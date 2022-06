Ez lehet a 2022-es nyár új slágeritala Magyarországon? Hihetetlen, mennyien kattantak rá

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországon egyre nagyobb problémát jelent az alkoholfogyasztás, amibe már akár a fiatalabbak is bekapcsolódnak. A magyar alkohol piacon még mindig sok sör és bor fogy, de egyre nagyobb szeletet vág ki magának a piacból az enyhén alkoholos, gyümölcsös ízesítésű alkoholos frissítő kategória is. A szakértők szerint már a kevés alkohol is borzalmasan roncsolja az egészséget, a sztár toxikológus szerint azonban a mértékletességen, felelősségteljes fogyasztáson és az edukáción van a hangsúly. Tényleg sokakat berántanak az enyhén alkoholos, gyümölcsös italok?

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK