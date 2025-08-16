Székkutason a vadászok sem hittek a szemüknek: egy ötlábú őzbak került terítékre, amelynek plusz végtagja a comb belső oldalán nőtt, teljesen kifejlődve, körömmel együtt.
Így lesz pazar a kerted őszre: 5 virág és 5 bokor, amit most augusztusban kell megmetszeni
Ahogy a nyár lassan a végéhez közeledik, eljött az ideje, hogy a kertedet is felkészítsd az őszre. Az augusztusi metszés segít, hogy virágaid és bokraid egészségesek maradjanak, sőt, még egyszer megmutassák szépségüket a szezon végén. Cikkünkben bemutatjuk az 5+5 legfontosabb virágot és bokrot, amelyeket most érdemes metszeni, és adunk praktikus tippeket az öntözésre és tápanyag-utánpótlásra, hogy a kerted rendezett és élettel teli maradjon.
Ahogy enyhül a fullasztó kánikula és közeledik a nyár vége, a hobbikertészeknek is lassan érdemes kézbe venni a metszőollót. Az augusztusi metszés segít felfrissíteni és megerősíteni a növényeket, valamint felkészíti őket a következő virágzási szezonra. Nemcsak esztétikusabb, rendezettebb lesz tőle a kert, hanem a növények egészsége is javul. Kósa Dániel kertészmérnökkel korábban a HelloVidéken már részletesen foglalkoztunk a nyári kerti metszés – főként a fák és bokrok – legfontosabb tudnivalóival, most viszont kizárólag a virágok metszésére helyezzük a hangsúlyt.
Nézzük is, miért is fontos az augusztusi metszés?! Mert így eltávolíthatjuk az elhalt, sérült vagy gyenge részeket, az elnyílt virágokat, valamint formára vágjuk a növényeket. Ez serkenti az új hajtások növekedését, javítja a bokrosodást, és lehetővé teszi a következő év virágzását. Emellett a jó metszés segít a fény és a levegő eljutásában a növény belsejébe, csökkentve a betegségek kockázatát.
5 kerti virág, amiket augusztusban érdemes metszeni
- Rózsák – Vágd vissza az elnyílt virágokat és a gyenge hajtásokat. Serkenti a másodlagos virágzást és erősíti a bokrot.
- Levendula – A virágzás után vágd vissza a virágszárakat és a növény tetejét. Ez megelőzi a fásodást, és megtartja a sűrű, kompakt formát.
- Hortenzia – Csak az elvirágzott vagy régi ágakat távolítsd el, ügyelve arra, hogy a következő évi virágzás rügyeit ne sértsd meg.
- Klemátisz (iszalag) – A tavasszal és nyár elején virágzó fajtákat augusztusban vissza kell metszeni, hogy új hajtások fejlődjenek és a következő évben ismét virágozzanak.
- Kefevirág – Virágzás után visszavágva megőrzi tömör formáját, és elősegíti a bőséges új virágok kialakulását.
5 díszbokor és cserje, amiket augusztusban érdemes metszeni
- Közönséges jezsámen (Philadelphus coronarius) – A virágzás után távolítsd el a szárak egynegyedét a tövüktől, a többit pedig vágd vissza negyed-harmaddal. Ez segíti a következő évi illatos virágok fejlődését.
- Tűztövis – Gyorsan benőheti a kertet. Metszéskor mindig viselj vastag kesztyűt, és vágd vissza a hajtásokat a forma megőrzéséhez.
- Aranyeső – A nyár végén, a virágzás után metszd meg, így a fa egészséges marad, és a következő évben is virágzik.
- Korai nyáriorgona (lepkebokor) – Visszavágással biztosítható a hajtások fejlődése, így a következő tavasszal ismét gazdagon virágzik.
- Lombhullató sövények – Bükk, galagonya, mogyoró, gyertyán: nyáron formára vágva a sövény rendezett marad ősszel és télen is.
Extra tippek a sikeres metszéshez
- Metszésre a legjobb idő reggel vagy este, amikor a növény kevésbé stresszes.
