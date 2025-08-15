A családtámogatásokról szóló vita új megvilágításba kerülhet, ha felismerjük, hogy valójában nem támogatásról - vélekedik egy szakértő.
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
Jelentős adóemelések várhatók 2026 januárjától az inflációkövető adóemelés miatt, amely a júliusi 4,3 százalékos inflációs adatot veszi alapul. A vártnál magasabb emelés mögött meglepő módon a májusi hideg időjárás és a gázfogyasztás statisztikai számítási módszere áll - derül ki a KSH adataiból.
A jövő év elejétől számos adó és illeték emelkedik 4,3 százalékkal, köztük az üzemanyagok jövedéki adója, a dohánytermékek és alkoholos italok adója, valamint a gépjárművel kapcsolatos közterhek. Az emelés mértékét a 2025. júliusi inflációs adat határozza meg, amely a vártnál magasabb lett. A befagyasztott gázár inflációs hatásaira a Portfolio kérdezett rá korábban, a KSH válaszáról pedig mi is beszámoltunk tegnap.
A magas júliusi inflációs adat hátterében elsősorban a vezetékes gáz 23 százalékos statisztikai drágulása áll, annak ellenére, hogy a hatósági árak valójában nem változtak. A jelenség magyarázata a rezsicsökkentés 2022-es átalakítása után bevezetett statisztikai módszertan, amely a fogyasztási szintek alapján kalkulál.
A KSH a júliusi inflációs számításhoz még nem rendelkezett aktuális gázfogyasztási adatokkal, ezért egy 12 havi mozgóátlaggal számolt, amelyben a legfrissebb adat a májusi volt. 2025 májusa pedig különösen hideg volt, ami megnövelte a gázfogyasztást, és sokan túllépték a kedvezményes fogyasztási határt.
Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás. A 95-ös benzin esetében 201,68 forintról 210,35 forintra, a gázolajnál 188,93 forintról 197,05 forintra nő a jövedéki adó és annak áfája együttesen.
A dohánytermékek esetében egy húszas doboz cigaretta adója 904 forintról 942 forintra emelkedik. A finomra vágott dohány, a füst nélküli dohánytermékek és a nikotintartalmú helyettesítők adója kilónként 28 060 forintról 29 270 forintra nő. A töltőfolyadék milliliterenként 36 helyett 37,5, a hevített termékek szálanként 38 helyett 39,6 forint jövedéki adót kapnak.
Az alkoholos italoknál is jelentős az emelés: a sör literenkénti adója 18,7-ről 19,5 forintra, a kisüzemi sörfőzdék termékeié 9,4-ről 9,8 forintra nő. A habzóbor adója literenként 188,4-ről 196,5 forintra, az egyéb csendes erjesztett italoké 113,5-ről 118,4 forintra, a köztes alkoholtermékeké 292,5-ről 305 forintra emelkedik. A pálinka adója literenként 5890,4-ről 6143,7 forintra nő, kivéve az otthon főzött, háztartásonként évi 50 liternél kisebb mennyiséget.
A gépjárműadó és a cégautóadó is 4,3 százalékkal emelkedik. A gépjárműadónál az autó teljesítménye és kora alapján számított szorzók nőnek, míg a cégautóadó havi összege 17 500 és 101 000 forint közé emelkedik a jelenlegi 17 000-97 000 forintos sávról.
Az átírási illeték is drágul: a jelenlegi 300-850 forint/kilowatt helyett 310-890 forint/kilowatt lesz januártól. A regisztrációs adó számításánál használt alapösszeg 45 ezerről 47 ezer forintra nő.
Az adóemelések várhatóan azonnal megjelennek majd a fogyasztói árakban. A korábbi évek tapasztalatai alapján az alkohol, a dohány és az üzemanyagok árai jellemzően rögtön az év elején emelkednek az új adókulcsok bevezetésével.
Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.
Kedden a bankközi devizapiacon a forint erősödött a főbb valutákkal szemben a reggeli jegyzésekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.
Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
