Filmbe illő betörés a kecskeméti katonai reptéren – MIG-29-es vadászgépeket fosztogattak

Két hete ismeretlen elkövetők betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, és alkatrészeket vittek el a már kivont MIG-29-es vadászgépekből. A Honvédelmi Minisztérium és a rendőrség egyelőre nem kommentálta az esetet, írja a Blikk.

A lap emlékeztet: a repülőtéren még mindig őrzik azokat a gépeket, amelyek a ’90-es évek elején, az orosz államadósság törlesztéseként érkeztek Magyarországra. A 28 darab közül 2010-re már csak négy volt üzemképes, ekkor váltották le őket a Gripenekre.

A betörők a beszámoló szerint egyszerű módszerrel jutottak be: átvágták a drótkerítést. A lopott alkatrészek a repülő lokátorteréből származnak, amely az orrkúp mögött található, így a gépek burkolatát is meg kellett rongálniuk. Bár a MIG-29-esek már nem repülőképesek, konzervált állapotban őrzik őket a bázison.

A Honvédelmi Minisztérium és a rendőrség egyelőre nem reagált a történtekre.