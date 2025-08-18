Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.
Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán
Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Délután hat óra után az eurót 395,34 forinton jegyezték, ami enyhe emelkedést jelent a reggeli 394,75 forinthoz képest. A dollár árfolyama 337,13 forintról 338,99-re kúszott fel, míg a svájci frank 418,32 forintról 419,92-re erősödött a magyar fizetőeszközzel szemben.
A nap közbeni gyengülés ellenére a forint még mindig jobb formában van, mint a hónap elején: hétfő délutáni árfolyama szerint az euróval szemben 1,1 százalékkal erősebb, a dollárhoz képest 3,2 százalékkal erősebb, a svájci frankkal szemben pedig 2,6 százalékkal erősebb, mint augusztus elején.
Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját,
Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen.
A magyarok többsége szerint az augusztus 20-i tűzijátékra szánt milliárdoknak máshol lenne jobb helye.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.
A 2025. 33. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével.
Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Drótkerítést vágtak át, hogy bejussanak a reptérre, és ellopták a kivont MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit.
Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői.
Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás.
Az árrésstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.
Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
