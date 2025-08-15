2025. augusztus 15. péntek Mária
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
10 eurós bankjegy 100 forintos bankjegyen
Gazdaság

Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: ritkán ilyen erős a magyar pénz

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 18:53

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

  • Az eurót délután hat órakor 394,64 forinton jegyezték a reggel hét órai 395,40 forint után.
  • A dollár jegyzése 337,05 forintra csökkent 339,03 forintról,
  • a svájci franké pedig 418,20 forintra 420,37 forintról.

A forint a hetet is erősebben fejezte be, az euróval szemben 0,2 százalékkal, a dollár ellenében 0,8 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,5 százalékkal áll erősebben délutáni jegyzésén a hétfői kezdésnél. Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral és 4,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

 
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:01
18:53
18:46
18:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 15. 16:45
Indul az igazi szuperliga: elképesztő pénzügyi fölényben a Premier League  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 15. 15:01
Ugyanazon a napon indul a megújult Megasztár és az X-Faktor
Szeptember 6-án kerül képernyőre a TV2 megújított tehetségkutatója, a Megasztár. Épp amikor az X-Fak...
iO Charts  |  2025. augusztus 15. 11:01
Novo Nordisk részvény elemzése (NVO) - Gyorsabban fogy, mint fogyaszt
A Novo Nordisk részvény (NVO) alapadatai, áttekintés A Novo Nordisk egy több mint százéves múltra vi...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 15. 10:03
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban m...
Holdblog  |  2025. augusztus 15. 08:45
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 15.
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
2025. augusztus 15.
Kvíz: Valamikor jól ment a töri, földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 15. péntek
Mária
33. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
2
1 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
3
3 napja
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
4
2 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
2 hete
Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szponzor bank
olyan bank, mely egy másik bank bankkártya szolgáltatása mögött áll Jellemzően kis bankok szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást akkor, ha nem kívánnak költséges fejlesztésekbe bonyolódni, helyette rábízzák a kártyarendszer működtetését egy másik bankra és ők csupán a nevüket adják hozzá

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 19:01
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 18:03
Kvíz: Valamikor jól ment a töri, földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 18:33
Figyelmeztetés jött: hamarosan eltűnhetnek a fecskék Magyarországról