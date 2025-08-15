Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog

Jelentős adóemelések várhatók 2026 januárjától az inflációkövető adóemelés miatt, amely a júliusi 4,3 százalékos inflációs adatot veszi alapul. A vártnál magasabb emelés mögött meglepő módon a májusi hideg időjárás és a gázfogyasztás statisztikai számítási módszere áll - derül ki a KSH adataiból.

A jövő év elejétől számos adó és illeték emelkedik 4,3 százalékkal, köztük az üzemanyagok jövedéki adója, a dohánytermékek és alkoholos italok adója, valamint a gépjárművel kapcsolatos közterhek. Az emelés mértékét a 2025. júliusi inflációs adat határozza meg, amely a vártnál magasabb lett. A befagyasztott gázár inflációs hatásaira a Portfolio kérdezett rá korábban, a KSH válaszáról pedig mi is beszámoltunk tegnap.

A magas júliusi inflációs adat hátterében elsősorban a vezetékes gáz 23 százalékos statisztikai drágulása áll, annak ellenére, hogy a hatósági árak valójában nem változtak. A jelenség magyarázata a rezsicsökkentés 2022-es átalakítása után bevezetett statisztikai módszertan, amely a fogyasztási szintek alapján kalkulál.

A KSH a júliusi inflációs számításhoz még nem rendelkezett aktuális gázfogyasztási adatokkal, ezért egy 12 havi mozgóátlaggal számolt, amelyben a legfrissebb adat a májusi volt. 2025 májusa pedig különösen hideg volt, ami megnövelte a gázfogyasztást, és sokan túllépték a kedvezményes fogyasztási határt.

Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás. A 95-ös benzin esetében 201,68 forintról 210,35 forintra, a gázolajnál 188,93 forintról 197,05 forintra nő a jövedéki adó és annak áfája együttesen.

A dohánytermékek esetében egy húszas doboz cigaretta adója 904 forintról 942 forintra emelkedik. A finomra vágott dohány, a füst nélküli dohánytermékek és a nikotintartalmú helyettesítők adója kilónként 28 060 forintról 29 270 forintra nő. A töltőfolyadék milliliterenként 36 helyett 37,5, a hevített termékek szálanként 38 helyett 39,6 forint jövedéki adót kapnak.

Az alkoholos italoknál is jelentős az emelés: a sör literenkénti adója 18,7-ről 19,5 forintra, a kisüzemi sörfőzdék termékeié 9,4-ről 9,8 forintra nő. A habzóbor adója literenként 188,4-ről 196,5 forintra, az egyéb csendes erjesztett italoké 113,5-ről 118,4 forintra, a köztes alkoholtermékeké 292,5-ről 305 forintra emelkedik. A pálinka adója literenként 5890,4-ről 6143,7 forintra nő, kivéve az otthon főzött, háztartásonként évi 50 liternél kisebb mennyiséget.

A gépjárműadó és a cégautóadó is 4,3 százalékkal emelkedik. A gépjárműadónál az autó teljesítménye és kora alapján számított szorzók nőnek, míg a cégautóadó havi összege 17 500 és 101 000 forint közé emelkedik a jelenlegi 17 000-97 000 forintos sávról.

Az átírási illeték is drágul: a jelenlegi 300-850 forint/kilowatt helyett 310-890 forint/kilowatt lesz januártól. A regisztrációs adó számításánál használt alapösszeg 45 ezerről 47 ezer forintra nő.

Az adóemelések várhatóan azonnal megjelennek majd a fogyasztói árakban. A korábbi évek tapasztalatai alapján az alkohol, a dohány és az üzemanyagok árai jellemzően rögtön az év elején emelkednek az új adókulcsok bevezetésével.