálózat egészében is megfelelő eredményeket kaptak.
A Szakképzési Centrum azonnal intézkedett az épület fertőtlenítéséről, amelyet a Fejérvíz fog végrehajtani. Az önkormányzat szintén felajánlotta segítségét a helyzet megoldásában.
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke múlt csütörtökön látogatott el a székesfehérvári kórházba, ahol több kismama is arról panaszkodott, hogy vajúdás közben vízvezeték-szerelők zavarták meg őket. Korábban egy konkrét esetet is nyilvánosságra hozott, amely szerint egy vajúdó nő jelenlétében engedtek be szerelőket a szülőszobába, és a nő férje lepedőkkel takarta el feleségét.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
A magas hőmérséklet és páratartalom hatással van a szervezet hőháztartására, ami befolyásolja az erőkifejtést, az állóképességet és a koncentrációt is.
Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten.
NKFH figyelmeztetést adott ki: veszélyes lehet egy Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyből határértéket meghaladó mennyiségű ólom és kadmium oldódhat ki.
Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
A Chikungunya-fertőzés jellemzője a hirtelen fellépő láz, melyet gyakran súlyos ízületi fájdalom kísér.
A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről.
Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását.
Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött.
Két átfogó svéd kutatás eredményei megcáfolják azt az elterjedt nézetet, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több betegséggel járna.
Az EESZT kétnapos leállása után volt, ahol a gyógyszerészeket hibáztatták a betegek.
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
