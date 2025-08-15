2025. augusztus 15. péntek Mária
32 °C Budapest
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Kettős játékot űz a forint – az euróval és a dollárral máshogy bánt a piac ma reggel

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 07:30

Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.

Az euró jegyzése 7 órakor 395,40 forint volt, ami alig haladta meg az előző esti 395,35 forintos szintet. A dollár árfolyama 339,59 forintról 339,03 forintra mérséklődött, míg a svájci frank 420,30 forintról 420,37 forintra emelkedett.

A nemzetközi piacon az euró erősödött a dollárral szemben: az előző esti 1,1646 dollárról 1,1663 dollárra drágult.
Címlapkép: Getty Images
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 14. 17:03
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
KonyhaKontrolling  |  2025. augusztus 15. 07:45
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. V...
MEDIA1  |  2025. augusztus 14. 14:58
Elrejtett közadatok - tovább titkolózik a HM EI
Korábban első fokon közadatigénylési pert nyert az Átlátszó tényfeltáró újságíróműhely a Honvédelmi...
Holdblog  |  2025. augusztus 14. 07:49
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógy...
Kiszámoló  |  2025. augusztus 13. 18:24
Mit csinálnak a pénzemmel?
Ezt a cikket öt éve írtam, de annyira a tegnapi cikkhez tartozik, hogy érdemesnek gondoltam újra elő...
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 15.
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
