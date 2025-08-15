Kettős játékot űz a forint – az euróval és a dollárral máshogy bánt a piac ma reggel

Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.

Az euró jegyzése 7 órakor 395,40 forint volt, ami alig haladta meg az előző esti 395,35 forintos szintet. A dollár árfolyama 339,59 forintról 339,03 forintra mérséklődött, míg a svájci frank 420,30 forintról 420,37 forintra emelkedett.

A nemzetközi piacon az euró erősödött a dollárral szemben: az előző esti 1,1646 dollárról 1,1663 dollárra drágult.