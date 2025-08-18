2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Magyar forint kézben tartva
Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

2025. augusztus 18. 21:32

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.

Délután hat óra után az eurót 395,34 forinton jegyezték, ami enyhe emelkedést jelent a reggeli 394,75 forinthoz képest. A dollár árfolyama 337,13 forintról 338,99-re kúszott fel, míg a svájci frank 418,32 forintról 419,92-re erősödött a magyar fizetőeszközzel szemben.

A nap közbeni gyengülés ellenére a forint még mindig jobb formában van, mint a hónap elején: hétfő délutáni árfolyama szerint az euróval szemben 1,1 százalékkal erősebb, a dollárhoz képest 3,2 százalékkal erősebb, a svájci frankkal szemben pedig 2,6 százalékkal erősebb, mint augusztus elején.
Címlapkép: Getty Images
Gyengült a forinő hétfő reggelre

Gyengült a forinő hétfő reggelre

Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

