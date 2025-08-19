2025. augusztus 19. kedd Huba
24 °C Budapest
Így indul a nap a magyar tőzsdén: ők lehetnek a nap nyertesei?

MTI
2025. augusztus 19. 08:44

Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 372,96 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel, 105 519,51 ponton új történelmi csúcson zárt hétfőn.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 30 820 forintnál van egy gyengébb ellenállás, a következő erősebb zóna a 31 000-31 100 forinthoz köthető. Hétfőn az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,1 százalékkal 30 700 forintra nőtt, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra is az 50 napos mozgóátlag közelében tartózkodik, a következő ellenállás 3022 forintnál látható. Az előző nap a Mol 24 forinttal, 0,81 százalékkal 3000 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter folytatta az emelkedést, a 200 napos mozgóátlag már támaszt jelent 10 500 forintnál, a következő ellenállás 10 700 forint közelében húzódik. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,57 százalékkal 10 570 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom is tovább menetelt, a következő akadály 1979 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,63 százalékkal 1930 forintra emelkedett, forgalma 566,0 millió forint volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Varga Zoltán arra is kitért, hogy az év első három hónapjához képest javult az AutoWallis Csoport működési hatékonysága, árbevétele pedig csaknem 21 százalékkal, 235 milliárd forintra emelkedett az első félévben. A társaság EBITDA-ja 8,1 milliárd forint volt, így az első negyedév 31 százalékos elmaradásához képest az előző év azonos időszakától 10 százalékra csökkent a különbség.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

