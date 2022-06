Milliókat érhetnek ezek a gyűjtögetős kártyák: bármelyik magyar fiókjában, padlásán ott lapulhat egy

2020-ban a világ nagy része bezárkózott otthonába, a például tömegközlekedés elhagyásával megspórolt időt sokan régi szenvedélyeik felélesztésére fordították. Rögtön új reneszánszát kezdte élni a játékkáyrtyák csereberéje, és kiderült az is, hogy sokan milliós tételeket tartottak eddig régi játékaik között. De tekinthetünk-e erre komoly befektetésként, egyáltalán hogyan fogjunk hozz, ha nekünk is van? A cikkben bemutatjuk az egyik legnagyobb magyar gyűjtőt is, akit még mindig a régi szenvedély vezérel.

Ha a kétezres évek elején voltál gyerek, vagy már esetleg gyűjtőszenvedéllyel megáldott kamasz vagy fiatal felnőtt, akkor biztosan emlékszel a Pokémon-kártyákra. Mind a sorozat, mind a videojátékok, mind az egyéb gyűjthető elemek pestisként tarolták le Magyarországot, de akkor még valószínűleg senki nem gondolta, hogy a kártyák helyfoglaláson kívül jók lesznek még valamire. Pedig most derül ki, hogy nagyobbat nem is tévedhettünk volna: néhány kártyáért a fanatikusok már akkor összegeket adnak, hogy a kártyák már régen nem csak játékra, hanem befektetésnek is nagyon jók. Megnézzük a legőrültebb gyűjtőket, és azt is, mennyit kereshetünk ezzel, ha bele akarunk vágni.

A járvány indította be újra

A COVID ideje alatt, különösen a bezártság idején igen sokan söpörték le a hosszú évek alatt összegyűlt port régi játékaikról, nem függetlenül attól, hogy ekkoriban már nagy népszerűségnek örvendett a Pokémon okostelefonokra is kiadott játéka, amely ha nem is hosszan, de ismét felszínre hozta sokaknál a régi rajongást. A szerencsésebbek pedig boldogan fedezhették fel, hogy igazi kincseket rejt a régi gyűjteményük: 2020 óta nem egy ritkaságszámba menő kártya kelt el azóta százezer dollárnál is nagyobb összegekért az interneten.

A régi gyűjtőszenvedély pedig sokakban ismét újraindult, vadászni kezdték a ritkaságokat. Ez azt is eredményezte, hogy a Pokémon-kártyák ma már hatszor annyit érnek, mint a járványhelyzet elején – persze ehhez az is kellett, hogy influenszerek, youtuberek sokasága is foglalkozni kezdett vele.

Így fogj hozzá te is

Befektetési céllal is vásárolhatunk tehát kártyákat, azokat ugyanis az eredeti megjelenés után negyed századdal még mindig lehet kapni hazánkban is. Fontos azonban, hogy akárcsak a "felnőtt" befektetéseknél, ennek a témakörnek is alaposan járjunk utána, mielőtt belevágunk.

"Szenvedély nélkül az egésznek nincs értelme" - fogalmaz Thomas Kovacs, az egyik legnagyobb aukciós- és csereoldal gazdája. Szerinte fontos, hogy kötődjünk a kártyákhoz, járjunk utána nagyon alaposan, mert elsőre biztosan nem keresünk vele milliókat.

Ha belevágsz, akkor csináld rendesen, érzéssel és szenvedéllyel, kötődni kell a lapokhoz, a gyűjteményedhez, sőt magához a témához is. Olyan ez kicsit, mintha a veterán autók szerelmese lennél: ott sem veszel meg olyat, amiről nem tudsz semmit, csak azért, mert reméled, hogy egy idő múlva több pénzért adhatod el, mint amennyiért vásároltad.

Fontos tudni, hogy a kártyákkal való cserebere, az értékesebbek eladása spekulatív befektetés, így szinte lehetetlen megjósolni, hogy egy lap mennyit fog érni. Viszont ezeknek is van piacuk, ahol megnézhetjük az értékeket, az árváltozásokat, ebből valamennyire már lehet következtetni az árak növekedésére vagy csökkenésére.

Kovacs tanácsot is adott: azt mondja, hogy semmiképpen ne tekintsünk erre tiszta befektetésként.

Mindegy, hogy milyen kártyát veszünk, az egy papír, ami ki van nyomtatva. A kártyák árát azért nehéz előre megjósolni, mert inkább függ attól, hogy az azokat eladók mennyire gondolják értékesnek. Amikor elkezded, semmiképpen se drága kártyák vételével kezdd, mert nem tudod, mit csinálsz, és nem tudod felmérni a piacot sem.

- tette hozzá az Amazing Toys tulajdonosa. Cége egyébként csak a kártyák árusításából, a cserékből 624 ezer svájci frankot, vagyis mintegy 238 millió forintot termelt az előző évben, a szenvedélye tehát erősen kifizetődőnek bizonyult.

Magyarok nagy gyűjteménnyel

Magyarországon is vannak még, akik nem feledkeztek meg gyerekkoruk legnagyobb hobbijáról. Mónus László a Fókusznak mesélt harmincezer darabos (!) kollekciójáról.

Ezeket nem eladásra szánták, hanem cserélgették, és az évek alatt a gyűjtők egy elég erős gyűjteményt is össze tudtak szedni. Ezek az emberek most már 20, 25, 30 évesek, a szüleik pedig az összes korosztályt képviselik. Viszont nagyon sok, akár az ötvenes korosztályt képviselő emberben is benne maradt, és a 25-30 évesek ugye már felnőttek, munkájuk van, tovább tudják vinni a szenvedélyt, mert meg tudják vásárolni ezeket a kártyákat, akár nagyobb összegekért is.

- mondta a gyűjtő. Kollekciójában több olyan lap is található, amelyért akár súlyos százezreket is kaphatna, de mint fogalmazott, nem szeretne megválni a kollekciójától csak a pénzért.

Mesés összegeket hozhatnak

Ha viszont tényleg úgy döntünk, hogy komolyabban foglalkozunk vele, az alapos felkészülés után komoly összegek üthetik a markunkat. A Logic művésznéven futó amerikai rapper két évvel ezelőtt 220 ezer dollárért vett meg egy első kiadású Pokémon-lapot, a youtuber Logan Paul pedig egy 5,2 milliós kártyát hordott a nyakában egyik bokszmeccse előtt - ezt sokkal kisebb összegért vásárolta meg körülbelül egy évvel azelőtt, hogy meg is mutatta a nagyvilágnak. Ideje tehát leporolnod a régi gyűjteményedet, ha még megvannak, és alaposan átnézni minden darabot - egyáltalán nem kizárt, hogy nálad is lapul egy nagyon ritka darab.

Logicnak ugyan szerencséje volt, de kis kereséssel, bontogatással nekünk is lehet: egy kevésbé ritka kiadású, de hasonló erejű kártya a piacokon 80-100 euróért, átszámítva mintegy 30-40 ezer forintért talál gazdára, Logan Paul Pikachuja pedig - persze ebből is egy ritkább darab - 30-40 eurós árban van, ami jelenlegi árfolyamon 10-15 ezer forintot is hozhat.