Így lesz pazar a kerted őszre: 5 virág és 5 bokor, amit most augusztusban kell megmetszeni

Ahogy a nyár lassan a végéhez közeledik, eljött az ideje, hogy a kertedet is felkészítsd az őszre. Az augusztusi metszés segít, hogy virágaid és bokraid egészségesek maradjanak, sőt, még egyszer megmutassák szépségüket a szezon végén. Cikkünkben bemutatjuk az 5+5 legfontosabb virágot és bokrot, amelyeket most érdemes metszeni, és adunk praktikus tippeket az öntözésre és tápanyag-utánpótlásra, hogy a kerted rendezett és élettel teli maradjon.

Ahogy enyhül a fullasztó kánikula és közeledik a nyár vége, a hobbikertészeknek is lassan érdemes kézbe venni a metszőollót. Az augusztusi metszés segít felfrissíteni és megerősíteni a növényeket, valamint felkészíti őket a következő virágzási szezonra. Nemcsak esztétikusabb, rendezettebb lesz tőle a kert, hanem a növények egészsége is javul. Kósa Dániel kertészmérnökkel korábban a HelloVidéken már részletesen foglalkoztunk a nyári kerti metszés – főként a fák és bokrok – legfontosabb tudnivalóival, most viszont kizárólag a virágok metszésére helyezzük a hangsúlyt.

Nézzük is, miért is fontos az augusztusi metszés?! Mert így eltávolíthatjuk az elhalt, sérült vagy gyenge részeket, az elnyílt virágokat, valamint formára vágjuk a növényeket. Ez serkenti az új hajtások növekedését, javítja a bokrosodást, és lehetővé teszi a következő év virágzását. Emellett a jó metszés segít a fény és a levegő eljutásában a növény belsejébe, csökkentve a betegségek kockázatát.

5 kerti virág, amiket augusztusban érdemes metszeni

Rózsák – Vágd vissza az elnyílt virágokat és a gyenge hajtásokat. Serkenti a másodlagos virágzást és erősíti a bokrot. Levendula – A virágzás után vágd vissza a virágszárakat és a növény tetejét. Ez megelőzi a fásodást, és megtartja a sűrű, kompakt formát. Hortenzia – Csak az elvirágzott vagy régi ágakat távolítsd el, ügyelve arra, hogy a következő évi virágzás rügyeit ne sértsd meg. Klemátisz (iszalag) – A tavasszal és nyár elején virágzó fajtákat augusztusban vissza kell metszeni, hogy új hajtások fejlődjenek és a következő évben ismét virágozzanak. Kefevirág – Virágzás után visszavágva megőrzi tömör formáját, és elősegíti a bőséges új virágok kialakulását.

5 díszbokor és cserje, amiket augusztusban érdemes metszeni

Közönséges jezsámen (Philadelphus coronarius) – A virágzás után távolítsd el a szárak egynegyedét a tövüktől, a többit pedig vágd vissza negyed-harmaddal. Ez segíti a következő évi illatos virágok fejlődését. Tűztövis – Gyorsan benőheti a kertet. Metszéskor mindig viselj vastag kesztyűt, és vágd vissza a hajtásokat a forma megőrzéséhez. Aranyeső – A nyár végén, a virágzás után metszd meg, így a fa egészséges marad, és a következő évben is virágzik. Korai nyáriorgona (lepkebokor) – Visszavágással biztosítható a hajtások fejlődése, így a következő tavasszal ismét gazdagon virágzik. Lombhullató sövények – Bükk, galagonya, mogyoró, gyertyán: nyáron formára vágva a sövény rendezett marad ősszel és télen is.

Extra tippek a sikeres metszéshez

Metszésre a legjobb idő reggel vagy este, amikor a növény kevésbé stresszes.

Használj éles, tiszta szerszámot; fertőtlenítsd, különösen, ha beteg részeket vágsz.

Távolítsd el az elhalt, sérült részeket, hogy a növény egészséges maradjon.

Metszés után gondoskodj a megfelelő öntözésről, és szükség esetén adj tápoldatot az új hajtásoknak.

Augusztusi virágápolás

Az augusztusi metszés mellett figyelj a rendszeres öntözésre és tápanyag-utánpótlásra. Különösen a késői virágok, például a krizantém és a kefevirág igénylik a gondoskodást, hogy egész ősszel virágozhassanak.

A virágágyások talaját is érdemes lazán fellazítani és mulccsal takarni, így a föld tovább megőrzi nedvességtartalmát, és kevésbé szárad ki a melegebb napokon. A hervadt virágok folyamatos eltávolítása nemcsak esztétikai okból fontos, hanem azért is, mert így a növény energiáját új bimbók és virágok fejlesztésére fordíthatja.