Közelkép egy barna tyúkról egy tanyán, a háttérben a fákon átszűrődő napfénnyel. Az elmosódott háttérben más csirkék láthatók, és szalmabálák vannak szétszórva.
Gazdaság

Ez már a csirkemell-katasztrófa Magyarországon: hiába az árrésstop, ezt a vásárlók nem nyelik le

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 08:28

Jelentősen emelkedtek a baromfitermékek árai az elmúlt időszakban, a csirkemellfilé egy hónap alatt 8, éves szinten pedig 17 százalékkal drágult a KSH adatai szerint. Az árréstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján számottevő drágulás figyelhető meg a baromfitermékek piacán. A csirkecomb, a szárny és a bontott csirke ára is jelentősen emelkedett júniusról júliusra, derül ki az RTL Híradó beszámolójából.

A csirkemellfilé különösen kiugró mértékben drágult: egyetlen hónap leforgása alatt 8 százalékkal, míg éves összevetésben 17 százalékkal nőtt az ára. Hasonló tendencia figyelhető meg más baromfitermékek esetében is: a tojás átlagos fogyasztói ára 17 százalékkal, a pulykamellfiléé pedig 12 százalékkal haladta meg a tavalyi júliusi szintet.

Mivel ezek a termékek árréstop alá esnek, az áremelkedés arra enged következtetni, hogy nem a kiskereskedelmi láncok, hanem a beszállítók emeltek árat az elmúlt időszakban.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a híradónak nyilatkozva elmondta, hogy "a takarmányköltségek jelentik a baromfitartás költségeinek legnagyobb részét, a második pedig az energia." Ha egyik sem csökken, hanem mindkettő növekszik, akkor a baromfitermékek fogyasztói ára is növekedhet, feltéve, ha tudják azt érvényesíteni a termelők.

A szakértő előrejelzése szerint az év hátralévő részében várhatóan szinte minden baromfihús ára tovább emelkedik majd, amiért elsősorban a jelenleg is fokozódó aszályhelyzet tehető felelőssé. A Hungaromet prognózisa alapján csapadékra legkorábban a jövő hét második felében lehet számítani. Addig az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

A HUN-REN kutatóintézet elemzése szerint a szárazság leginkább a kukorica, a burgonya és az alma termését veszélyezteti, ami közvetetten a takarmányárakon keresztül tovább emelheti a baromfitermékek árát.
Címlapkép: Getty Images
#árak #ksh #termékek #agrártámogatás #agrárágazat