- Használj éles, tiszta szerszámot; fertőtlenítsd, különösen, ha beteg részeket vágsz.
- Távolítsd el az elhalt, sérült részeket, hogy a növény egészséges maradjon.
- Metszés után gondoskodj a megfelelő öntözésről, és szükség esetén adj tápoldatot az új hajtásoknak.
Augusztusi virágápolás
Az augusztusi metszés mellett figyelj a rendszeres öntözésre és tápanyag-utánpótlásra. Különösen a késői virágok, például a krizantém és a kefevirág igénylik a gondoskodást, hogy egész ősszel virágozhassanak.
A virágágyások talaját is érdemes lazán fellazítani és mulccsal takarni, így a föld tovább megőrzi nedvességtartalmát, és kevésbé szárad ki a melegebb napokon. A hervadt virágok folyamatos eltávolítása nemcsak esztétikai okból fontos, hanem azért is, mert így a növény energiáját új bimbók és virágok fejlesztésére fordíthatja.
A szüreti időszak jellegzetes magyar étele a pincepörkölt, amit régen odalent, a borospincében főztek bográcsban. Na de vajon miért tették ezt és mi mindent használtak...
Nézzétek, az idei nyári hőség és a csapadékhiány milyen különös objektumot hozott a felszínre a Tihanyi Belső-tónál?!
Az ikonikus, köznyelvben csak „Jenga-toronyként” emlegetett építmény tíz év után kényszerül búcsúzni, miután a faanyagot több gombafaj együttesen támadta meg.
Siófokon most olyan látvány fogadja a strandolókat, mintha a tengerparton járnának: a víz visszahúzódott, és hatalmas homokpadok bukkantak elő. Ahol tavasszal még hullámok csapkodtak, ma...
Nyáron könnyen összefuthatunk lábatlan hüllőkkel – akár vízparti nyaraláson, akár erdei túrán, vagy épp kertészkedés közben. Pánikra és gyűlöletre azonban semmi ok, sőt!
Egy héten át most ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványai nyugszanak.
Túráztunk, éhesek voltunk, és ott volt. Aztán amit ott elénk raktak – illatos, szaftos vadas fogások, bőséges köretek, korrekt, 5000 forint körüli árakon – hát...
Bogyiszlón elszabadult az ázsiai márványos poloskák inváziója – a helyzetre maga a polgármester hívta fel a figyelmet, miután a gusztustalan rovarok szó szerint tömegével másztak...
Óriási a baj: a Kiskunságban már a legellenállóbb füvek is feladták a harcot az aszállyal szemben – a területek felén több mint 95 százalékuk, háromnegyedén...
A hír ennyi: Győr belvárosának ikonikus kis kocsmája, az Anna Presszó augusztus 15-én újra kinyit. A retró hangulatú poharazó három éve állt üresen, aztán jött...
Történelmi emlékhely, a magyar természetjárás ikonikus állomása, és a helyi közösségek leendő találkozótere – 2026 tavaszára teljesen megújul a Pomáz külterületén álló Tiszolczy-ház.
Új csöppségek érkeztek a Nyíregyházi Állatpark ázsiai kiskarmú vidra családjába! A 60 napos vemhesség után született kölyköket a csapat minden tagja közösen neveli.
A mórahalmi Nagyszéksós-tó idén nyárra ismét teljesen kiszáradt – a tómeder most üres, a víz csak egy mesterséges csatornában maradt meg.
A tatabányaiak ikonikus jelképe, a több mint százéves Turul-emlékmű most hosszú pihenőre kényszerül: decemberig teljesen körbekerítve várja, hogy újra régi fényében ragyoghasson.
Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be...
Ilyen zsidó gasztroünnepet még nem látott Nyíregyháza: harmadszor rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált!
Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Gondoltad volna, hogy az a csodás élénkkék virág, ami most nyílik a mezőkön, igazi szuperhős a gyógynövények között? Ez a mezei katáng, de most virágzik...
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.